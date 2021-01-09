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Автор Любовь Степушова

Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно

Мир

Россия будет наращивать поддержку Донбасса не только по гуманитарной линии, но и через прямое сотрудничество, заявил Президент Владимир Путин. Кто владеет донбасскими предприятиями? Возвращается ли собственность бывшим владельцам? Как можно сотрудничать с ними? Какие первоочередные проблемы надо решать? О каких инфраструктурных проектах и прямых связях говорил Владимир Путин? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответила депутат Государственной Думы, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Читайте начало интервью: Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству

— Елена Владимировна, как в Донбассе решается вопрос собственности компаний?

— Естественно, есть всякие собственники, в том числе зарубежные. Это — нормально. Любая страна привлекает иностранный капитал и создает условия, чтобы иностранный капитал приходил. Главное, чтобы он:

  1. создавал рабочие места,
  2. платил налоги.

Соответственно, это будет улучшать жизнь людей, которые проживают на данной территории.

Здесь есть сложность в том, что Луганская и Донецкая народные республики — непризнанные. Но имеет большое значение, что есть воля народа отстоять суверенитет.

Непризнанные, но инвестированные

Мы знаем массу примеров других непризнанных территорий и не только на бывшем постсоветском пространстве, а в мире в целом. Они живут и развиваются, хотя, конечно, с большими сложностями.

В Донбассе много компаний по-прежнему принадлежит украинским бизнесменам. Крупнейший "Металлоинвест" — структура Рината Ахметова. Кое-что в Луганске принадлежит Коломойскому, но эти предприятия не работают, стоят. Ахметовские предприятия некоторые работают, некоторые тоже стоят.

Есть наш "Трансмашхолдинг". Есть более мелкая собственность различных компаний. Там сегодня — такая разнородная масса, поэтому самое главное, надо постараться нормально договориться.

С тем же Ахметовым прийти к соглашению вполне возможно. Он из вполне адекватных, исходит из здравого смысла, меньше втянут в политику и, наверное, больше других украинских олигархов пострадал, поскольку основные его активы находились как раз в Донецкой и Луганской областях.

Прозрение украинских олигархов

В целом мне кажется, украинские бизнесмены сейчас уже осознали, что они натворили, поддержав Майдан, хотя, наверно, не все. Я, конечно, не говорю о Коломойском, которой очень активно вовлечен в политику, президент под ним и так далее.

А многие украинские предприниматели потеряли все или почти все, многие уже банкротами себя объявили. Они потеряли, если не де-юре, то де-факто свою собственность не только на территории Крыма или ЛДНР, но и непосредственно на Украине.

Поэтому надо договариваться, на каких условиях он может продолжить работать. Это — одна из реальных возможностей инвестировать в экономическое развитие. Могут быть совместные с российскими компаниями инвестиции, в первую очередь, металлургических и машиностроительных предприятий.

Например, хорош для инвестиций Харцызский трубный завод, который производит трубы крупного диаметра для газопроводов. Я думаю, что этим надо очень серьезно заниматься и этим уже занимаются.

— Несколько месяцев назад российское руководство сняло санкции с отдельных предприятий на Украине. Видимо, это сделано с прицелом как раз для возможности сотрудничества именно с конкретными украинскими бизнесменами, чтобы им обеспечить рынки сбыта в России и так далее.

— Конечно, и это — абсолютно правильно. Обязательно нужно с нормальными предпринимателями сотрудничать. Экономическое взаимовыгодное взаимодействие сформируют в большей степени пророссийскую направленность. На той же Украине нам надо научиться эти формы использовать.

Отдавай мои "игрушки" и не трогай мой завод

Мы не можем поступать, как капризные дети, которые поругались и делят, иногда даже ломают игрушки. Нет, мир гораздо сложнее, он — не черно-белый, нужно учитывать все обстоятельства.

С нормальными людьми всегда надо сотрудничать и приобретать в них сторонников, да еще экономически взаимосвязанных. Тогда всегда будут более прочные связи.

Второй момент, в 17-м году руководство Донецкой и Луганской Народных республик приняли постановление о том, что-либо владельцы компаний переходят под юрисдикцию республик либо их предприятия передаются под внешнее управление.

Там какое-то время действовала в этом направлении компания Внешторгсервис. К сожалению, она работала крайне неэффективно, потому что для экономики республик пользы никакой не было.

Зато очень многие активы и то, что в результате зарабатывала эта внешняя управляющая компания на донецких и луганских предприятиях, уходили в какие-то непонятные третьи структуры в разные стороны.

— Оффшоры?

— Может, в оффшоры.

— В серые зоны какие-то.

— Да. Год назад от услуг этой компании наконец-то отказались, теперь само руководство ДНР и ЛНР получило возможность прямого внешнего управления предприятиями.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы россия донбасс украина экономика инвестиции елена панина собственность
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