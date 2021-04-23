Владимир Рогов: США делают все возможное для уничтожения Украины

Россия на войну так и не явилась, но Украина продолжает реально воевать со своим народом и республиками Донбасса. С Россией воображаемой тоже как бы воюет по телевизору, интернету и другими подручными средствами. Теперь у Зеленского под воздействием западных хозяев и высоких доз стимулирующих веществ пошло обострение. Украинцев-призывников отлавливают и гонят на убой.

Тем временем американцы обеспокоились российскими учениями в России. Какие символические сигналы в связи со всем этим, возможно, посылает Россия попробовал догадаться и объяснить руководитель МОО "Международный Георгиевский Союз", лидер ОО "Славянская Гвардия" Владимир Рогов.

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— Владимир, сейчас политическое поле Украины уже абсолютно выжжено. Остались только ярые радикалы, которые называют себя националистами, но они совершенно не проукраинские, а прозападные. Они же работают на уничтожение Украины.

— Да, любой проукраинский человек рано или поздно должен стать прорусским. Если не становится, значит у него нет не только элементарного ума и памяти, но даже инстинкта самосохранения.

Ведь до войны объект экспорта, например, из моей родной Запорожской области в Россию составлял свыше миллиарда долларов. Во все остальные страны мира — меньше двухсот миллионов. Вся экономика, все было заточено на Россию. Сейчас — все лежит в разрухе.

Естественно, лоббировать то, что было невыгодно местным жителям и стране в целом могли только люди, которые были агентами иностранного влияния или полными идиотами.

С Володей что-то происходит

Но теперь даже последний идиот прекрасно видит, что с Зеленским проходит что-то не то. Сначала западные господа дали ему гарантии, что в случае плохого сценария, мы тебя вывезем, все будет хорошо и отлично.

Потом Володе донесли, что в случае начала боевых действий он не повторит судьбу Саакашвили, не останется здоровым и на свободе, а скорее всего, и живым не будет. — К нему прилетит какой-то чемодан, который взорвется. И он очень сильно испугался.

Человека, который все-таки уже много лет злоупотребляет стимулирующими веществами, иногда пробивает то на измену, то на хорошее настроение. И вот эта измена, переведя на человеческий язык страх, у Володи стал присутствовать очень сильно.

Он стал очень эмоционально несдержанным, срываться на ближайшее окружение. Люди говорят, что несколько недель назад с ним произошло очень сильное изменение.

Украинцев опять гонят на грязную бойню

Недавно опять были военные сборы. Всех посгоняли, пришли на предприятия в срочном порядке, сорвали работы, естественно, никому ничего не компенсировали, отправили готовиться к российской агрессии.

Люди в шоке, потому что их привезли в чистые поля, дали грязную, плохо пахнущую, в земле и прочих вещах форму. Сказали: одевайте. — Как мы оденем? Мы точно чем-то заболеем…

Для того, чтобы ты туда не попадал, суммы просто колоссально выросли. Практически никто столько не зарабатывает, чтобы откупаться. Народ ведут на бойню в прямом смысле, без преувеличения.

Сейчас все говорят, что звонок Байдена изменит ситуацию, что-то исправит, потому что американцы повлияют. Но пока он ни к каким результатам не привел. Договорились только договариваться в третьей стране.

Понятно, что американцы боятся. Хотя Россия просто проводит учения. Сергей Кужугетович Шойгу сказал, что мы проведем 4048 учений в апреле. Это официальное заявление главы российского Министерства обороны.

Военно-политическая математика: 4048 = 404-8

Вот давайте немножко поиграем в такую конспирологию. Четыре тысячи сорок восемь — красивое число. А если мы его разделим на части, просто уберем последнюю цифру, то увидим 404. — Именно так давно называют Украину даже украинские чиновники.

Понятно, 404 — Украина, и — 8. Почему этих учений не 4050, например? Или 4035? А именно 4048? — Может быть, на самом деле, это — намек, что для 404 будет потеря 8 территорий Юго-Востока, которые составляют Новороссию.

Все же любят важное символами и образами обозначать. Если мы посмотрим на массу событий, которые происходит на пост-украинском пространстве, то увидим массу символики. АТО они объявляли непосредственно на Вход Господень в Иерусалим, а начали по полной на Пасху. Понимаете, я бы не исключал всех этих вещей и почему бы их нам их не проговаривать? Может быть, это вызовет опасения и страх в том числе у тех людей, кто очень сильно хочет крови.

Дальше — больше. Какая самая популярная книга последнего года? Вот ее очень часто вспоминают, с учетом этого карантина, с учетом событий в Штатах, даже хештеги с ней запрещали в Твиттере. Это "1984", книга Оруэлла. Мы уже ясно видим, что "1984" и "Скотный двор" уже есть на украинском пространстве. И многое другое, связанное с символикой и литературой.

Основные учения российской армии сейчас проходят на 101 полигоне. А число 101 у Оруэлла — это номер кабинета в Министерстве любви, в котором проходили самые страшные пытки, которые только могли быть.

А США, которые украинские власти, постоянно называют лучшим другом, делают все возможное для уничтожения Украины. Может быть, как раз таким образом министерство обороны России и передало этот сигнал, чтобы люди задумались.

— Там же — серьезные люди.

— Серьезные люди часто говорят иносказательно.