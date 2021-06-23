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Автор Игорь Буккер

Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID

Мир

Нынешний глава Белого дома Байден отдал спецслужбам США распоряжение приступить к расследованию, появился ли коронавирус естественным путем в результате передачи от животного человеку или произошла случайная утечка из Уханьского института вирусологии.

Трамп и коронавирус

Теория лабораторной утечки была впервые выдвинута в апреле прошлого года Трампом и людьми из его окружения. Свою лепту внесли:

  • сенатор-республиканец Том Коттон (Tom Cotton),
  • политический обозреватель на Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson),
  • старший советник Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон (Steve Bannon).

Тогда от нее отказались как от конспирологической теории заговора с расистским подтекстом. Демократы инициировали заявление в поддержку Китая, подписанное известными учеными. В появившемся на страницах авторитетного медицинского журнала Lancet в марте 2020 года заявлении содержались предостережения от необоснованных предположений о происхождении вируса. Рядовых американцев это абсолютно не волновало. Это были межпартийные игры с республиканцами.

Политический футбол

Как показали опросы, примерно 30% американцев верили в определенные моменты в рукотворное происхождение коронавирусной инфекции. Несмотря на доказательства, что у коронавируса нет явных характерных черт генной инженерии.

В самом начале средства массовой информации не всегда делали различие между надуманными предположениями о том, что SARS-CoV-2 был создан Китаем в качестве биологического оружия (выпущенного случайно или намеренно), и более правдоподобной гипотезой о его непреднамеренной утечке из лаборатории.

Ухань
Ухань

К утверждению об утечке из лаборатории добавились следующие версии:

  • COVID-19 вызван излучением 5G;
  • Билл Гейтс использовал вакцины для вживления микрочипов.

Возрождение версии

Почему теория искусственного происхождения "ковида" снова оказалась на повестке дня? За неимением новых сведений обращают внимание на два потенциально значимых события:

  1. Доклад разведки о том, что несколько сотрудников лаборатории Уханьского института вирусологии заболели еще в ноябре 2019 года.
  2. Британский и американский зоолог Питер Дасзак (Peter Daszak) — ключевая фигура из всех подписавших мартовское заявление 2020 года в журнале Lancet, в котором отвергалась идея лабораторной утечки — имел связи с Уханьским институтом вирусологии. Дасзак является главой EcoHealth Alliance, исследовательской организации, получившей гранты правительства США на проведение работ с институтом по манипулированию вирусами.

Первая информация, основанная на неофициальных брифингах сотрудников спецслужб, впервые увидела свет в Wall Street Journal. Статьи с подобными брифингами появлялись в преддверии войны в Ираке. Их авторы сообщали о предполагаемом существовании оружия массового уничтожения, которое так и не было обнаружено. Если американские СМИ тогда понапрасну кричали "караул!" — нет им никакой веры и сейчас. Хотя возможно, что нас не дезинформируют в случае "ковида".

больница Ухани
больница Ухани

Гранты Дасзака на работу с институтом были аннулированы в апреле 2020 года, но затем в том же году возобновлены. Публикацию его письма в Lancet можно рассматривать как часть истории сотрудничества США с Китаем, которое превратилось в политический футбол по мере того, как эпидемия начала разворачиваться.

Конспирологические теории в США расцвели пышным цветом при расследовании убийства президента Кеннеди, поскольку многие не верили в преступника-одиночку. Сильным мира сего мешал Джей Эф Кей. С другой стороны, американские спецслужбы (подстрекаемые братьями Кеннеди) неоднократно планировали многочисленные покушения на Фиделя Кастро. Потом грянули Уотергейт и афера с тайными поставками вооружения "Иран-контрас".

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Вспышка коронавируса: что скрывает Китай, или Почему США интересуются лабораторией в Ухане?
Редактор: Ирина Гусакова
Темы ковид коронавирус конспирология
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