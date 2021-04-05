Чем Байден похож на Брежнева и почему считает президентом Харрис?

Месседжи, которые в последнее время посылает Россия в американский Белый дом, настораживают. Как и предполагали многие эксперты, российско-американские отношения при президенте Байдене все больше напоминают советско-американские времен холодной войны.

Почему? Своим мнением об этом в студии программы "Геополитическая кухня" поделился президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Эдуард Лозанский.

— Эдуард Дмитриевич, вы только что вернулись из США, хотелось бы получить первые впечатления от атмосферы. Вы, наверное, сравнили атмосферу в Москве, атмосферу в Вашингтоне — мы не о политике сейчас, мы о социальной обстановке. Как коронавирус изменил Вашингтон?

— В Вашингтоне нужно ходить в маске, не только когда заходишь в какое-то общественное заведение, магазин, а на улицах. И если вдруг, кто-то опускает маску чуть-чуть вниз, чтобы нос дышал, то встречные прохожие делают неодобрительные замечания, иногда шарахаются в сторону.

В общем-то, американцы — законопослушный народ, все в масках. По сравнению с октябрем-ноябрем напряжение в этом плане, конечно, усилилось.

Как мы знаем, Трамп относился к маскам, скажем так, легкомысленно, часто сам появлялся без маски и устраивал приемы. Его за это критиковали.

А Байден жестко требует, чтобы все носили маски.

Более того, сейчас еще требуют, чтобы была не одна маска. И много людей на улицах, у которых уже двойной слой этих масок.

Есть информация, что вакцинация идет полным ходом в Америке. По идее, ситуация должна уже как-то упрощаться, но пока нет, пока все еще этот масочный режим, который действует на нервы.

— Но нация сплотилась в борьбе с коронавирусом. А как насчет политической обстановки? Похоже на времена холодной войны?

— Прежде всего, я хочу уточнить: отношения не напоминают советские времена, а гораздо хуже.

Что же касается Белого дома, он окружен тремя рядами заборов…

Байден копирует Обаму, но Брежнев берет верх

— А если вернуться к временам холодной войны, кого вам напоминает Байден из президентов США того времени? Или он настолько уникален и оригинален, что только себя напоминает?

— Скорее он напоминает не американских президентов, а Брежнева. Особенно проходы по трапу.

Но надо сказать, что у Брежнева помощники оказались более расторопными.

Я прекрасно помню, в Вене, я там присутствовал, когда был подписан договор, еще во времена Картера, Брежнев подошел к трапу и тоже засомневался, сможет он подняться или нет — подскочили два помощника. Взяли его под руки и занесли в самолет.

А тут Байден решил показать спортивную походку, и мы знаем, что произошло. Хотя СМИ, которые в основном поддерживают Демократическую партию и Байдена, не удержались, и некоторые намеки на Брежнева проскальзывают даже в пробайденовских СМИ. А на Fox News его падение крутили просто нон-стоп.

— Но самообладание он не потерял, надо отдать ему должное. Он повернулся потом, отдал честь, помахал рукой — как ни в чем не бывало. Опыт-то сказывается.

— Ну да. Тут проблема другая. Главная проблема — это то, что происходит на границе.

Дело в том, что еще во время президентской кампании Байден ругал Трампа за его жестокое обращение с мигрантами и обещал, что когда придет к власти, то все будет гораздо более гуманно.

И это подействовало. И пошли караваны. И они до сих пор идут. Странная ситуация в условиях коронавирусного кризиса: граница практически открыта, каждый может подойти — и подходят уже не только из Латинской Америки, а из Африки, и из некоторых европейских и азиатских стран.

Сейчас можно просто подойти к границе и сказать, что ты хочешь попросить убежища, и с тобой обязаны — как Байден обещал — поговорить.

Раньше Трамп требовал, чтобы ждали в Мексике в каких-то лагерях, а теперь не нужно ждать, можно прийти. И там, конечно, кризис. Казалось бы, президент должен приехать, как-то поддержать — хотя бы морально — своих пограничников, сотрудников социальных, там же действительно кошмар.

Нет, он решил туда не ехать, он послал вместо себя Камиллу Харрис. Не знаю, как она будет с этим разбираться… Похожая ситуация была в прошлом, когда на Украине был кризис, Обама сам не мог этим заниматься, он поручил это Байдену.

Байден последовал примеру Обамы: поручил кризис с Мексикой на мексиканской границе Камилле Харрис. Не знаю, справится ли она лучше, чем Байден справился на Украине.

— Я понимаю так, что Байден пока вообще не выезжает в какие-то такие горячие точки США, а управляет из Белого дома. А откуда вся эта история взялась, что в администрации Байдена чуть ли не требуют от журналистов называть ее администрацией Байдена-Харрис. Неужели они не видят, как это нелепо выглядит со стороны?

— Это сделал Байден. Он еще раньше, до кризисов, часто путался и называл президентом Харрис. Неудивительно, если вспомнить, как он путался, кто жена, кто сестра, кто сын, кто внук, над этим уже посмеялись достаточно.

Он уже несколько раз "оговаривался", говоря о своей команде…

Он — "команда Харрис". То есть он сам послал такой сигнал, конечно, это подхватили юмористы и не только они. Президентская команда — видимо, готовит смену. Не знаю, когда это произойдет, но, видимо, морально Байден к этому готов.