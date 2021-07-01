Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве

В последнее время на фоне переговорного процесса между РФ и Белоруссией о реализации союзного государства наблюдается ренессанс российско-казахстанских отношений.

Казахстан отвергает стратегию Москвы в отношении ЕАЭС

Казахстан является одним из основателей Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако и от партнёрских отношений с США и Китаем не отказывается.

В последнее время наблюдается, ренессанс российско-казахстанских отношений, которые сдерживались жёсткими заявлениями президента Касым-Жомарта Токаева в отношении перспектив евразийской интеграции

Например о том, что разработанная РФ стратегия развития ЕАЭС не обладает принципом "разумной достаточности" при рассмотрении вопросов гармонизации и унификации национальных законодательств.

"Предлагаемые в стратегии развития ЕАЭС "гармонизация и унификация" законодательства в части установления правовой ответственности — административной и уголовной в ряде отраслей, речь идет о таможенном деле, техническом регулировании, защите прав потребителей, на наш взгляд, пока не отвечают принципу разумной достаточности. А это приведет к отторжению стратегии национальным общественным мнением, поскольку стратегия ограничит суверенные права правительств и парламента, — сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите организации в 2020 году.

5 июня МИД Казахстана негативно отреагировал на заявление замглавы МИД России Александра Панкина о том, что прорабатывается совместный ответ ЕАЭС на санкции Запада в отношении Белоруссии.

"Казахстан поддерживает принцип, согласно которому интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят чисто экономический характер. Мы всегда повторяем, что неспецифические функции не могут быть делегированы евразийским интеграционным органам, и мы против политизации союза ", — говорилось в заявлении МИД.

Ренессанс российско-казахстанских отношений

Однако в прошедшем месяце были замечены практические и риторические шаги навстречу друг другу.

Москву посетил с визитом заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, говоривший с вице-премьером Маратом Хуснуллиным о развитии приграничного сотрудничества и совместных проектах строительства дорог.

Премьер РК Аскар Мамин получил от президента Владимира Путина орден Дружбы за за вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время визита в Нур-Султан "на каждом углу" уверяла казахстанцев в дружбе и добрых намерениях. В ответ президент Токаев призвал сохранить русский язык как инструмент международных коммуникаций.

Апофеозом этой партнёрской деятельности явился визит Елбасы Нурсултана Назарбаева 30 июня в Москву (после того, как он демонстративно привился "Спутником V") с рассказом о том, как его спасали российские врачи во время болезни.

Путин готов предложить Казахстану присоединиться к проекту с Белоруссией

Как сообщала накануне пресс-служба Кремля, в ходе переговоров Путина и Назарбаева" будут подниматься вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы".

"Благодаря вам (Назарбаеву) темпы развития отношений между Россией и Казахстаном позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее. Несмотря на то, что из-за пандемии товарооборот снизился на 4-5%, в первом полугодии этого года наблюдался рост примерно на 20%. Это говорит о том, что наши отношения очень хорошо развиваются и в других сферах, — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что регулярно встречается с Токаевым и поддерживает с ним тесные контакты.

"Этот диалог также принесет большие результаты", — сказал Путин.

Логично предположить, что на фоне переговоров с Белоруссией Путин готов предложить Казахстану присоединиться к 33 дорожным картам союзной интеграции, то есть вернуться к обсуждению дальнейшего процесса трансформации интеграционной идеи, автором которой является Назарбаев.

Что тревожит Кремль в Казахстане

Кремль не может не тревожить нарастающая степень влияния КНР в регионе, а также попытки США вмешиваться во внутреннюю политику Казахстана через различные НКО и фонды, деятельность которых в РФ сильно ограничена или запрещена. Также в Казахстане начался третий этап приватизации, среди новых владельцев стратегических предприятий окажутся, с большой долей вероятности, представители западного капитала и прозападные местные олигархи.

Чтобы понять значимость момента, скажем, что на торги выставлены две крупнейшие гидроэлектростанции — Усть-Каменогорская и Шульбинская, национальный оператор железнодорожных перевозок "Казахстан Темiр Жолы", Атырауский нефтеперерабатывающий и Павлодарский нефтехимический заводы, Актауский морской порт, Экибастузские ГРЭС-1, ГРЭС-2, авиакомпании "Эйр Астана" и "QAZAQ AIR", АО "Машиностроительный завод им. С. М. Кирова", АО "Семипалатинский машиностроительный завод", АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения", АО "Мунаймаш", ТОО "Казахстанская авиационная индустрия", ТОО "Steel manufacturing" и другие.

Попадание этих активов в руки западного и китайского олигархата может свести на нет развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, ведь Нур-Султан уже не будет контролировать стратегические отрасли.

Назарбаев во главе ЕАЭС на постоянной основе

Как сказал Pravda. Ru казахстанский экономист Пётр Своик, " можно смело предположить", что одной из тем обсуждения, была тема об институализации ЕАЭС.

"Потому что, кроме прочих проблем в этом союзе, является и такая, как отсутствие надгосударственной субъектности. Скажем так, не надгосударственной, а международной субъектности этого объединения", — уточнил эксперт.

По его словам, именно из-за образования сначала Таможенного, а потом Евразийского союза в период с 2011-го по 2013 год произошел коренной перелом во всей геополитике, и, в частности, "все украинские события — Майдан, Крым, Донецк, Луганск и так далее, которые имели и имеют целью не допустить участия Украины в ЕАЭС".

"То есть тогда речь шла не о том, что Украина хочет и бежит в Европу, она никуда ни в какую Европу ни тогда не смогла убежать и сейчас не убежала, и ни в каком отдаленном будущем туда не убежит. Но она пока что успешно убежала от членства в ЕАЭС. Насколько окончательно — это пока вопрос", — отметил экономист.

Петр Своик предположил, что Назарбаеву "суждено стать публичным представителем Евразийского союза и таким, образом институализировать его на международной арене".

"Назарбаев, на мой взгляд, является наиболее удачной кандидатурой для того, чтобы сделать должность председателя ЕАЭС постоянной и достаточно действенной", — сказал эксперт.

Казахстан присоединится к союзному государству РФ и Белоруссии

Петр Своик полагает, что в перспективе Казахстан может присоединится к дорожным картам союзного государства РФ и Белоруссии, так как оно, в случае успеха, "удваивает свое присутствие и свою компетенцию в ЕАЭС" и "передавливает" голоса других.

"Тогда всем остальным участникам надо либо ставить вопрос о том, что постоянно пользоваться правом вето и блокировать любые совместные российско-белорусские решения, либо ставить вопрос о том, что мы тоже хотим некоторое более плотное представительство, потому что это как-то получается несправедливо: Россия с Белоруссией работают в одной связке, а мы тут каждый по одиночке, вы нас легко передавливаете", — сказал экономитст.

Пока Казахстан скажет дорожным картам "нет", а через годик посмотрим, резюмировал Пётр Своик.

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