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Автор Игорь Шатров

Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?

Мир

Некоторые политические аналитики считают, что у новой американской администрации здравый смысл отступил под натиском поствыборной эйфории, которая никак не отпускает команду Байдена. Люди выиграли кампанию, которую могли не выиграть, несмотря на устроенную вакханалию против Трампа.

Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?

Насколько это верно?

Своим мнением об этом в студии программы "Геополитическая кухня" поделился президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Эдуард Лозанский.

Читайте начало интервью:

Чем Байден похож на Брежнева и почему считает президентом Харрис?

Лозанский: отношения Россия – США – не аналог холодной войны, все хуже

— Эйфория присутствует не только у демократов, но и у республиканцев тоже, начиная с 1991 года. Действительно, в какой-то период, до прихода Путина, Америка была лидером или гегемоном, когда всех остальных должны были брать под козырек.

Все помнят знаменитое изречение Фукуямы: "конец истории". То есть если раньше была двухполярная система, теперь однополярная, Америка — безусловный лидер. И с этого момента мы командуем парадом, все должны беспрекословно подчиняться.

И так было в течение лет десяти, но потом приходит Путин и говорит, что мы не хотим подчиняться, и у нас есть свои интересы. Вот это очень не понравилось.

И главный момент: 10 февраля 2007 года Путин уже жестко сказал в Мюнхене, что мы не собираемся быть вассалами. Мы хотели быть партнерами, хотели быть друзьями, но мы не будем вассалами.

Для всего первого ряда, который там сидел, знаменитый Маккейн и другие, — словно ушат холодной воды вылили.

И с этого момента Россия перешла от слова "партнер" — уже слово "друг" не употреблялось — в ранг "враг №1" и "враг №2", конкурируя с Китаем.

  •  У республиканцев "враг №1" — это Китай, Россия — №2.
  •  У демократов Россия — №1, Китай — №2.

— У ряда американских экспертов есть мнение, что Путин-то не вечен — это мнение объективное. Здесь как раз не надо быть семи пядей во лбу. И новые лидеры России будут стремиться, как Ельцин, договариваться, хотя бы на первом этапе, с США. А вот тут-то все и получится. Поэтому они продолжают политику давления сейчас, чтобы быстрее произошла смена власти, а там новый этап и новые отношения. Вот слышали ли вы в Вашингтоне о таких мыслях?

— Ну, конечно. Пока Путин в Кремле, ни о каких изменениях внешнеполитических по отношению к России говорить не приходится. Нужно добиваться смены режима.

И даже известно, на кого поставили — это господин Навальный. Он, по их мнению, был бы идеальным партнером для продолжения взаимоотношений. Что-то там не получилось, но его к этому готовили, и он сам не скрывал, еще в 2011 году он заявил, что идет на Кремль.

Кстати, есть аналитики, которые говорят, что это, наверное, не так, потому что нежелание быть вассалом, наверное, будет и у других людей, которые придут на смену нынешнему российскому президенту.

Но этот истеблишмент до сих пор считает, что удастся привести к власти какого-то другого человека, который будет более благосклонен во взаимоотношениях Россия — США, пойдет на уступки, все-таки не будет возражать против монополии и гегемонии США, а согласен будет пойти на вторые и третьи роли. Собственно, вернуться к тому, что было в 1990-х.

Какой выход из такого кризиса? После того, как все сняли маски, разве вообще есть смысл о чем-то говорить? Мы отозвали посла на консультацию — это же первый шаг перед разрывом дипломатических отношений. Разве есть путь назад, к какому-то диалогу?

— Сейчас обе стороны четко заявили, что все эти переговоры, которые могут быть, это уже не о дружбе, не о партнерстве, а просто о том, кому что выгодно.

Перешли на чисто прагматический торг:

  • если есть угроза какая-то, тогда будем вести разговоры, как этого избежать.

И я думаю, надо отдать должное Пентагону и Министерству обороны России, что на этом уровне какие-то переговоры все время идут, какие-то контакты есть.

Поскольку все понимают, что политики сидят в кабинетах теплых, а воевать придется этим ребятам. И там все время идут какие-то дискуссии, чтобы не допустить перехода военного Рубикона.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы джо байден россия и сша эдуард лозанский
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