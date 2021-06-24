США "бросают" российскую оппозицию: чего они опасаются

Что дало личное общение Владимира Путина с Джо Байденом? Очередь за Владимиром Зеленским — к чему готовиться украинскому президенту? В эфире программы "Точка зрения" обсуждает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

— Прошла встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки. Какие ожидания у президента Украины Зеленского? Какой-то прорыв по Украине должен наметиться?

— Встреча Путина и Байдена не развеяла политический туман, стоящий над Украиной. МИД Украины и Офис Зеленского интенсивно готовят, конечно, встречу его с Байденом. С чем туда ехать, посыл американцев не до конца понятен. Встреча Путина и Байдена фактически знаменует новый этап отношений России и США. Это их максимальная рационализация и прагматизация, определение сфер, куда можно и нельзя вмешиваться. Определение проблем, по которым будет вестись дальнейший диалог.

— Это та самая красная черта, о которой говорят политологи?

— Нет, вообще красных линий не было. Мне кажется, главный итог встречи в том, что США сегодня временно отказываются от стратегии на смену политического режима в России. А с учетом противостояния с Китаем — иметь двух столь серьезных оппонентов даже США себе позволить не могут. Так что задача Байдена была от имени западного мира вести диалог с Путиным, чтобы Россия оставалась нейтральной в этом противостоянии.

И одной из гарантий является отказ от подрывных действий внутри России, от поддержки действий оппозиции, направленных на смену политического режима. Но эти правила игры предусматривают 16 сфер критического невмешательства и три переговорных формата, в том числе один по Украине. Возможно, мы увидим новый "План Мореля" по новому подходу к миру на Украине.

— Почему именно "План Мореля", а не Минские соглашения, о которых больше всего говорят, по крайней мере, в России?

— Это неотъемлемая часть Минских соглашений, они просто более детализированные. Но явно это будет не единственный вопрос. США и Россия не смогут решить украинский кризис просто путем рисования линий на карте. Американцы продолжат давление на украинское руководство в части дальнейшей вестернизации.

Следующая цель — судебная реформа. Параллельно — диалог с Россией и возможное мирное урегулирование по Донбассу. Донбасский кризис остается одним из источников возможного нового геополитического кризиса, в чем сегодня ни США, ни Россия не заинтересованы.

— Были претензии со стороны США к внутренним назначениям на Украине, в частности, в "Нафтогазе"…

— Претензии США здесь немножко преувеличены. Это как раз лоббисты Коболева активно работают по США, которые в сохранении Коболева не заинтересованы. Влияние американцев на "Нафтогаз" может обеспечить и нынешний Витренко, и новый состав Наблюдательного совета.

Этот диалог сегодня не критичен. Жертвовать экономическим суверенитетом, особенно в госсекторе, украинская власть готова в обмен на элементы финансовой или политической поддержки. Просто так его отдавать Зеленский не готов. Думаю, это будут обсуждать на встрече с Байденом, как и вопрос отставки правительства уже до конца года.

— Пожертвуют ли при этом одним министром Аваковым или может быть отставка вообще всех?

— Если правительство Гончарука было таким себе кабинетом западно-ориентированного романтика, то кабмин Шмыгаля стал определенным поворотом на Украину. Он пришёл на пике эпидемии COVID, когда Запад фактически был неспособен помочь Киеву в этом плане. Зеленский вынужденно развернулся в сторону украинского бизнеса.

Сейчас история с COVID нормализуется, хотя далека в завершении, и можно снова назначить прозападное правительство в обмен на поддержку западных партнеров. В этом очень нуждается Зеленский, оказавшийся в серьезной изоляции с нерешенными экономическими кризисами. Он не может кивать на парламент или правительство по схеме "царь хороший, бояре плохие".

Поддержка Запада и может быть достигнута за счет смены всего правительства, включая Авакова.

— А что можно сказать по недоверии к новому законодательству Украины со стороны МВФ?

— МВФ после "Большой семерки" говорит о некотором наборе вопросов для улучшения сотрудничества. Это судебная реформа, при которой решающее слово при отборе судей будут иметь иностранные эксперты. Сохранение антикоррупционных структур, находящихся под влиянием Запада, — такая параллельная вертикаль власти, контролирующая всех чиновников. На Украине 1,5 млн человек сдают электронные декларации — самая декларируемая страна в плане чиновников сегодня.

Эту вертикаль власть пытается сохранить на фоне попыток все же ввести в нее своих людей, разбавить влияние западных партнеров. Политика Национального банка поменялась, появились определенные элементы кредитования, уменьшилась монетаристская роль Национального банка. И это все не удовлетворяет западных партнеров, которые таким образом опасаются, что Национальный банк и его политика могут привести к выводу Украины из-под финансового контроля в этой части.

И, конечно, приватизация рынка земель. Это тоже острые вопросы в отношениях между Зеленским и МВФ, Запад требует более высокой скорости приватизации и механизмов более прозрачных участия компаний, иностранных граждан в рынке земли на Украине, который запускается буквально через неделю.