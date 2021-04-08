Международная политика – шахматная партия. Играть должны гроссмейстеры

В России сейчас внимание сосредоточено на стремительно ухудшающихся отношениях с США. Но мы не можем забывать об остальном окружающем мире — у нас многосторонние отношения с огромным количеством государств. И часть из них омрачается тенью нависших — образно говоря — Соединенных Штатов.

Как в условиях этого большого многостороннего мира России следует действовать?

Надо ли учитывать, что где-то есть интересы США?

Своим мнением об этом в студии программы "Геополитическая кухня" поделился президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Эдуард Лозанский.

Читайте начало интервью:

Чем Байден похож на Брежнева и почему считает президентом Харрис?

Лозанский: отношения Россия – США – не аналог холодной войны, все хуже

Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?

— Если говорить об отношениях в военной области, здесь мы должны все время быть в контакте.

Сейчас, например, в Черном море курсируют несколько американских кораблей, которые показывают флаг в поддержку Украины. И если какой-то военный конфликт и произойдет, то, скорее всего, это где-то на украинском направлении, тем более киевское руководство готово все что угодно сделать, чтобы привлечь внимание. Они готовы на любые провокации и рассчитывают при этом на поддержку США.

И тогда если вмешается Россия, то может повториться ситуация Первой мировой войны, которая из-за Сербии началась. Главное, чтобы Украина не стала новой Сербией.

В экономике все не очень ясно

А что касается экономических санкций… Они будут продолжаться, мы уже видим эту историю с "Северным потоком-2", несмотря на то, что Байден хотел возродить НАТО, который Трамп немножко расшатал. И тут же он грозит санкциями уже своим союзникам.

Это уникальный случай, можно назвать его парадоксальным. Интересно, чем это закончится все, потому что Германия вроде все еще держится, но там предстоит смена правительства, и там за власть борются "зеленые", а "зеленые" — противники "Северного потока".

Поэтому заявленная Россией позиция — надо смотреть, что выгодно — правильная. Это же не идеология. Мы не Советский Союз, для которого во главе угла стояла идеология коммунистическая. Там категориями "выгодно — невыгодно" редко апеллировали.

Уровень жизни советских людей был не очень высокий, а огромные средства шли на продвижение коммунистической идеи.

Современное руководство России должно, прежде всего, заботиться об интересах своих граждан. Так же, как, кстати, и американцы. И там есть достаточно интересные эксперты, они в меньшинстве, конечно, которые говорят, что, может быть, нам хватит вот этого движения гегемонии во всем мире, может быть, нам нужно заняться своими проблемами.

Это шахматная партия, и тут должны играть гроссмейстеры

Пока что Путину удается, имея гораздо более слабые фигуры на доске, оставлять за собой значимое место в геополитике.

Если посмотреть на военные бюджеты, Россия, конечно, выглядит гораздо слабее, чем страны НАТО и США. Тем не менее Россия умудряется каким-то образом быть на передовой.

— Может быть, нам сейчас за Китаем спрятаться? Два тигра пусть дерутся, а мы по-китайски сверху сядем, как обезьяны, и будем смотреть? Вот как вы оцениваете ситуацию в треугольнике: Россия, Китай, США? Кто здесь модератор процессов?

— Спрятаться за Китаем не удастся, потому что китайцы себе на уме. И я не думаю, что они пойдут воевать, если действительно какой-то конфликт возникнет между США и Россией.

Вряд ли они пойдут воевать за Россию. Тут должна быть договоренность.

Я публикуюсь в газете "Вашингтон Таймс", это, кстати, единственная газета, которая на 100% поддерживает республиканцев, считается таким рупором Республиканской партии, и Трампа они до сих пор поддерживают. Кстати, его поддерживает до сих пор полстраны, за него голосовало 70-75 миллионов, а с учетом членов семей это как раз и есть полстраны. Так вот, там я опубликовал статью, где говорил, что выход один: должна быть "Ялта-2", должны встретиться лидеры Америки, Китая и России.

Короче, надо договариваться. Так же, как договорились в свое время Рузвельт, Черчилль и Сталин.

Да, кстати, Трамп предлагал Москве объединить усилия, снять все санкции, если Россия будет против Китая, и объединятся России с Китаем против Америки тоже не получится.

Здесь должны быть три равноправных партнера, которые должны договориться.

С Байденом, по-моему, это не случится. Надо ждать следующего президента.