Серый кардинал при Джо Байдене: почему американцам стоит бояться Харрис

Дочь иммигрантов Камала Харрис негласно считается настоящим президентом США, мол, она руководит страной под прикрытием Джо Байдена. Что интересно, особой популярностью в стране вице-президент не пользуется. Трамп неоднократно ранее говорил, что Харрис много раз говорила неправду. Однако недавно проведенный среди студентов соцопрос показал, что молодёжь ее чуть ли не боготворит. Любопытно, что респонденты не смогли назвать ни одного достижения Харрис на политическом поприще, отмечая лишь то, что она стала первой в истории афроамериканкой на посту вице-президента.

Трамп как-то сказал, что Камала Харрис — невероятно мерзкий человек, самый грубый, самый ужасный, самый неуважительный и самый либеральный из всех в сенате США. "Я не могу поверить, что Джо Байден выбрал ее в качестве партнера в предвыборной гонке!" — заявил он в контексте внутриполитической борьбы.

Политтехнологи в США в один голос заявляют о том, что Харрис представляет серьезную угрозу.

Но чем же тогда обусловлена такая любовь у подрастающего поколения? И стоит ли американцам бояться серого кардинала?

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что в американских колледжах и университетах очень сильны левые взгляды. Студенты всегда падки на политические инновации, поддаются всяким модным трендам. В американской политике существует два главных тренда:

усиление роли женщины;

усиление роли цветного населения на фоне Black Lives Matter.

Камала Харрис этим трендам отвечает. Поэтому здесь нет ничего сверхъестественного или необычного.

Что за темная лошадка

Победа Камалы была предопределена судьбой. Ее мать — уроженка Индии Шамала Гопалан — как-то в интервью Los Angeles Times сказала, что "культура, в которой поклоняются богиням, рождает очень сильных женщин". И теперь Камала является вторым человеком в американской власти.

Понятно, что Байден в силу своего возраста не может управлять всеми процессами. Константин Блохин сравнивает время Байдена с президентским сроком Буша-младшего, когда вся власть была сконцентрирована в руках харизматичного вице-президента Дика Чейни. Сейчас возникла похожая ситуация.

Более того, демократы прекрасно понимают, что на второй срок Байден вряд ли пойдет, поэтому его задача всячески подготовить для будущего президентства Камалу. Будет ли она президентом? Это зависит от того, насколько эффективными окажутся действия Байдена, заложит ли он основы для победы Камалы. Ведь именно появление в избирательных бюллетенях имени Харрис спасло в свое время "Сонного Джо".

Чего стоило бы бояться американцам?

Торопиться с выводами не стоит, несмотря на то, что демократы возлагают большие надежды на Камалу, надо отдавать отчет в том, что белая часть общества ее примет в штыки. Чувствуя себя проигравшими, белые граждане, конечно, будут еще радикальнее.

Конечно, в американской политике нет ангелов, да и простых людей там тоже нет. Но станет ли Камала новым мессией для американского народа — большой вопрос, на который ответит только время.

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