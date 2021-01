Голод 1959 года в Китае: мифы, правда и реальные причины

Большая часть мира в целом знакома с тем фактом, что Китай пережил Большой Голод в 1959–1961 годах.

Опубликованные на Западе данные о жертвах, как правило, сильно преувеличены, некоторые из этих оценок достигают 80 миллионов жизней или более, но из всего, что я смог узнать из первоисточников, фактическая сумма составляет около 20 миллионов человеческих жизней или, может, чуть больше.

Обсуждая причину этого ужаса, западные СМИ, обозреватели, авторы и книгоиздатели упоминают мимоходом серию стихийных бедствий, многочисленные крупные тайфуны, постоянные чрезмерные ливни, болезни растений, которые одновременно нанесли ущерб Китаю, но всё это в их изложении выстроено таким образом, что ведёт фокус нашего внимания по цепочке:

"… В ближнем кругу Мао Цзэдуна были его же помощники, … которые в своих интересах что-то не так доложили,… что-то не так сделали,… где-то попробовали манипулировать ситуацией… "

И в конце нас плавно подводят к понятному выводу, что во всей этой трагедии вина начинается с Мао Цзэдуна…

Это "правильная" история, но, как и большинство историй, происходящих с Запада, это неправда.

Стихийные бедствия, наводнения, тайфуны, насекомые не вызвали голод, они создали просто сильную нехватку продовольствия. Точно так же, как предполагаемая неумелость Мао могла, а может, и не могла, усугубить эту нехватку, но не породить голод.

(От переводчика: я помню это время, в нашей семье есть фотографии из моего детства в эти годы; это время было весьма голодноватым и у нас в России.)

И что делать в такой ситуации руководству огромной страны, такой как Китай?

Вокруг нас как бы существует мир, другие страны. В этом мире идёт торговля, в том числе и продовольствием.

Почему не пойти туда?

Ведь всегда можно попытаться на каких-то условиях купить то, что тебе нужно.

А ответ здесь прост.

Наднациональные система управления Западным миром через европейские финансовые кланы, через их влияние на вновь созданную систему ООН, американскую военную машину, как основного мирового Гопника, наложили на Китай глобальное эмбарго.

И вот…

Канада, Австралия, США и Европа (от переводчика: вся эта "пятиглазая братия") - все с огромными избыточными запасами продовольствия — в течение трёх лет наблюдали, как 20 миллионов человек медленно умирали от голода. Справедливости ради надо отметить, что Канада в конце этого периода всё-таки продала кое-какие крохи.

Так в чём же причина была всего этого продовольственного эмбарго?

Ответы можно поискать в (1), (2), (3).

Фактически продовольственное эмбарго против Китая началось гораздо раньше — в 1950 году и продолжалось до 1972 года. Первый этап эмбарго был инициирован американцами как ответ на участие Китая в Корейской войне. США продавили продовольственное эмбарго в ООН и навязали миру его выполнение. С одной стороны, это сложно не считать актом возмездия, а с другой стороны явной целью "гуманитарной войны” был распад Китая, в стиле, как это было сделано с Индией (4, China and the US Trade Embargo, 1950-1972).

Однако тут есть предыстория

Западная историография предельно ангажирована из-за жёсткого контроля над книгоиздателями и средствами массовой информации. Ведь большая часть мира всё ещё верит, что 150-летняя опиумная трагедия Китая была создана англичанами. Это никогда не было правдой. И за всей этой историей мы видим всё те же кланы. Это были — европейские банкиры: Ротшильды, Сассуны, Кадури, Монтефиори, Хардуны и другие.

На них же лежит ответственность за уничтожение Юаньминъюань и Академии Ханьлинь, вкупе с бойней во время так называемого "Тайпинского восстания".

(От переводчика: далее интересная деталь.) Даже еврейские энциклопедии категорично признают, что "опиум в Китае был исключительно еврейским бизнесом" и что Сассун "не позволил бы участвовать ни одному не-еврею".

