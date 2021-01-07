Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству

В эфире программы "Точка зрения" видеостудии "Правды.Ру" о помощи России Донбассу рассказала депутат Государственной Думы, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Как Россия планирует помогать Донбассу? Какая сейчас мотивация? Что поменялось? Кто владеет донбасскими предприятиями? О каких инфраструктурных проектах и прямых связях говорил Владимир Путин, выступая на прямой линии 17 декабря?

— Елена Владимировна, Президент Владимир Путин на последней прямой линии не мог не затронуть тему помощи Донбассу. Эти вопросы поднимаются постоянно, в том числе обязательно присутствует при его общении с народом. Россиян беспокоит положение наших соотечественников в Донбассе.

"Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса", — сказал Владимир Путин. Президент уточнил, что Россия будет помогать Донбассу не только по гуманитарной линии, но и через прямое сотрудничество.

В 2018 году он сказал, что Россия поддерживает Донбасс только, чтобы его жителей окончательно не раздавили, не съели и не порвали. Что изменилось, какая сейчас обстановка вокруг Донбасса? Там действительно такая же напряженная ситуация или все-таки полегче?

— Конечно, активных военных действий там не ведется, обстановка легче. Хотя перемирие соблюдается не полностью, украинская сторона очень часто нарушает это перемирие.

Первое — это все-таки не активная фаза боевых действий, которая в течение нескольких лет проводилась.

Второе, конечно, там — очень непростая экономическая ситуация, потому что непризнанные Донецкая и Луганская народная республики находятся в жесткой блокаде.

Президент же сказал, что мы будем поддерживать, как поддерживали, и это правильно. Гуманитарную помощь мы поставляли и поставляем не только за счет государства.

Гуманитарную помощь туда поставляют компании и отдельные граждане, потому что для нас это — наши сограждане, теперь уже и с точки зрения того, что многие из них имеют российские паспорта.

Но самое главное для нас, что это — родные, русские люди, просто они были отделены от нас в результате страшного сговора, преступления. Я считаю, что подписанное в Беловежской пуще соглашение было страшным преступлением.

В результате этого они вдруг оказались не просто в чужой стране, а потом еще оказались во враждебной к ним атмосфере, когда их попытались сломить военным путем.

И только вмешательство России не позволило это сделать. Но впервые Президент сказал не только о гуманитарной помощи, а о том, что мы будем наращивать прямое сотрудничество. И вот это — очень важно и ценно.

Донбасс — это одна из богатейших областей, один из богатейших регионов, который в советское время давал до 25 процентов валового продукта всей Украинской Советской Социалистической Республики.

Конечно, в период после распада Советского Союза до военного переворота на Украине там было очень много захватов предприятий под прикрытием приватизации. Многое было утрачено, особенно в промышленности, в ходе последующих военных действий, потому что там прямые попадания были, и многие предприятия были просто выведены из строя.

Но, слава Тебе, Господи, не все. Крупные угольные шахты, металлургические предприятия, ряд машиностроительных предприятий работают. Там есть крупнейшие месторождения и на базе этих месторождений, которые разведали в советское время, были построены всей страной крупнейшие металлургические заводы и гиганты машиностроения.

Очень сильный экономический потенциал у Донбасса. Именно это имел ввиду Президент, когда говорил, надо развивать прямое сотрудничество непосредственно с предприятиями, которые еще сохранились, сейчас еще не работают, но есть возможность запустить их производство посредством некоторых инвестиций. Вот этим и надо заниматься.

— А в чьей собственности сейчас эти предприятия? Они были национализированы или все еще находятся под какими-то олигархами?

— Здесь одна из самых сложных задач, потому что проще всего было все национализировать и думать, что сразу заживем хорошо.

— "Весь мир насилья мы разрушим", да?

— Да, но давайте не будем забывать, что есть международное право. И если мы хотим, чтобы вся экономика Донбасса работала в правовом отношении, если мы хотим, чтобы наши и зарубежные компании вкладывали средства в восстановление и развитие этих предприятий и они имели правовой характер, надо очень серьезно подойти к вопросам собственности. Так, собственно говоря, делалось в Крыму.

— В Крыму до сих пор осталось много украинской собственности?

— Много. Но я не считаю, что если украинская собственность, то это так плохо и неправильно. Ведь есть много зарубежной собственности по всей России. Главное, чтобы она работала нам всем на пользу.