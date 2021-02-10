Элита "Золотого миллиарда" захватывает власть

Действительно ли сейчас реальная власть переходит к транснациональным корпорациям? Они уже во многом правят миром и диктуют свои правила. Рост населения угрожает апокалипсисом? Нагрузка на планету стала уже угрожающей, а скоро людям нечего будет есть. Как решить проблему — сокращением людей или развитием технологий? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Олег Шабров.

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США под властью глобальных элит

— Олег Федорович, вы сказали, что власть сейчас переходит от государственных структур к транснациональным корпорациям. По крайней мере, в США пришедшие к власти Байден и Демократическая партия являются прямыми выразителями их воли. Насколько вероятно, что реальная власть в других странах и во всем мире перейдет к этим корпорациям?

— Выборы в Соединенных Штатах показали, что это так. Если транснациональным корпорациям удалось сломать президента в Соединенных Штатах Америки, значит так оно и есть. Я в этих случаях говорю, что теории-то нет, теория — это закономерность и так далее. Поэтому теории заговора нет, а заговор есть.

На самом деле сейчас это даже не заговор, они уже работают в открытую. А как вы хотите? Больше половины мирового продукта производится в транснациональных корпорациях. Больше двух третей мировой торговли — это транснациональные корпорации.

Все разговоры о свободном рынке, о невидимой руке рынка, которая регулирует все эти отношения в экономике, в пользу бедных. Уже сам Сорос отказался от этой идеи. Он пишет, что теперь не работает "рука рынка", как она должна работать.

Ведь внутри любой национальной или транснациональной корпорации цены на продукцию формируются не рынком, а формируются так, чтобы снизить издержки внутри корпорации. Поэтому мир идет в этом плане в какую непонятную сторону.

Но реально, что миром начинают управлять, по крайней мере через экономику, ТНК. А иначе и быть теперь не может, потому что в них фактически сосредоточено больше половины мировой экономики.

"Золотой миллиард"

Мне кажется, и Владимир Владимирович Путин на Давосском форуме обозначил эту тему деликатно, когда сказал, что мировая экономика не может работать на "золотой миллиард". Это — по сути дела то, что сегодня происходит. Глобальные элиты и транснациональные корпорации и есть основа того, что называют "золотым миллиардом".

Да, не должна работать на "золотой миллиард" мировая экономика. Но как сделать так, чтобы она не работала — это отдельная тема. Я подозреваю, что не в российских силах эту ситуацию изменить, потому что наша экономика очень маленькая по сравнению с экономикой Соединенных Штатов Америки и Китая. А теперь еще Индия начинает подниматься.

Мы здесь не выглядим серьезными игроками, хотя и ставится задача выйти на пятое место в мире. Но всё равно пятое место — на порядок меньше по объему, чем экономика самых крупных игроков. Я уж не говорю о транснациональных корпорациях, там-то вообще сосредоточено всё.

Что России до этого не дотянуться — это уж определенно. Поэтому здесь очень трудная игра и ее результат, наверное, сейчас невозможно предсказать. Об этом Валлерстайн где-то в начале 2000-х сказал, что та мир-система, которая сложилась уходит в прошлое. А что будет дальше, он и сам тогда не знал.

Я и сейчас пока не вижу, каким образом из этой ситуации выйти. На это же накладываются другие серьезные проблемы. Численность населения на Земле — уже под 8 миллиардов. И все хотят жить так, как "золотой миллиард" живет. А антропогенная нагрузка на природную среду уже превысила допустимую.

И тут еще столько накладывается проблем одна на другую. Какой из этой ситуации выход найдет человечество? Это надо обсуждать. Пока, по крайней мере, выхода не видно. Не видно даже тенденции, которая может решить эти проблемы, начать выход из нынешней сложнейшей ситуации.

Есть, конечно, один способ. О нем уже давно говорят на Западе. И у нас Анатолий Чубайс уже давно сказал, что вообще-то в мире должно остаться полтора миллиарда человек. Конечно, такой способ — тоже вариант, но как-то хотелось бы все-таки по-другому.

— Был такой ученый Игорь Бунин. Он говорил, что 900 миллионов должны остаться. Он считал, что люди могут жить, пока приносят пользу обществу, а потом нет смысла в их существовании. Хотя сам был тоже в очень преклонном возрасте, но он мол жил ради близких, родных. Видимо он думал, что у других нет близких и родных людей, внуков и правнуков.

— Ну да.

— На самом деле тема очень сложная. Возможно ли остановить рост населения? Ведь по прогнозам к середине века на Земле будет уже 11 миллиардов человек, и на этом рост населения остановится. Но каким образом — непонятно.

— Еды на всех не хватит. Уже сейчас ставится вопрос о массовом производстве искусственной еды. Заменители икры есть уже давно. Теперь Китай производит искусственное мясо на 3D-принтере из растительных белков. Оно пока дорогое. Когда оно пойдет большим тиражом, конечно, цена станет приемлемой.

Проблема состоит не в том, чтобы мясо произвести, а в том, что оно — как паштет, без структуры. Задача — сделать так, чтобы это мясо с волокнами было, чтобы человек ощущал, что он ест как будто нормальную обычную свинину или говядину.