Конечно, англичане сыграли свою роль, и королева Виктория предоставила Дэвиду Сассуну исключительные права на сбыт опиума в Китае, а также захватила Гонконг, чтобы дать ему базу для дистрибуции. Но единственная активная роль англичан заключалась в том, чтобы заставить не-евреев подчиниться, используя насилие британских военных. К концу этого преступного действа эта клановая внутриэтническая группа завладела большей частью Китая и практически всем Шанхаем.

После войны одним из первых действий Мао было вычищение этой структуры из Китая и конфискация всех преступно добытых опиумных активов, включая весь Шанхай и все отделения банка HSBC (который является полностью "европейским" банком, а не китайским в любом смысле этого слова) (5) (6).

Далее новая интересная деталь.

Израильские энциклопедии и различные веб-сайты утверждают, что "европейцы" уехали в спешке" (из Китая. — Пер.) после войны, но не упоминают, почему они уехали.

В качестве примечания и дополнительной информации, вычеркнутой из западной историографии, следует отметить, что большинство "европейцев", перебазировавшихся в Шанхай до войны, были там не для того, чтобы бежать от ужасов тогдашней Европы, а потому, что они были изгнаны ранее из Японии. Английская часть интернета, похоже, была начисто вычищена от любого намёка на изгнание "европейцев" из Китая и почти на 100% вычищена об упоминании их изгнания из Японии.

Пусть это чуть и в стороне, но изгнание этих кланов из Японии началось с того, что город Нагасаки изгнал всех японистых "европейцев" в 1926 году, и, вполне возможно, именно по этой причине город был выбран в качестве второй цели для атомной бомбардировки.

И встаёт вопрос о реальной ответственности и наказании… (Переводчик: тут немного сокращено, смотрите исходный текст на английском.)

Китай и китайский народ. Я не могу понять, почему это не было сделано…

Так что же даёт этой клановой группе такие возможности.

Мы видим — в их арсенале есть всё: плотный контроль над средствами массовой информации, традиции действий, уходящие в глубокую в древность и оккультизм.

Но в решении своих вопросов относительно целых стран используется другое — или поощрение, или принуждение таких стран, как Великобритания или США, на выполнение роли мирового военного гопника.

И когда агрессия или акт варварства уже совершены, мир осуждает исполнителя, но не тех, кто прячется за кулисами. Именно так обстоят дела с китайским голодом, китайским опиумом, англо-бурскими войнами, украинским голодомором и многими другими преступлениями.

В этом контексте очень важно понять и оценить уровень контроля этой наднациональной группы над западными СМИ. Эти самые средства массовой информации вкупе с "историками" на-оплате неоднократно разыгрывали голод 1959 года в Китае как способ очернить китайцев и изобразить Мао в роли бесчеловечного монстра. Такая схема позволяет аккуратно вычистить информацию о многочисленных стихийных бедствиях, которые обрушились на Китай почти в одно время, переключить внимание на предполагаемую бесхозяйственность Мао.

Переиграв таким образом акценты, серьёзная нехватка продовольствия, вызванная природными явлениями, превращается в акт жестокости одного человека, а информация о всемирном продовольственном эмбарго вычищается из всех книг по истории и общественного сознания.

Технически это выполняется достаточно просто: владельцы ключевых СМИ выдают информацию по одному и тому же сценарию, где делается ударение на предполагаемой некомпетентности и бесчеловечности председателя Мао. Ни одной газете, радио или телеканалу, журналу или книжному издательству не разрешено выходить за рамки этого информационного русла. А внутри же этого информационного русла существует и даже поддерживается видимость дискуссии и обсуждения.

Задача редакторов сводится к тому, чтобы везде даже в Китае шла подмена истории о 20 миллионах китайцев, умирающих от голода, на 20 миллионов китайцев, умирающих "при Мао".

Далее, эта цифра стараниями "историков" и "обозревателей" уже растёт до 30, до 40 и 50, и сегодня большая часть западного общества действительно верит, что Мао "убил" 80 миллионов своих собственных людей.

