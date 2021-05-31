Протесты в Белоруссии ещё будут, но без прежнего задора

Инцидент с вынужденной посадкой в Минске пассажирского самолета Ryanair и арест летевшего на его борту сооснователя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича стали поводом для очередного громкого международного скандала. Причём скандалит пока только Европа. Единственным заступником Александра Лукашенко снова оказалась Россия.

И хотя участие Москвы в подготовке или в оказании помощи белорусскому КГБ в проведении операции по задержанию Протасевича никем и никоим образом не подтверждено, голоса о "необходимости наказать Россию" "за компанию" уже звучат.

Чего следует ожидать дальше?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" с Любовью Степушовой поделился ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Читайте начало интервью:

Арест Протасевича — начало шоу. Скоро он споёт соло обо всём, что знает

Руководству России стоит взять у Лукашенко пару уроков

— Из Великобритании прозвучал призыв за эту, как там полагают, "совместную операцию" наложить санкции на Nord Stream-2. На это пойдет ЕС или нет?

— Я считаю, что тема Nord Stream-2 слишком раздута, и это больше проблема "Газпрома".

У меня двоякое отношение вообще к этому проекту. Я считаю, что деньги "Газпрома" надо было вкладывать в развитие газификации Российской Федерации. Сейчас невозможно подсоединяться к газу, потому что стоит это бешеных денег. Я это точно знаю, на себе проверил:

пытался подсоединить свой дачный участок — с меня 3 миллиона рублей запросили.

Неужели не маразм? А на Запад они проводят бесплатно.

Так что я бы не заморачивался, пусть "Газпром" переживает. Раз не уволил вовремя Миллера и всю верхушку, которая занималась стратегией снабжения Европы газом вместо того, чтобы обеспечить им российское население.

Белорусам протесты наскучили, но они ещё пошумят

— Как вы думаете, эта история в самой Белоруссии поднимет какой-то протестный потенциал? Люди выйдут снова митинговать или, наоборот, поддержат Лукашенко? Что там, в Белоруссии, сейчас будет на этом фоне?

— Я не думаю, что это какой-то такой повод, чтобы как-то поднять народную волну возмущений. Совершенно нет.

Многие даже, наверное, с одобрением отнеслись к аресту этого блогера.

Но то, что там протесты будут продолжаться, — это факт. Потому что этот процесс уже запущен.

Сам же Лукашенко взрастил за последние 15-20 лет так называемую прозападную оппозицию, воспитывал её в антирусском духе, прививал ей идеи, что они там какие-то нерусские, вместо того чтобы пропагандировать концепцию Западной Руси, что белорусы — это западные русские, что они часть русского мира, русской нации.

Вместо этого он пропагандировал отдельность, самостийность.

Но это ему нужно было для удержания власти и обоснования своего курса против интеграции. Потому что он за интеграцию только на словах, а на деле — против интеграции. Он взрастил такую когорту. Их уже пара миллионов точно есть.

Они уже не успокоятся, как и на Украине. Протесты еще будут.

Интеграция с Россией всё равно будет

— Сколько у нас есть времени для того, чтобы решить эту белорусскую ситуацию? Мне кажется, что год-два — и мы упустим Белоруссию, как и Украину.

— Зависит от нас. Генштаб имеет план действий. Я думаю, что Белоруссию мы не упустим ни при какой ситуации. По крайней мере, большую её часть. Возможно, пара западных регионов отделится. Хотелось бы, чтобы все чинно и спокойно произошло.

Чтобы интеграция с Россией была проведена без каких-то эксцессов и не в результате гражданского конфликта, а вследствие решения политических властей Белоруссии.