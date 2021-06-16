Украина – "любимая жена" американского хозяина

В Офисе президента Украины снова "наломали дров" и уже собирались их "поджигать", как "пожарный инспектор" из Вашингтона приказал немедленно прекратить безобразие и отобрал спички.

Перед встречей в Женеве президентов РФ и США Владимир Зеленский развил бурную деятельность. "Горячий, белый, совсем горячий!" — мог бы охарактеризовать его гайдаевский персонаж товарищ Саахов.

Сначала украинский гарант напрашивался быть третьим на этом саммите. Видимо, ему жёстко (но не публично) ответили что-то вроде: "Мальчик, не мешай взрослым дядям поговорить". Затем он стал проситься увидеться с Байденом до его встречи с Путиным, так как он, видите ли, лучше всех знает, как и о чём надо говорить с главой РФ. И в этом было отказано.

"Ну хотя бы позвони мне, позвони!" — стал упрашивать экс-шоумен. В администрации Белого дома сжалились над настырным просителем и дали совет хозяину цитатой из другой гайдаевской комедии: "Отвечай что-нибудь, видишь, человек надрывается".

И Байден нашёл время и поговорил с Зеленским практически о погоде, о том, что хорошо быть здоровым, но богатым. На настойчивую просьбу срочно принять в Североатлантический альянс Украину, на пределе сил защищающую всю Европу и страны НАТО в том числе от "агрессора", был получен ответ, что ещё не пришло время для этого. Да и в самом деле, если подумать: самая мощная армия континента (по мнению кондитера Петра Порошенко) успешно охраняет восточные рубежи цивилизации, так зачем ещё её куда-то приглашать и тратиться на это? В общем, как говорится, ждите ответа оператора.

"Горькую пилюлю" Зеленскому

Однако в Офисе Зеленского, окрылённые звонком Самого, выдали желаемое за действительное: мол, Хозяин назвал нас "любимой женой" и разрешил зайти в натовский дом. Достоверно неизвестно, что говорил старина Джо и действительно ли пообещал молодому коллеге что-либо подобное — как мы знаем уже, он часто путает людей, страны и слова. А Владимир Путин допускает, что теоретически вполне могло прозвучать такое тайное приглашение в НАТО, но в Киеве от избытка чувств могли забыть о предосторожности и огласили столь радостное событие. Во всяком случае, совсем скоро раздался заокеанский окрик немедленно убрать это "приглашение" с официального сайта, что и было послушно и незамедлительно сделано.

То ли чтобы подсластить выписанную Зеленскому "горькую пилюлю", то ли сугубо с практической точки зрения, но президента Украины всё же пригласили в Белый дом в июле. Тем самым подчёркивается, что Украина по-прежнему нужна Вашингтону. В каком качестве и для каких целей поедет туда Зеленский — гостю из "суверенной и свободной страны" расскажут и выдадут соответствующие инструкции, исходя из договорённостей Байдена и Путина.

Впрочем, ещё один "штатный юморист" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — спокоен по поводу этой встречи в Женеве. Он уверен, что если и будут какие-то договорённости, то они не пересекут "красные линии" национальных интересов.

Дмитрий Кулеба

"Мы очень чётко объяснили нашим партнёрам (неужели лично Джо? — авт.), что никакие соглашения по Украине, достигнутые без нас, нами признаваться не будут. Мы не воспримем каких-либо сценариев, в рамках которых нас будут пытаться заставить сделать что-то", — грозно заявил то ли министр, то ли юморист (таковых в украинской власти нынче немало).

А что думают эксперты

Многие удивляются, что Офис Зеленского соврал о содержании разговора с Байденом, который на самом деле ни слова не сказал о перспективах членства Украины в НАТО, да и "Северный поток-2" тоже не обсуждался, подчёркивает политический обозреватель Александр Скубченко. Поэтому по требованию США Офису президента пришлось молча и срочно исправить официальное сообщение о результатах разговора президентов, удалив из него ложь. А чему удивляться? Они там у Зеленского живут в своей, "тёплой" реальности.

Советник главы Офиса президента заявил, что разговор Зеленского с Байденом опровергает слухи об испортившихся отношениях между ними. В переводе на русский: Байден всё ещё считает Зеленского своим любимым холопом на Украине и прогонять его пока не собирается, поработал "переводчиком" главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв.

"Нам предлагается верить, что государственный суверенитет выглядит именно так. Но мы, конечно, не верим. Безумно смешная история с разговором Зеленского с Байденом по поводу предоставления Украине плана действий по вступлению в НАТО. Смешно даже не то, что в Офисе президента приписали Байдену слова, которых он не говорил. Смешно то, как жёстко на это отреагировали в Вашингтоне, заставив Украину исправить публикацию. То есть Украину не просто не хотят видеть в НАТО, но и сама мысль о том, что мы можем получить реальный шанс туда попасть, является скандалом и зашкваром. Киев может сколько угодно унижаться перед теми же Штатами, но Запад нас рассматривает исключительно как оккупированную территорию, но никак не союзника, даже потенциального. А Зеленский чуть не изошёл на г... в выражениях благодарности Байдену за приглашение посетить Вашингтон этим летом — сразу видно, что независимый правитель суверенного государства. О том, что он приглашён для получения инструкций по действиям в Донбассе и Крыму, о которых договорятся на встрече перед этим Байден с Путиным, мы, как люди политкорректные, скромно промолчим", — комментирует Ткачёв.

В Белом доме подтвердили, что состоялся телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский президент пригласил украинского встретиться с ним в Вашингтоне этим летом, констатирует эксперт Украинского института политики Даниил Богатырёв.

"Тут важно понимать, что на Украине так ждут звонков президента США и встреч с ним потому, что для любого украинского президента после 2014 года это элемент внешней легитимации. Грубо говоря — ярлык на княжение, который гордый носитель предъявляет всем олигархам и политическим конкурентам с требованием беспрекословно слушаться его. Олигархи и конкуренты при этом, конечно, дружно кивают, но при этом подчинение ярлыконосцу саботируют. А для Вашингтона подобные встречи — как для кота метка территории. Встретились, пометили, что эта страна — их зона влияния или даже колония, пожурили за невыполнение требований американского посольства и МВФ, и всё. Так что не стоит ждать прорывных решений от встречи Байдена с Зеленским, хотя последний и будет говорить о ней как об успехе украинской дипломатии и своём личном, разумеется", — то ли пессимистично, то ли реально настроен Богатырёв.

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