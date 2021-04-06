Лозанский: отношения Россия – США – не аналог холодной войны, все хуже

Многие эксперты во время предвыборной кампании в США высказывали мнение, что российско-американские отношения сильно ухудшатся, если к власти придет Байден. Сейчас говорят, что действительность превзошла даже самые худшие опасения. Что же происходит? Почему риторика новой администрации такая жесткая?

Своим мнением об этом в студии программы "Геополитическая кухня" поделился президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Эдуард Лозанский.

Читайте начало интервью:

Чем Байден похож на Брежнева и почему считает президентом Харрис?

— Байден — анти-Трамп. Так он себя позиционировал с самого начала.

Трамп заявлял, что хорошие отношения с Россией — это хорошо для Америки, противники, конечно, сразу заявили, что он является кремлевским агентом, некоторые употребили даже слово "шпион".

Хотя он просто понимает, что когда имеется держава ядерная, которая может уничтожить твою страну, то лучше с ней поддерживать хорошие отношения, если ты не хочешь воевать. Война же в любом случае кончится для всех очень печально — это неминуемый конец нашей цивилизации.

Поэтому если ты не хочешь воевать с врагом, лучше сделать его другом, это совершенно логично. Трамп — бизнесмен. Бизнесмены должны быть прагматиками, они хотят делать деньги, а не воевать. Что он и делал.

А его противники, соответственно, использовали это, и они, надо отдать им должное, сумели развернуть эту масштабную кампанию Russiagate, она до сих пор продолжается:

о том, что Трамп является агентом Путина.

И ясно было, что Байдену придется доказать, что он жесткий по отношению к России.

Что, собственно, и делает своей риторикой и угрозами. По-моему, все логично вписывается в его предыдущие заявления.

— Но необходима ли была именно такая риторика? Необходимо ли было доходить до оскорблений? Как он сделал в интервью, в котором согласился с провокацией журналиста, что Путин — убийца. Он сознательно идет на такое обострение?

— Я думаю, что да, потому что у них была возможность это хамство исправить — интервью же в записи шло. Что стоило отретушировать?

Я уверен на 100%, что после этой записи из BBC позвонили в Белый дом и спросили, не убрать ли ЭТО. Хотя сам Джордж Стефанопулос задал этот вопрос сознательно. Это не просто журналист, Стефанопулос — это политик высшего класса, он командующий штабом Билла Клинтона, советник у Обамы.

Но руководство BBC все-таки должно следить за своим материалом, и они позвонили в Белый дом: "может, нам как-то это убрать?" И оттуда пришло: "нет, не нужно это убирать".

Значит, это сознательно. То есть он хочет доказать, что он такой ковбой серьезный.

Это, конечно, грандиозная политическая ошибка, так себя не ведут. Может быть, ты себя чувствуешь так, но говорить такие вещи нельзя.

Ни один президент США никогда не позволял себе опускаться до личных оскорблений.

Да, Рейган говорил об империи зла, но никогда не переходил на личности. А Байден себе позволил.

Это очень неправильно. И, кстати, многие американцы даже сочли нужным извиниться. Как говорил посол Антонов, посольство получало много писем от простых американцев.

— А кто именно перешел Рубикон — лично Байден или власти США в его лице? Он понимает, что за это придется отвечать его последователям, преемникам? Или это начало той кампании, которую развернуть обратно будет просто невозможно?

— Трудно сказать, что он вообще адекватно мыслит.

Наверное, что-то все-таки в нем проснулось, чуть ли не на следующий день он пригласил Путина на экологический саммит.

Кстати, тут интрига, согласится ли Путин в этом участвовать. До сих пор еще ответа из Кремля нет.

К счастью, это мероприятие будет проходить онлайн, не нужно никуда лететь, сидеть с Байденом за одним столом после того, как тебя оскорбили.

То, что он пригласил Путина поучаствовать, наверное, какой-то сигнал, что Байден не хочет переходить Рубикон.

Смотрите, Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина участвовать в этом экологическом саммите. Будет обсуждаться вопрос борьбы с изменением климата. Байден предложил только 40 стран почему-то.

Конечно, тем самым обидел остальные 170. Казалось бы, в Zoom — приглашай всех. Очередная ошибка?

Я сказал, что перейден политический Рубикон, но есть еще Рубиконы другие. Военные. Известные эксперты все чаще говорят, что мы потихоньку скатываемся в sleep walking — скатываемся к ядерной катастрофе.

Это может быть киберкатастрофа, так что не перейти бы нам еще и этот Рубикон.