Все билеты проданы: открыты авиарейсы в Минск ещё из трёх городов Ирака

Иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways начинает полёты в Минск ещё из трёх городов Ирака. Информация об этом появилась в онлайн-табло Национального аэропорта Минск и в сезонном расписании.

Все билеты проданы

Авиарейсы будут выполняться из городов Басра (население более 1,3 миллиона человек), Сулеймания (более 677 тысяч жителей) и Эрбиль (более 846 тысяч жителей).

Прибытие первого рейса из Сулеймании запланировано на 2 августа. Полёты из Басры в Минск будут выполняться по четвергам с 5 августа по 29 октября 2021 года, в Сулейманию — по понедельникам со 2 по 25 августа, в Эрбиль — по субботам с 7 августа по 30 октября.

Все билеты на самолёты из Басры в Минск распроданы до 26 августа, из Эрбиля — до конца октября, сообщает белорусская версия издания The Village.

Летом этого года ещё одной проблемой в отношениях между Белоруссией и Евросоюзом стала проблема мигрантов. Власти Литвы обвиняют белорусские в том, что те специально открыли границу для нелегальных мигрантов, которые в массовом порядке направляются в Литву.

Как заявляла ранее премьер-министр Ингрида Шимоните, "Литва стала мишенью гибридной войны режима Александра Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу".

Белоруссии грозят санкциями за мигрантов

В Евросоюзе угрожают Белоруссии новыми санкциями.

"Мы призываем власти Белоруссии выполнять свои обязательства, контролировать миграционные потоки, документы авиапассажиров. Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления", — говорил ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не намерен превращать свою страну в "отстойник" для мигрантов.

"…Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещённую, тёплую, уютную Европу", — подчёркивал Лукашенко.

Ну а пока литовские власти сообщают о новых рекордах на границе. В понедельник, 2 августа, начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил, что литовские погранзаставы переполнены нелегальными мигрантами.

"Мест для размещения мигрантов на погранзаставах не осталось. <…> Выходные для пограничников были жаркими. В воскресенье (1 августа) задержано 289 нелегальных мигрантов — самое большое число за сутки с начала года", — заявил Любаевас.

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