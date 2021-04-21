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Автор Инна Новикова

Владимир Рогов: для донбассцев Зеленский умер, когда призывал их убивать

Мир » Бывший СССР » Украина

Обстрелы мирного населения Донбасса ВСУ не прекращало никогда. Сейчас еженедельно фиксируется несколько десятков обстрелов. Продолжают гибнуть люди, в том числе дети. Ситуация в Донбассе обострилась. А президент Владимир Зеленский, который ещё в 2015 году называл донбассцев мразями и призывал убивать, делает вид, что заботится о них.

Владимир Рогов: для донбассцев Зеленский умер, когда призывал их убивать

Но уже само его выражение, что "люди на местах должны понять, что они все — украинцы, и они должны хотеть быть на Украине", показывает лживость высшей категории. — Они "должны хотеть"!!! — Кому они должны? — Тому, кто считает их мразями и снова хочет убить и продолжает убивать?!…

Пока президент антинародного режима говорит эти сладкие речи, его каратели из 58-й бригады открыли прицельный огонь из артиллерийских установок калибра 122 мм по жилым кварталам Киевского района Донецка и совершили множество других преступлений против человечества. Двуличному последователю Гитлера не отмазаться от нового Нюрнберга.

Что представляет из себя нынешний президент бывшей страны и многом другом Инне Новиковой рассказал руководитель МОО "Международный Георгиевский Союз", лидер ОО "Славянская Гвардия" Владимир Рогов.

Читайте начало интервью:

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— Владимир, вы сказали, что Зеленский зависим не просто от абстрактного Запада, а конкретно от американских кураторов и английской разведки. Но он также зависим и от украинских олигархов, которые его еще до президентства купили с потрохами. Коломойский — явно и широко известно. Кто еще деньги ему давал?

— Не только Коломойский давал деньги, безусловно. Пинчук давал деньги. Все давали. Уже давно украинская народная забава олигархов — давать деньги всем, класть их в разные политические корзины…

— Не только украинская, по-честному говоря.

— Да.

— Дальновидность это…

— Наверное, это так, но в сравнительно нормальных странах. А на Украине это стало главным в политике, и проявляется оно особенно ярко и комично. Всегда все всех кидают. Все возьмут деньги, но никаких обязательств никто выполнять не будет. Поэтому накапливается критическая составляющая.

Наркотрафик пошёл. Дойдёт ли Зе до живого товара и органов?

Сейчас основной наркотрафик (колоссальные суммы) по Евросоюзу идет уже через Украина, а не Черногорию, как было во времена Джукановича. Казалось бы, где Черногория, а где — Украина.

Но ведь Мило Джуканович — уже не премьер-министр Черногории. Он сначала был коммунистом, руководил союзной республикой в Югославии, потом стал националистом и контрабандистом.

Причем уголовные дела, которые возбуждались против него за торговлю наркотиками, контрабандой сигаретами и живым товаром для сексуального рабства, достаточно быстро закрывались всеми европейскими державами под давлением американцев. Потому что именно Джуканович вырвал Черногорию из Сербии.

Хотя черногорцы — это практически сербы. Но Джуканович сфальсифицировал выборы о незалежности Черногории. Причем, данные этого голосования сразу же были уничтожены. Джуканович втянул Черногорию в НАТО и постоянно нападал на Сербскую Православную Церковь.

После его ухода наркотрафик в Евросоюз был нарушен. Сразу же выскочил Володя со своими подельниками, предложил этому черному рынку свои услуги. И сейчас вся дурь идет в Евросоюз уже через Одессу, Ильичевск, Бердянск и так далее.

Конечно, они опять будут отпираться и отрицать, но могут сказать только одно избитое: вы все врете. Но проходит время, и какая-нибудь Карла Дель Понте — барышня-прокурор в Гаагском трибунале, выйдя в отставку, вдруг говорит: да, это — правда, косовские албанцы вырезали человеческие органы и торговали ими.

— Удивительно, что когда она вышла в отставку, сразу сказала, что если бы знала, то ни за что бы никогда бы так не сделала. Но только Милошевич уже погиб и ничего изменить, тем более вернуть, было нельзя.

— Да, совершенно верно. Такое классическое лицемерие западных элит — они говорят правду только тогда, когда им за это ничего не будет. А им ничего за это не будет, если они уже в отставке и пишут мемуары. А когда они при власти, они выполняют указания и становятся соучастниками преступлений.

Володя Зеленский — просто обслуга наркотрафика. Конечно, он всегда обслуживал, старался понравиться властьимущим. Он — очень гибкий. Гуттаперчевым мальчиком в определенных кругах его называли. Он все для всех делал.

Если надо было Януковичу понравиться, то Виктор Федорович просто рыдал от смеха. Потом Володя шел по рукам в прямом смысле. Я не знаю украинского олигарха, которого он бы не обтанцовывал, не отшучивал на корпоративах.

Шутки по заказу были всегда. Надо кого-то мочить — пожалуйста, это хорошо использовал тот же Коломойский, когда надо было мочить ахмедовские проекты, того же Ляшко. Они мочились очень хорошо, качественно, весь народ смеялся, Ахмедов терял деньги, рейтинг Ляшко падал.

Для Донбасса Зе давно умер

Первый раз Володя пугается, когда его призывают в армию в 2014-15 годах, он начинает откупаться, предлагает миллион гривен, но ему говорят, что мало, надо больше.

Тогда он едет в Донбасс и рассказывает, что жители Донбасса — мрази, которых надо убивать.

Он передает в руки карателей — так называемых добробатов, добровольных батальонов — всевозможные девайсы, ништяки и прочие вещи для того, чтобы удобнее и быстрее можно было убивать. Он кричит нацистские лозунги и так далее. Все.

Володя в тот момент для значительной части жителей всей юго-восточной Украины уже умер.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы украина донбасс владимир рогов владимир зеленский
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