Секретные материалы: зачем британцы вспомнили про "помощь Путина Трампу"

Британское издание The Guardian опубликовала материал, в котором со ссылкой на документы из самого Кремля ("утекшие") сообщается, что якобы президент России Владимир Путин лично санкционировал секретную операцию по поддержке Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Секретные материалы?

Один из авторов материала — Люк Хардинг. Он считается знатоком российских реалий. О том, какой это "знаток", свидетельствует статья 2007 года, когда Хардинг был московским корреспондентом The Guardian. В том материале журналист оценил состояние Владимира Путина в 40 млрд долларов США. Откуда такие данные? Ну как откуда — оттуда… В феврале 2011 года Хардингу было отказано во въезде в Россию.

Примерно на таком же уровне "оттуда" и нынешняя статья про "секретное совещание" в Кремле в 2016 году, на котором было решено поддержать Трампа. Авторы The Guardian ссылаются на попавшие в их распоряжение в результате "утечки из Кремля" документы.

На том совещании присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Службы внешней разведки Михаил Фрадков, директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Николай Патрушев. По данным The Guardian, они обсуждали предложения, подготовленные администрацией президента в ответ на санкции США против России, автором предложений мог быть начальник экспертного управления президента Владимир Симоненко.

В докладе якобы говорилось, что Дональд Трамп — наиболее перспективный кандидат. При этом отмечалось, что он "импульсивный, психически нестабильный и неуравновешенный человек, страдающий комплексом неполноценности". В документе также было сказано о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа.

По итогам заседания было решено создать секретную межведомственную комиссию, которая должна была координировать меры по поддержке Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной неправдой" и образцовым фейком статью The Guardian.

"Это полная неправда, классический фейк, прямо образец", — заявил Песков в пятницу. В комментарии для самого британского издания он назвал материал "отличным бульварным чтивом".

Зачем это опять понадобилось

В общем, The Guardian по каким-то причинам вновь решила реанимировать историю про то, что Трамп стал президентом США при российской поддержке. Возникает вопрос, зачем это понадобилось сейчас.

Британское издание всегда крайне критически оценивало Трампа — и когда он был на посту президента, и после его ухода из Белого дома. К Джо Байдену отношение куда более сдержанное. А можно даже сказать, что нынешнему американскому президенту британское издание симпатизирует.

Не исключено, что материал этот появился в свете возвращения Дональда Трампа в публичное пространство. Бывший американский президент вновь начал собирать митинги своих сторонников. Так что нельзя исключать, что это начало кампании, цель которой не дать Трампу шанса взять реванш за поражение на прошлогодних выборах.

Хотя, может быть, не стоит искать каких-либо особых причин. Просто возник дефицит тем, вот и опубликовали "сенсацию" в расчете на резонанс. В какой-то степени, расчет оправдался, в России по крайней мере на статью внимание обратили. Сомнительно, впрочем, что это внимание удастся долго удерживать.