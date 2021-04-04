"Щит Европы": Украина собралась укреплять НАТО своей армией

Вступление Украины в НАТО укрепит альянс, поскольку украинская армия уже стала настоящим "щитом Европы", заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины в воскресенье, 4 апреля, поздравил Североатлантический альянс с 72-й годовщиной со дня образования. В 2021 году на территории Украины пройдёт девять учений НАТО. Также ВСУ примут участие в 15 учениях альянса за пределами страны, отметил Хомчак.

"За последние годы Вооружённые силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности", — цитирует РИА Новости заявление Хомчака.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил НАТО с "днём рождения". В своём Twitter он заявил, что ожидает от альянса поддержки и расширения "практического сотрудничества".

Министр обороны Украины Андрей Таран также не остался в стороне от значимой для Украины даты. В своём поздравлении он поблагодарил НАТО "за всестороннюю поддержку" и подчеркнул, что партнёрство с альянсом является крайне важным " в условиях агрессивных действий России".

"За последние семь лет Украина твёрдо отстаивает не только собственную независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО", — заявил Андрей Таран.

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