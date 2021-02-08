Казахстан уже давно почти в НАТО

Казахстан усиливает сотрудничество с НАТО по всем направлениям, несмотря на то, что является членом ОДКБ. Налицо реализация программы США по созданию антироссийского фронта на территории бывших советских республик. Это несет угрозу, в первую очередь, для самого казахского народа и для России тоже. В программе "Точка зрения" обо всем этом и многом другом рассказал эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

Казахстан работает с НАТО по программе "Партнерство ради мира", которая включает:

совместные учения "Степной орёл" по стандартам НАТО с привлечением контингента из других республик Центральной Азии;

подготовку военных кадров в Караганде в Казахстанском учебном центре, в Шучинске на базе кадетского корпуса Министерства обороны Казахстана имени Чокана Валиханова и на базе Алма-Атинского погранучилища (ныне Академия пограничной службы);

обустройство границы и передачу военной техники, в частности 11 модульных комплексов слежения за российским флотом, которые размещены в пункте технического наблюдения "Мыс Скалистый" на Каспии, самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

— Игорь Александрович, Казахстан углубляет сотрудничество с Североатлантическим альянсом по всем направлениям. Недавно был опубликован план совместных ежегодных учений "Степной орел". В этом году США намерены не только участвовать сами, но и привлечь контингент из Узбекистана.

Казахстан активно работает в рамках программы "Партнерство ради мира", перезаключил соглашение об этом. Есть учебные центры в Казахстане, где готовят военных по стандартам НАТО. В Погранакадемии Алма-Аты готовят специалистов для охраны границы, в том числе российско-казахстанской, поставляется оборудование для охраны этой границы.

Казахстан поддерживает транспортный коридор для армейских грузов США в Афганистан. На территории республики действуют биолаборатории. В Казахстане они появились гораздо раньше, чем на Украине, и каждый год эта программа расширяется. Зачем Казахстану надо такое активное сотрудничество с НАТО, с вашей точки зрения? Почему наше руководство не акцентирует на этом внимание?

— Давайте вспомним о том, что волею заговорщиков в Беловежье, Казахстан и все остальные советские республики превратились в независимые страны, в субъекты международных отношений. Эту государственную субъектность ему нужно поддерживать.

Весь Советский Союз, Казахстан в частности, был развален по национальному признаку. Было такое "замечательное" кино Kill Bill 2. Там героиня — такая крутая киллерша, освоила у китайцев прием палец смерти — ткни в какую-то болевую точку пальцем, человек пройдет три шага и умрет.

Болевая точка — национализм

Так вот, великий, могучий, нерасторжимый ни по каким там законам, не то что политики, по-моему, даже физики, Советский Союз пал, потому что ударили в это болевую точку — национализм. Казахстан строит не просто независимое государство, а именно национальное государство. На этот счет они все слегка возбуждены и тщательно отслеживают свою субъектность, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не подумал, что там Казахстан какой-то неполноценный в этом отношении.

Последний пример, это, конечно, такой спарринг, партнерская разминка информационная между Никоновым и властями Казахстана, когда тот сказал, что независимость и территории Казахстану подарили Россия и Советский Союз.

Подарили территории Казахстану, сделали его впервые в истории субъектом международных отношений коммунисты еще почти век назад, используя популярный в начале XX века лозунг о праве наций на самоопределение. Сейчас там очень интересная национальная этническая ситуация.

Я сам в молодости поработал корреспондентом в газете "Шамширак муры" Кургальджинского района Целиноградской области (сейчас это — уже столичный аймак Нурсултан). Во всех районных центрах были книжные магазины с четырьмя отделами: книги на русском языке, на украинском языке, на немецком языке, которые поступали из ГДР, и книги на казахском языке, которые были совершенно роскошные, блестяще изданные, просто загляденье, шедевры полиграфического искусства.

Там реально был такой симбиоз народов, несмотря ни на что. Я очень высоко ценю как государственного и партийного советского деятеля Нурсултана Абишевича Назарбаева, который, сопротивлялся распаду Советского Союза. Но что случилось — то случилось, всех силком загнали в эту независимость. Поэтому он сделал максимум того, что мог сделать, чтобы построить независимое национальное государство.

А независимое национальное государство предусматривает в том числе и многовекторность. Республики создают национальную элиту, сокращают численность некоренного населения и так далее, тому подобное.

Военное сотрудничество Казахстана с США продолжается уже давно. Каждые пять лет соглашение об этом продлевается, сейчас уже, по-моему, четвертое такое соглашение действует с 19-го по 24-й год. Безусловно, американцы дают с барского плеча, если не шубу, то по крайней мере какую-то жилетку без рукавов.

Они дали два вертолета и одну станцию для сервисного обслуживания. Дали все, что казахи просили для автоматизированного закрытия своего пространства Каспия, чтобы была оборудована морская граница. Казахстан теперь имеет возможность контролировать акваторию.