Таким образом, почти всё, что западные люди "знают" о Китае, — это ложь, измышления, созданные и продиктованные "европейскими" опиумными банкирами и распространяемые их верными помощниками, которые владеют или контролируют практически весь медийный ландшафт на Западе.

Более того, это был далеко не первый случай, когда "европейцы" вызвали массовый голод в мире. В 1770 году в Индии был Бенгальский голод, в результате которого погибло около трети населения. И это сделано полностью рукотворно, когда Ротшильды и их британская Ост-Индская компания заставили фермеров выращивать опиум для продажи в Китай и ничего более. Более десяти миллионов умерли от голода в этом единственном случае, примерно треть всего населения погибла. В других случаях Ротшильды в Индии намеренно конфисковали большую часть урожая, чтобы продать его в Великобританию, в то время как неисчислимые миллионы индийцев умерли от голода.

Точно так же и в украинском голоде 1932-1933 годов были этнические "моменты"…

(От переводчика: где-то сразу после государственного переворота на Украине 2014 года тамошней новой власти пришла в голову идея опубликовать поименные списки людей, практически реализовывавших голодомор на Украине. Система формирования наших фамилий такова, что позволяет идентифицировать примерное происхождение человека. Но после публикации первых списков фактические хозяева новой власти жёстко всё одёрнули и остановили, поскольку ломался один из ключевых тезисов новой власти, что вся вина во всём и везде лежит на "москалях".)

Я бы добавил ещё один пункт к этому повествованию — об одновременных вспышках заболеваний сельскохозяйственных растений и вспышках численности насекомых-вредителей, что обрушились на северо-восточный Китай, и это совпало с тайфунами и другими событиями, в которых мы можем винить мать-природу. У меня не было возможности тщательно исследовать этот ракурс, но некоторые аспекты этих биологических событий заряжают меня любопытством по времени их появления и распределению.

Как бы то ни было, но здесь произошло наложение природных явлений и осознанных действий США по созданию проблем с продовольствием в Китае, что в истории встречается не в первый и далеко не в последний раз.

В настоящее время имеются обширные свидетельства того, что США в значительной степени воспользовались знаниями, полученными от подразделения 731 Сиро Исии и его наработками использования насекомых-вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений во время Корейской войны, когда огромные объёмы этих патогенов были распределены по обширным районам северо-восточного Китая. Если это сработало один раз, это должно сработать снова.

И, конечно, у нас есть более поздние биологические вторжения в Китай, начиная с атипичной пневмонии и заканчивая семью отдельными серьёзными биологическими вспышками в Китае за последние два года или около того.

Кульминацией всего этого стал COVID-19 и реально патогенный птичий грипп в 2019 году. Единственная страна в мире подверглась такой череде атак, в каждом случае со своим набором чрезвычайно подозрительных обстоятельств. Опять же нельзя открыто обвинять США в этих нападениях, но, собирая все известные факты и рассматривая эти события как взаимосвязанные части повестки дня, невозможно избежать сильного подозрения в американской чёрной руке.

От переводчика

В русском переводе данной статьи была сделана небольшая адаптация под существующую у нас в России понятийную базу, но без какого-то изменения самих концепций данной статьи. В моей личной коллекции слайдов есть снимок, сделанный в середине лета 1983 года на Куршской косе примерно посередине между Зеленоградском и Лесным. На небольшом участке берега примерно в 30-50 метров было выброшено огромное количество колорадского жука. А вокруг — море, широкая полоса песчаного берега, дюны, сосны, густой лес, а далее через лес — гладь Куршского залива. А колорадские жуки были весьма бодрые… И как и для чего они туда попали — остаётся большим вопросом, поскольку их "прибытие" в количественном плане ничего не добавляло в существующую популяцию, а вот в качественном — тут есть вопросы… Пограничники немедленно прислали людей на их уничтожение.

