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Автор Любовь Степушова

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Мир

Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа России Западу.

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Ответ Путина за геноцид русского народа

Владимир Путин может полновесно ответить Западу и бандеровцам за издевательства над русским народом на Украине и в Крыму, историю которого считает самой трагичной в прошлом столетии.

На Западе это понимают, поэтому лидера России травят, дискредитируют, всеми силами пытаются убрать из политики (не исключено, что и физически). Об этом же говорит недавний шквал звонков Владимиру Зеленскому начиная от глав Пентагона и госдепа и заканчивая лично президентом США Джо Байденом с артикуляцией поддержки.

С приходом к власти последнего ситуация вокруг России резко обострилась. В своём выступлении в госдепартаменте 4 февраля Байден заявил, что "дни отступлений перед действиями России… прошли", а потом личными оскорблениями российского президента довёл ситуацию до взрывоопасной.

Мирное переформатирование Украины исключено

И, конечно, лучшие позиции у Байдена для "наказания" Путина — на Украине. Поэтому Зеленский принимает решение по закрытию оппозиции, запретив вещание каналов Виктора Медведчука. И это был серьёзный удар для Кремля, поскольку Медведчук, его партия (Оппозиционный блок — "За жизнь") и его медиахолдинги были основным инструментом для переформатирования Украины. Теперь мирный процесс передачи власти через выборы, исключён.

Это решающий аргумент для Путина в пользу силового решения нерешённой проблемы Украины.

Зеленский также

  • усилил травлю русских, переведя школы и сферу быта на украинский язык,
  • дал команду на усиление обстрелов ЛДНР тяжёлыми орудиями,
  • перечеркнул дипломатические усилия по налаживанию любых отношений с бывшими соотечественниками, какую переговорную площадку ни возьми.

И если уж сам дипломат из дипломатов глава МИД РФ Сергей Лавров говорит о разрушенных отношениях с ЕС и критически низких с США и напоминает слова Путина о том, что новая война в Донбассе будет означать потерю Украиной государственности, то терпение президента РФ действительно на пределе.

Путин предупреждает

И Кремль предупреждает. Мы наблюдаем, как он это делает с конца марта:

  • открыто перебрасывается на юге, в частности через Крымский мост в Крым, эшелонами военная техника,
  • три больших десантных корабля Балтийского флота совершили поход на юг через Ла-Манш в сопровождении корвета,
  • проведены учения Тихоокеанского флота с боевыми стрельбами в Японском море,
  • три АПЛ одновременно всплыли в Арктике,
  • авиаразведка ведётся на всей протяжённости границ с НАТО.

Дмитрий Песков заявил, что всё это реакция на угрозу НАТО, не более того. Но фактически это надо понимать так: "Мы это делаем, потому что можем".

Путин не только может, но и должен

Россия готова к ответу Западу на беспрецедентное и наглое давление лучше, чем в 2014 году, — у неё подавляющее превосходство над армией Украины, и качественное, и количественное, и моральное.

России не на кого надеяться, кроме как на свою армию и флот, и некуда отступать. А вот перекладывание ответственности внутри НАТО и с НАТО на Украину и обратно уже сыграло деструктивную для Запада роль в 2008-м и 2014-м годах. Сегодня в европейских столицах не жаждут войны с Россией в защиту Украины. Словесные гарантии Вашингтона Киеву ничего не значат, американцы ничего не успеют сделать, даже поставить оружие.

Ответ Путина будет оформлен в международных стандартах помощи русским, испытывающим геноцид на Украине и в Крыму (водная блокада). Это будет такой удар, чтобы Донецк и Луганск уже больше никогда не смогли обстреливать, а Крым не испытывал бы водную блокаду.

Пределом терпения Путина будет закрытие США и Европой проекта "Северный поток — 2", так как это прямое объявление войны — удар по стратегическим коммуникациям и компаниям РФ.

Президент России понимает, что если сейчас уступить, то дело закончится потерей Белоруссии и вот она прямая горячая война на пороге с потерей Калининграда. Путин не только может, но и должен ответить: никакой перезагрузки отношений с Западом не будет, пока ему не доказать силу России.

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Редактор: Елена Тимошкина
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