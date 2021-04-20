Владимир Рогов: Зеленский говорит о мире, прокачивая войну

Донецкая Народная Республика сообщила, что только в ночь с 15 на 16 апреля противник совершил четыре огневые провокации, режим прекращения огня ВСУ не соблюдают. Всего же за неделю украинские боевики 36 раз совершали огневые провокации с применением 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, зенитных установок, различных типов гранатомётов и стрелкового оружия.

В это же время Владимир Зеленский на голубом глазу заявил, что Украина не пойдет в наступление и готова в любой момент вернуться к диалогу по Донбассу. Он уверен, что без Украины жизнь в Донбассе и в Крыму будет хуже Чернобыля:

"Крым и Донбасс — украинские территории и они не будут счастливы без Украины, на оккупированных землях нет жизни".

Можно ли нынешнее выживание украинцев назвать жизнью? Как Зеленский обостряет конфликт на Донбассе и готовится снова развязать войну? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал руководитель МОО "Международный Георгиевский Союз", лидер ОО "Славянская Гвардия" Владимир Рогов.

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— Владимир, вы сказали, что Зеленский рассказывая про мир, готовится начать войну. Почему такой вывод? Вы считаете, что идет речь все-таки о подготовке к войне в Донбассе?

— Посмотрите на составы, которые идут на восток, что в них идет. Помимо тяжелой артиллерии, САУшек — самоходных установок, РСЗО — ракетных систем залпового огня, туда зачем-то едут старые джипы или внедорожники, всевозможные минивэны типа Kia Carnival 15-20-летней давности. Это то, что я видел на кадрах.

Школьные автобусы с военной техникой

Туда везут и много школьных автобусов… Как раз у вас в эфире я рассказывал еще в 2015 году, когда все эти "воины света" — вооруженные формирования, подконтрольные Киеву, — пробиваясь из котлов, чаще всего это делали на машинах скорой помощи (понятное дело, что по всем конвенциям эти машины трогать нельзя) или на школьных автобусах.

В них к тому же есть шторки, поэтому не видно, кто в них едет. А в них ехали убийцы, которые пытались уйти от возмездия. И сейчас у меня есть кадры, я их обязательно выложу в соцсетях. Четко видно, что школьные автобусы вместе с военной техникой везут на военных эшелонах в сторону Донбасса.

Вряд ли это продолжение программы "Школьный автобус", которая была при Януковиче. Это — опять же явная попытка замаскировать подготовку к началу активных боевых действий.

— Вы считаете, что речь идет все-таки о подготовке к войне в Донбассе. Но многие эксперты говорят, что это — просто сотрясание воздуха, некие политические танцы, запугивание противника, а возможно главное — попытка получить денег от Америки.

— Америка никогда не платит. Тем более за войну.

— Технику может поставить, хотя бы старую.

— Нет, Америка продает даже такую технику. Сейчас перевозбужденный Ермак снова позорит свою фамилию, он обратился к Штатам: дайте нам, пожалуйста, системы ПВО Patriot. Но Patriot стоят вообще очень дорого.

— Они стоят огромных денег.

— Миллиарды долларов. Даже Польша, которая попросила в свое время, ей озвучили ценник в 8,5 миллиардов. Польша сказала США: "Да как же так? Мы же — ваша главная прокладка в Европе. А вы так плохо к нам относитесь…"

После этого Штаты смилостивились и скинули цену до 5 с чем-то. Но уменьшена была не только стоимость, но и количество колесных баз. То есть — формально сделали такой дисконт, но и сэкономили. Ничего личного — просто бизнес.

Вряд ли американцы дадут все это Украине просто так, скажут: конечно, Володя Зеленский, держи это все.

— Насколько вообще Зеленский — самостоятельный политик?

— Этот человек, я думаю, несамостоятелен в абсолютной степени. Видимо, его самостоятельность проявляется только в единственном случае, когда он справляет (извините) свою нужду. Тогда, наверное, он сам принимает решение, как это делать.

Во всем остальном этот человек абсолютно несамостоятелен, полностью зависимый от других. Я его все-таки лично знаю. Зеленский прямо подотчётен британской разведке.

От противного до ещё более худшего

Сейчас он стал более зависим от очень многих сил, чем было во времена его комедиантства. Тогда он был всеобщий любимчик, поэтому зависел от мнения людей. Если человек не засмеялся, что-то не то, надо еще пошутить, побалагурить, чтобы понравиться.

А сейчас этот человек зависит от массы обстоятельств, в первую очередь — от своих кураторов. Он подотчетен не просто каким-то абстрактным западным спецслужбам, а прежде всего, британским спецслужбам.

Этот человек — достаточно глупый. А там действует принцип обратного отбора — "чем хуже, тем лучше", поэтому берут, продвигают и ставят везде таких людей, которые ничего сами не понимают, не учат историю, не видят часто причинно-следственные связи.

Все шаги, которые он предпринимает, происходят по инициативе и пристальным надзором британцев и американцев. Франция и Германия не могут влиять на него, хотя они — гаранты Минских договоренностей.

Зато мы видим, Володя даже сам выкладывает у себя в соцсетях, что он встречается с главой британских спецслужб. Это же — просто невероятный зашквар.