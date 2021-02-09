Американские приоритеты в Казахстане опять меняются

Казахстан уже давно работает с НАТО по программе "Партнерство ради мира", сотрудничает в военной сфере непосредственно с США, хотя является членом ОДКБ. Насколько интенсивно и тесно происходит это сотрудничество? Зачем это нужно сторонам? Какие интересы у них есть, кроме собственно военных? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

Читайте начало интервью: Казахстан уже давно почти в НАТО

— Игорь Александрович, Казахстану и среднеазиатским странам сотрудничество со странами НАТО выгодно по чисто меркантильным ситуационным направлениям. Они получают какую-то технику и финансирование военных программ. Запад же создает в этих странах свои плацдармы. Как все это происходит? Зачем это нужно сторонам?

— Самое главное и важное для Запада, в чем здесь интерес США и НАТО в целом, что идет массовый поток национальных кадров на обучение по программе военного сотрудничества в США и по программе "Партнерство во имя мира" в НАТО. Таким образом создается огромная база агентов влияния.

Но посылать казахов учиться за рубеж, особенно в США, дело безумно дорогое. Поэтому развертываются соответствующие учебные центры на территории Казахстана. В Караганде создан учебный центр для всей Средней Азии.

Западные партнеры на этот центр, другие объекты и проекты деньги дают. Страны там очень небогатые, поэтому никогда от этого дела не отказываются, лишний доллар им не помешает.

Американский страх перед СССР

США до Дональда Трампа активно занимались этим направлением, чтобы не дать возможности воссоздать Советский Союз. Вероятность этого рассматривалась как возникновение новых смертельных угроз Соединенным Штатам. Правда под конец уже довольно вяло работали соответствующие структуры, которые готовили военные кадры и американо-ориентированную элиту в целом.

Тем не менее, сейчас уже подрастает новое поколение во многих бывших республиках СССР. Поколение советских людей, которые еще помнят советское время, получили образование и жизненный опыт в Советском Союзе, уже потихоньку уходит.

На место бывших партийных руководителей приходят очень конкретные, так сказать, хлопчики, в данном случае батыры, ориентированные на Запад.

Когда умер Збигнев Бжезинский, вся эта химера русофобская, естественно, практически сошла на нет. Зачем американцам это надо было на самом деле стало не совсем понятным.

Практический интерес

Но у определенных кругов интерес к Центральной Азии остался, хотя бы по одной простой причине — им нужен Западный Казахстан, где есть богатые нефтепромыслы.

Потом Трамп провозгласил, что Америка сама будет нефтедобывающей страной и начал безумную программу добычи сланцевой нефти, сжижения сланцевого газа и прочее, прочее. Эта безумная нагрузка на политический истеблишмент для поддержания проамериканского климата в Западном Казахстане, где оперировали не только американские, но также европейские и турецкие компании, стала не нужна.

Но потом это сланцевое дело как бы подгнило. Теперь ситуация поменялась, и первое что сделал Байден, порубил к чертовой матери всю эту американскую нефтянку, которая загрязняет, с точки зрения глобалистов, воздух и территорию Соединенных Штатов. Он уже помирился с Китаем, который теперь должен делать это вместо них, и так далее и тому подобное. В результате интерес к контролю за этой западной нефтеносной провинцией Казахстана снова возродился.

Анти-терроризм и не только

Казахстан, не сказать что бы уж очень активно участвует во всех этих НАТО-вских программах типа "Партнерство ради мира" или тем более сильно развивает сотрудничество с США, но и не отказывается, когда имеет от этого какую-то выгоду.

Американцы заинтересованы, чтобы армия Казахстана соответствовала западным стандартам. Несколько казахских офицеров в год проходит обучение в американской академии в Вест-Пойнт. Но это — очень большие расходы, дешевле все-таки обучать сержантов для профессиональной армии.

Для американцев важно, чтобы в бывших советских республиках не было пути обратно в массовую армию, которая представляет какую-то угрозу своей численностью и организованностью.

Надо как можно скорее насадить институт сержантства в казахстанской армии. У Казахстана это пока еще не получается. Но сержантов американские инструкторы начали уже готовить в кадетском корпусе, который находится в Щучинске.

НАТО учит их вести современные боевые действия, в первую очередь, против терроризма в условиях конфликтов низкой интенсивности. То есть — это все-таки подготовка не какой-то глобальной войне.