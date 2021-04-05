Пока европейские дипломаты высказывают недовольство ситуацией в районе Донбасса, эксперты The National Interest уже рассчитывают риски Киева в возможном военном конфликте с Москвой.
Данные приводят на портале The National Interest: ссылаясь на собственных экспертов, журналисты сообщают, что Киев в случае войны ждут "серьёзные проблемы".
Эксперты NI считают, что боевые действия могут достичь границ России, однако Москва превосходит Киев в плане вооружений. В частности, Украина не может похвастаться большим количеством авиации, а те самолёты, которые имеются, находятся не в лучшем техническом состоянии
У России, между тем, есть и достаточное количество авиации (включая Су-35С), и комплексы С-400,
"Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и сложную противоракетную оборону, украинские силы будут пытаться сдержать угрозу от этих систем", — уверены в The National Interest.
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