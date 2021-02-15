Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Антон Куликов

Как Илон Маск стал "ватником"

Мир

Американский миллиардер Илон Маск на днях пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в новой социальной сети Clubhouse. Это голосовой чат, стремительно набирающей сейчас популярность.

Как Илон Маск стал "ватником"

В России на это, конечно, обратили внимание. А еще одним государством, где много говорили об инициативе американского миллиардера, стала Украина.

Предложение Маска и реакция Кремля

Обратившись (на английском) к президенту России с просьбой побеседовать, Илон Маск добавил (на русском): "Было бы большой честью пообщаться с вами".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что предложение "безусловно, очень интересное", но в Кремле сначала хотят разобраться".

"Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", — сказал Песков. И напомнил, что Владимир Путин лично социальные сети не использует.

Как на Украине узрели политическое поражение 

Украина стала, пожалуй, единственным государством, где желанию Маска пообщаться с Путиным уделили столько же внимания, как и в России. Если не больше.

Гнев украинской патриотической общественности был таким, что если бы его можно было "конвертировать" в ракетное топливо, то основанная Илоном Маском компания SpaceX получила бы большой запас для своих экспериментов. Самое мягкое определение в адрес Маска — "ватник". Большинство других процитировать не представляется возможным из-за их нецензурности.

Впрочем, были и попытки серьезного анализа ситуации. Пост Маск в Твиттере был оценен как… серьезное политическое поражение Украины.

Логика такая: в январе Маск написал про Сергея Королева, что он был великолепен. Написал по-русски. В ответ украинские власти напомнили, что Королев родился на Украине. Стало быть, он украинский конструктор. И Владимир Зеленский пригласил Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире. Ну то есть как пригласил, в Твиттере написал.

Так вот, за прошедший месяц Илон Маск никак не отреагировал на приглашение Зеленского. А взял, да и попросил Путина о беседе. Что это, как не поражение Киева

Подобные рассуждения, как и ругань украинских патриотов в адрес Маска выглядят, скажем так, странно. Но что есть, то есть.

Едва ли американский миллиардер обратит внимание, какие страсти закипели на Украине из-за его короткого твита. Эмоции постепенно улягутся. Но вот что будет, если Путин и Маск действительно поговорят, даже не будем пытаться прогнозировать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы илон маск сергей королев владимир зеленский
Новости
Меган Фокс подарила возлюбленному необычный презент
Стоунхендж построили из более древнего валлийского памятника
Губерниев рассказал о накалённой обстановке в биатлонной сборной России
Европа в "шоке" от российской вакцины "Спутник V"
Власти Гоа ликвидируют незаконные отели
На Турцию обрушился мощный снегопад
Украинский дипломат: "Клуб друзей Украины против Путина" разваливается
Дипломат опасается распада "клуба друзей Украины против Путина"
Труп младенца обнаружили на мусоросортировочном заводе в Тобольске
Модель Playboy обвинила Боатенга в доведении до самоубийства девушки
Последние материалы
Запрет на мат. Возможно, речь идет о высокой гуманитарной, гуманной миссии
Власти Гоа ликвидируют незаконные отели
Как Илон Маск стал "ватником"
На Турцию обрушился мощный снегопад
Украинский дипломат: "Клуб друзей Украины против Путина" разваливается
Дипломат опасается распада "клуба друзей Украины против Путина"
Труп младенца обнаружили на мусоросортировочном заводе в Тобольске
Модель Playboy обвинила Боатенга в доведении до самоубийства девушки
Китай потребовал у Украины ещё 100 млн: виноват "Мотор Сич"
Вирусолог рассказал о вероятности возникновения новой пандемии
Популярное
Российский шоу-бизнес
Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"

Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.

Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"
Учёные назвали обязательный к употреблению продукт для сердечников
Здоровье и профилактика
Учёные назвали обязательный к употреблению продукт для сердечников
Российский шоу-бизнес
Соседов объяснил неожиданное награждение ЮрКисса 
Российский шоу-бизнес
Я не в его поезде: Сергей Светлаков высказался о Навальном
Любовь Степушова План "Газпрома" сработал: Европа опустошает хранилища газа Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти воспользовались советским лайфхаком Василий Амирджанов Усам Оздемиров Брюссельская бюрократия глуха и заряжена на санкции Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
В Сети раскритиковали новый клип Михаила Галустяна
Евросоюз
Останется ли Германия "борделем" Европы
Аналитики рассказали о причинах активности ВМС США в Чёрном море
Военные новости
Аналитики рассказали о причинах активности ВМС США в Чёрном море
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников