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Автор Инна Новикова

Провокаторам удаётся вывести молодёжь, потому что у страны нет идеологии

Политика

В эфире программы "Необычная неделя" доктор политических наук, профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Олег Шабров рассказал главному редактор издания "Правда.Ру" Инне Новиковой о важнейших последних событиях в нашей стране и всем мире. На протесты за Алексея Навального 31 января вышло уже гораздо меньше людей. Но всё-таки такие находятся. Кто и почему толкает людей на нарушение закона? Почему провокаторам удается так легко завести молодёжь?

— Олег Федорович, самая горячая и актуальная внутренняя тема — суд над Навальным, протесты и все остальное с этим связанное. Хотя непонятно даже сколько было людей на последних акциях. По одним данным — 4 тысячи, по другим данным — 40 тысяч, а по степени заинтересованности планка поднимается до 100 тысяч и даже выше.

Также есть разные мнения по вопросам, связаны ли эти протесты только с Навальным или все-таки и с другими аспектами, кому и зачем они нужны. Каково ваше видение этой ситуации?

— Ситуация неоднозначна и с той точки зрения, что нет полностью достоверной информации. Мы можем только выстраивать некоторые гипотезы, к сожалению, как очень часто бывает в политике. Это — нормально. Мы знаем, что очень много происходит под ковром. Что там происходит, мы можем судить в основном, сопоставляя различные факты реальной жизни.

Кому выгодно?

В данном случае мы можем сказать, что Алексей Навальный, наверное, все-таки был отравлен. Другой вопрос: кем отравлен. А дальше возникает очень много вопросов по всем дальнейшим событиям и всем, что с этим связано.

Но главный вопрос: кто основные выгодоприобретатели от этой ситуации? То, что они есть — однозначно.

Причем, к сожалению, что и Германия — одна из сторон, явно заинтересованных в этой ситуации, и наша сторона полностью не раскрывают информацию, которая у них есть. Информация засекречена обеими сторонами.

И ни та, ни другая сторона, хотя речь идет об отравлении, не имеют достаточных оснований, чтобы даже возбудить уголовное дело. Это — одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, когда обсуждаем тему Навального.

Перестрелка башен Кремля

Вторая проблема — это, конечно, его возвращение и политическая сторона вопроса. Кто за этим стоит, сейчас уже становится понятно.

Внутри нашей правящей элиты произошел раскол. Отношения внутри элиты и противоречия сейчас, по всей видимости, серьезно обострились.

Иногда говорят о башнях Кремля, но на самом деле есть различные заинтересованные группы среди всей группы людей, которую называют правящим классом. Эта группа — очень неоднородна.

Говорят о недовольстве Владимиром Путиным со стороны так называемой семьи Бориса Николаевича Ельцина, олигархов либеральной группы, говорят о недовольстве внутри бюрократического аппарата в связи с расследованием по коррупционным делам и так далее. По всей видимости, назревает конфликт и в силовых структурах.

Мы только можем предполагать с чьей стороны была инициатива в отношении приезда Навального, его позиционирование в качестве политической фигуры и вывода на улицы протестно настроенной молодежи.

"Эхо Москвы" — это "Газпром"

Вопрос, для меня лично, состоит даже не в том сколько человек вышло. Понятно, что далеко не 40 тысяч, судя по тем кадрам, которые не только с официальной стороны демонстрируются, но и с другой — с либеральной.

Кстати говоря, это тоже одно из проявлений разлада в элите. Все-таки "Эхо Москвы" — это "Газпром", господин Миллер, вполне себе респектабельная, близкая к Кремлю фигура и при этом вполне себе либеральная.

Посмотрите, какую разную позицию занимают по отношению к протестным событиям в Москве "Эхо Москвы" и официальные структуры. Есть над чем подумать.

Как не смотри, но все равно 40 тысяч, конечно, нет. Обычно я складываю и делю пополам. Будем считать, что 40 разделить на 2 получается, что порядка 20 тысяч, может быть, и было.

Провокация и провокаторы

Но дело даже не в этом, я вижу проблему в том, что ребят спровоцировали. Конечно, в основном это — молодые люди, понятно, что их провоцировали. Конечно, толкать людей на противоправные действия — ни в какие ни в моральные, ни в правовые рамки не лезет.

А здесь — явные нарушения:

  • Достаточно сказать, что митинг не был разрешен.
  • А второе — коронавирус.

Как не относись к закону, но призывая людей нарушать закон надо понимать, что люди будут за это наказаны. И те кто призывают, это хорошо знают. 

Если у вас нету цели…

Но есть другая сторона. Вполне понятно такое свойство молодых людей, им нужно проявить себя в действии. Им нужна социализация, им нужно заявить о себе.

К сожалению, наш социальный политический бомонд не дает им каких-то целей, которые могли бы их сплотить и направить эту молодую и очень хорошую энергию в созидательное русло.

Где эти идеи? Где они? С молодежью в этом плане никто не работает. Написано даже в Конституции, что у нас нет идеологии. Хотя именно в государственной идеологии формулируются главные социальные ценности, к которым надо стремиться. Но их у нас нет. Вот это — тоже плохо.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы протесты олег шабров алексей навальный
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