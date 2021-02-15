Как Илон Маск стал "ватником"

Американский миллиардер Илон Маск на днях пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в новой социальной сети Clubhouse. Это голосовой чат, стремительно набирающей сейчас популярность.

В России на это, конечно, обратили внимание. А еще одним государством, где много говорили об инициативе американского миллиардера, стала Украина.

Предложение Маска и реакция Кремля

Обратившись (на английском) к президенту России с просьбой побеседовать, Илон Маск добавил (на русском): "Было бы большой честью пообщаться с вами".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что предложение "безусловно, очень интересное", но в Кремле сначала хотят разобраться".

"Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", — сказал Песков. И напомнил, что Владимир Путин лично социальные сети не использует.

Как на Украине узрели политическое поражение

Украина стала, пожалуй, единственным государством, где желанию Маска пообщаться с Путиным уделили столько же внимания, как и в России. Если не больше.

Гнев украинской патриотической общественности был таким, что если бы его можно было "конвертировать" в ракетное топливо, то основанная Илоном Маском компания SpaceX получила бы большой запас для своих экспериментов. Самое мягкое определение в адрес Маска — "ватник". Большинство других процитировать не представляется возможным из-за их нецензурности.

Впрочем, были и попытки серьезного анализа ситуации. Пост Маск в Твиттере был оценен как… серьезное политическое поражение Украины.

Логика такая: в январе Маск написал про Сергея Королева, что он был великолепен. Написал по-русски. В ответ украинские власти напомнили, что Королев родился на Украине. Стало быть, он украинский конструктор. И Владимир Зеленский пригласил Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире. Ну то есть как пригласил, в Твиттере написал.

Так вот, за прошедший месяц Илон Маск никак не отреагировал на приглашение Зеленского. А взял, да и попросил Путина о беседе. Что это, как не поражение Киева

Подобные рассуждения, как и ругань украинских патриотов в адрес Маска выглядят, скажем так, странно. Но что есть, то есть.

Едва ли американский миллиардер обратит внимание, какие страсти закипели на Украине из-за его короткого твита. Эмоции постепенно улягутся. Но вот что будет, если Путин и Маск действительно поговорят, даже не будем пытаться прогнозировать.