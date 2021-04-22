Владимир Рогов: англосаксы готовы списать Украину ради заморозки "Северного потока"

Британские спецслужбы ищут человека, который смог бы заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины и развязать открытую войну против России, написал украинский общественный деятель Александр Потемкин. Зеленский полностью утратил доверие на международной арене. Как переговорщик он не устраивает никого. Он только продолжает делать лживые заявления, которым тоже никто не верит.

Украина продолжает войну против Донбасса и стремится максимально ухудшить жизнь людей в ДНР и ЛНР. Киевский режим уже готов был начать войну. Почему побоялись? И при чём здесь "Северный поток-2"? На эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил руководитель МОО "Международный Георгиевский Союз", лидер ОО "Славянская Гвардия" Владимир Рогов.

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— Владимир, вы считаете, что Зеленский снова хочет развязать войну. Но ведь он должен думать о последствиях. А они вряд ли будут для него хорошими. Как вы считаете?

— Зеленский уже был готов начать войну, по крайней несколько дней назад. Западные кураторы убедили его, что так ему будет лучше. Война будет быстрая, но совсем не победоносная для него. Он потеряет территории, которые уже де-факто не его.

Зато он укрепится во власти, получит их крышу и поддержку, а Россия станет стороной конфликта, поэтому ее уже можно будет серьезно обвинять, ставить ей жесткие условия и требовать их выполнения. Они Россию заставят подписать необходимые соглашения и так далее.

Сценарии для Зе

Было озвучено несколько сценариев. Они были приняты за основу высшим руководством офиса президента и Советом национальной безопасности обороны для просчетов возможных потерь в лучшем и худшем случаях.

Минимум — это потеря территорий народных республик, которые пока находятся под контролем Киева.

Второй максимальный вариант — это еще потеря небольшой части Херсонской области, выход России со стороны Крыма к большим водам Днепра. Тогда получится водный коридор, чтобы вода в Крым могла пойти.

После этого западные партнеры помогают остановить войну, давят Россию внешне. В конце концов Россия подписывает договор о мире.

Зеленский теряет территории, зато остается при власти на все оставшееся время и получает карт-бланш на более жесткие репрессии. Это точно было озвучено Зеленскому, и киевские власти на это были готовы.

Именно поэтому готовилась война и одновременно повышалась истерия, закрывались оппозиционные СМИ, арестовывались всевозможные эксперты типа Юрия Дудкина, который честно давал оценки. Его отправили в СИЗО, потому что он рассказывал про тот беспредел, который творил Зеленский.

Война

Но вдруг — каюк

Мало того, это уже все легализовывали и решили начать. Но вдруг появились экспертные мнения о гораздо больших — просто катастрофических последствиях лично для Зеленского и всей Украины. Причем, их опубликовали просто отъявленные русофобы.

Например, немецкий пропагандист экстремистского батальона "Азов" Джулиан Репке дал четыре сценария возможного развития событий и, соответственно, будущего Украины.

Первый — программа минимум: потеря территорий Донбасса, которые пока еще под контролем Киева.

Второй — выход народных республик к Днепру.

Третий — потеря Киевом всей исторической Новороссии, Слобожанщины и Приднестровья.

И четвертый — он называл это прощанием. Вся Украина уходит под влияние России.

Конечно, вопрос: зачем такие пораженческие моменты пишет человек, который искренне ненавидит Россию? Вряд ли по доброй воле. Скорее всего, это озвучивается для легализации того, что может и должно произойти.

А дело — в "Северном потоке-2"

Почему такие сценарии вбрасываются, объясняется на самом деле очень просто.

Два судна "Фортуна" и "Академик Чарский" на максимальных скоростях — в день по несколько километров — сейчас прокладывают вторую ветку "Северного потока-2", невзирая ни на бурю, ни на холод, ни на шторм, ни на что-то еще…

— Ни на санкции.

— Ни на санкции, да, прокладка идет по полной. Если она такими же темпами будет продолжаться, то в начале мая вторая ветка "Северного потока" выходит уже на побережье Германии. Все — дело сделано.

Дальше включай-не включай санкции, немецкий бизнес получает колоссальную прибыль от переработки газа. Тогда это остановить уже будет невозможно.

Поэтому идеальный вариант для англосаксонской элиты — вымотать и вытащить из России максимальную сумму, все-таки каждый километр стоит немало денег, тогда уже этот проект заморозить по причине колоссальной агрессии России и прочих вещей — ну "бла-бла-бла" они могут делать очень хорошо.

И здесь давайте просто взвесим, что для транснациональных элит, что для этих глобалистов является большей опасностью — потеря части территории Украины или всей Украины, или же все-таки долгосрочный союз Москвы и Берлина.

Если сравнивать потерю даже всей Украины и долгосрочный вынужденный экономический союз как минимум России и Германии, то ответ — очевиден. Естественно, этот союз для них куда более опасен, чем потеря какой-то бывшей Украины.