Протесты в поддержку Алексея Навального 31 января. Что это было? Как было организовано? Почему не было даже разговора о проведении митингов по закону? Действительно ли это была проба сил? Перед чем? С чьих сторон?… На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Олег Шабров.
Читайте начало интервью: Провокаторам удаётся вывести молодёжь, потому что у страны нет идеологии
— Олег Федорович, вы сказали, что основная причина вовлечения молодежи в протестное движение — отсутствие идеологии, социальных ценностей и объединяющего начала. Эта проблема существует давно. Поэтому и получается раскачивать лодку. Правильно ли сделали, что арестовали Навального?
— Можно предположить, что есть причины. Но я совершенно согласен с Поклонской, что надо до публики довести эти основания. Ясно, что он нарушил требования условного срока — свободного содержания, но этого недостаточно.
Понятно, что он с разрешения руководства страны был вывезен за пределы страны, хотя это — уже нарушение. Но ему же это разрешили.
Наверное, у Следственного комитета есть какие-то основания. Покажите их, скажите. Чрезмерная закрытость служит тому, что интерес к теме подогревается именно в протестном русле.
— Почему чрезмерная закрытость?… Ведь прокуратура говорила, что он и до августа, когда с ним все это произошло, тоже не соблюдал должным образом эти условия, не отмечался, как положено и так далее…
— Конечно. Вот уже тогда и надо было его задерживать.
— Конечно. А когда он вышел из больницы в Германии и находился на реабилитации, это выглядит как-то нелепо. Как-то это все непродуманно. Может быть, кто-то теперь пытается прикрыть недостаток профессионализма?
— Здесь была ситуация, что в шахматах называют цугцвангом: любое решение плохое.
Можно было бы, конечно, высадить его во "Внуково" и дать возможность, как Ленин в октябре с броневика, произнести с трапа самолета приветственную речь и так далее. Тогда уже сам прилет превратился бы в акцию.
Можно было его задержать и не дать возможности встретиться с его сторонниками и так далее. Насколько я знаю, во "Внуково" была не такая большая масса сторонников.
Прилетел бы он во "Внуково", встретили бы его там 500 человек, но далеко не тысячи. Была бы другая ситуация. Хотя, конечно, и прилет, и встреча в аэропорту тоже имела бы продолжение, на этом бы не закончилось.
Тут трудно сказать, что хуже. Поэтому с политической точки зрения и так, и так — неприятно. Но, чтобы задерживать, надо иметь правовые основания. И эти правовые основания надо предъявить людям, особенно в такой острой ситуации. Этого не было сделано.
— С другой стороны, это тоже не может служить оправданием для призывов даже детей на несанкционированные митинги. Некоторые люди обещали, что берут на себя ответственность за то, что они могут быть задержаны, у них будут проблемы, но это были безответственные приглашения.
Молодежь — действительно всегда революционная, всегда хочет перемен и против сложившегося уклада, который, понятно, никогда идеален не бывает. Тем не менее, какие у нас есть законные методы и возможности для проявления своей точки зрения? Можно ли у нас законно помитинговать, высказать свою позицию?… Как, где это можно сделать?
— Пока, к сожалению, в основном в интернете. Я с вами согласен.
— Все их действия шли в разрез с существующими законами. Но через интернет действительно можно не только проявлять протест, но и организовывать. А если почитать то, что писалось в интернете, то волосы встанут дыбом… С помощью социальных сетей делались все цветные революции.
— Да, они Соединенные Штаты Америки, многие страны так поставили на уши и разрушили. Это тоже надо учитывать. Но в любом случае, у нас все-таки есть обычная процедура подачи заявки на проведения митингов и демонстраций.
Насколько я понимаю, если бы была подана заявка, может быть, им бы запретили в том месте, которое они хотят, но разрешили бы в другом. Но это всегда и везде так бывает. Заявляют всегда центральные места, а разрешают где-то на выселках…
— В Москве разрешают обычно на проспекте академика Сахарова. Не такая уж и глушь.
— Да-да. Где-то им дали бы возможность помитинговать, высказать претензии и так далее. Сейчас, конечно, поставили бы еще условия: маски и 1,5 метра между митингующими.
По крайней мере, была бы законная процедура реализации, все-таки митинг можно было сделать вполне нормальными легальными способами и средствами. Вероятность такая вполне была. Обычная процедура. Ведь просто так не запрещают. Но пойти законным путем никто из них даже не пытался.
Поэтому складывается впечатление, что с обеих сторон было желание обострить обстановку. Я и у других экспертов по этому поводу видел такое суждение, что это была проба сил.
— С обеих сторон — проба сил?
— С обеих сторон: со стороны силовых структур и со стороны сторонников Навального. Впечатление, что и та, и другая сторона сознательно пошли на обострение ситуации.
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