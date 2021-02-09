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Автор Инна Новикова

США под властью глобальных элит

Мир

Что нам ждать от русофоба Байдена? Почему в США власть фактически захватили транснациональные корпорации? Как они будут влиять на весь мир? Перейдет ли реальная власть к транснациональным корпорациям и в других ведущих странах? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Олег Шабров.

Читайте начало интервью:

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— Олег Федорович, в Америке наконец-то появился-самоутвердился новый президент. Владимир Путин уже поговорил с ним. Оба сказали, что готовы сотрудничать. Насколько готовы? Будет ли это на самом деле? Вроде бы договорились продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Тем не менее, Джо Байден — прожженный русофоб, такие же люди и в его команде. Нелюбовь к России является одним из основных их качеств. Наши отношения — уже ниже плинтуса. Как вы видите российско-американские отношения и весь новый мир после выборов в Америке?

— Как говорил поэт Сергей Есенин по поводу Октябрьской революции, "большое видится на расстоянье". В каком-то смысле сейчас — через практически 5 лет, начиная с предвыборной кампании Трампа, и до передачи власти Байдену, можно про некоторые вещи сказать с большей определенностью.

Конфликт между Байденом и Трампом — не только внутриполитический американский конфликт. Это, прежде всего, конфликт глобальной элиты, между интересами транснациональных корпораций и национальной элиты, американского бизнеса.

Роль России в США

Мне кажется, мы немножко преувеличиваем роль России для Соединенных Штатов Америки. Хотя, конечно, российский фактор используется во внутриполитической игре в Америке. Ведь Трамп в течение всех четырех лет был вынужден оправдываться, что избрал его не Кремль, не наши хакеры, не Россия.

Поэтому в его речах и действиях присутствовала избыточная антироссийская риторика и избыточные антироссийские действия, включая выход из соответствующих соглашений по ограничению стратегических вооружений. Он должен был демонстрировать, что он — не агент Кремля. К сожалению, он зашел в этом плане достаточно далеко.

Транснациональные корпорации пришли к власти в США

Но при этом он существенно ограничил влияние транснациональных корпораций на внутреннюю американскую политику. Сейчас пришли к власти демократы, которые фактически являются агентами влияния транснациональных корпораций.

Первые шаги Байдена — он всё начал отыгрывать в обратную сторону:

  • он прекратил строительство стены на американо-мексиканской границе,
  • отменил ограничения по миграции из определенных стран, которые закрыл Трамп.

Я совершенно не сомневаюсь, что одним из ближайших его шагов будет возвращение подписи Соединенных Штатов Америки под Транс-Тихоокеанским торговым партнерством. Ведь это партнерство — инструмент в руках транснациональных корпораций, который позволяет управлять экономическими процессами в странах-подписантах.

Единственное, Байдену нужно дождаться ситуации, когда он будет уверен, что его подпись удастся провести через Конгресс. Тогда вступят в действие определенные правила, которые не очень озвучивают, а они предусматривают, например, обязательность решений корпоративных трибуналов в рамках этого партнерства для всех государств-подписантов.

Если американский Конгресс после ратификации своего участия в договоре вдруг сочтет, что должна быть 40-часовая рабочая неделя в США, а Транстихоокеанское торговое партнерство через свои корпоративные трибуналы примет решение не ограничивать продолжение рабочего дня, то Америка должна будет это исполнить.

Дело, на мой взгляд, идет к тому, что транснациональные корпорации начнут использовать мощь государств-подписантов во внешнеполитической игре. Тогда они уже будут влиять не только на экономические процессы в тех или иных странах, а будут давить с использованием мощи американской экономики и военно-морского флота.

Глобальное противоборство

Я с очень большой настороженностью слежу за процессами, которые происходят в этом противоборстве. У меня большое беспокойство на этот счет. Глобальные элиты руками демократов пытаются сделать так, чтобы исключить возможность прихода к власти национальных элит.

Импичмент нужен для того, чтобы Трамп не имел возможности баллотироваться через четыре года на пост президента. Хотя дело не только в Трампе.

Это — компрометация республиканцев и тех сил, которые выступают на стороне национальных элит. Интересны эти события. Я думаю, что они будут иметь продолжение не только во внутренней, но и во внешней политике.

Трамп зашел слишком далеко в обострение отношений с Россией. Байдену нет необходимости доказывать, что он — не агент Кремля.

Поэтому ему нет необходимости проводить искусственную политику обострения отношений с Россией. В этом смысле можно ждать определенного смягчения, но исходить он будет из интересов глобальной элиты и США в той мере, в которой они будут играть роль инструмента глобальных элит.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша олег шабров джозеф байден дональд трамп транснациональные корпорации
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