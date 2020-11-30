Иран сделал вывод о необходимости ядерной бомбы

Уже второй иранский чиновник за год убит наёмниками иностранного государства, это вопиющие нарушение международного права. Ирану нужна ядерная бомба, а не союзники, которых, впрочем, и нет.

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Опасная практика — убивать чиновников враждебного государства

Согласно данным агентства Fars, ученый-ядерщик Ирана Мохсен Фахризаде был застрелен, когда вышел из бронированной машины проверить, что случилось с двигателем. Позже машина, из которой стреляли, был взорвана. Самих организаторов на месте не было, они управляли оружием дистанционно. Это говорит о тщательно подготовленной операции, осуществлённой на высоком уровне.

Фахризаде руководил исследовательской программой Ирана AMAD, которая, как считают Израиль и Запад, направлена на создание ядерного оружия.

Это уже второе нападение на иранского чиновника за прошедший год — в январе генерала Касема Сулеймани убили в Ираке в результате удара американского беспилотника.

Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан заявил, что убийство иранского физика-ядерщика является "преступным и безрассудным деянием".

"Не знаю, санкционировало или осуществило иностранное правительство убийство Фахризаде. Такой акт терроризма, спонсируемого государством, был бы вопиющим нарушением международного права и побудил бы правительства совершать смертоносные нападения на иностранных чиновников", — написал Бреннан в Twitter.

Убийство Мохсена Фахризаде в минобороны Ирана расценили как теракт, из выступлений руководства Ирана ясно, что подозреваются спецслужбы США и Израиля.

"Вершина" долгосрочных планов Израиля

Анонимный израильский чиновник заявил в субботу The New York Times, что мир должен "поблагодарить" Израиль за убийство предполагаемого создателя ядерного оружия Ирана, хотя Иерусалим официально не взял на себя ответственность за операцию.

Другой неназванный источник в западной разведке сообщил израильскому 12 каналу, что убийство физика-ядерщика, которого в прошлом называли "отцом" иранского проекта по разработке ядерного оружия, было "вершиной" долгосрочных планов Израиля.

Эти размышления подтвердило гражданское лицо. Министр энергетики Юваль Стейниц сказал в воскресенье общественной телекомпании "Кан", что убийство Фахризаде было "положительным моментом для мира".

"Убийство в Иране, кем бы оно ни было, оно служит не только Израилю, но и всему региону и миру", — сказал Стейниц.

Почему сейчас?

Аналитики в США отмечают, что убийство случилось в момент, когда стало ясно, что администрация в Белом доме поменяется. Это наводит на мысль о том, что объявившему о реставрации обамовского наследия Джо Байдену пытаются помешать реанимировать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном, вызвав негодование Тегерана. Вероятно, план был обговорён во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Израиль в начале этого месяца.

В понедельник стало известно, что Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для боевых самолётов ВВС Израиля, то есть, в план она посвящена и выполняет, не случайно в Израиле ходят слухи о секретном визите Бенджамина Нетаньяху в саудовский город Неом в прошлое воскресенье.

Как сказал "Правде.Ру" политолог, специалист по Ближнему Востоку и постсоветскому пространству Тофик Аббасов, внешние силы, которые обвиняют Иран в поддержке терроризма, "сами закрывают глаза на политику государственного террора, осуществляемого в отношении Исламской Республики Иран".

В этом плане, американские службы совместно с израильскими и некоторыми арабскими, в том числе, саудовскими, ведут с Ираном "перманентную войну" с помощью террористических групп, адептов которых они набирают среди "курдских, арабских и белуджских сепаратистов".

Эти группы засылаются внутрь страны с северо-запада, юго-запада и востока, сказал политолог.

Ответ Тегерана

Меджлис Ирана в воскресенье поддержал ускоренное рассмотрение законопроекта об увеличении уровня обогащения урана. По данным агентства Tasnim, итоговое голосование о принятии закона может пройти 2 декабря. Если за законопроект проголосуют, то правительство обеспечит годовое производство урана, обогащенного до 20%, объемом не менее 120 кг. Сейчас обогащение ограничено СВПД не более 3,67%.

Тофик Аббасов считает, что Ирану ничего не остается, кроме как полагаться на собственные силы, развивать пакетные технологии и подумать о " таком безальтернативном средстве защиты, как ядерное вооружение, ядерное оружие".

По словам эксперта, этот процесс перешел в стадию необратимости.

"Иран завладеет ядерным оружием, я в этом уверен. К этому его подвигли его противники, которые совершенно не состоятельны в планах поисков компромиссов. Это и американцы, и ряд европейских государств, и сателлиты, которые соседствуют с Ираном. Поэтому Ирану придется в одиночку позаботиться о том, чтобы себя защитить", — сказал Тофик Аббасов.

Заметим, что для создания ядерной бомбы, уран должен быть обогащён до 90 %. Эксперты предупреждают, что у Ирана достаточно низкообогащенного урана, как минимум, для создания двух бомб, если он решит их сделать. Если вспомнить, что свои ядерные программы были у Ирака и Сирии, и что эти государства были разрушены после того, как их программы были свёрнуты. И что КНДР жива только по причине наличия у неё ядерного оружия (да и современная Россия — тоже), то, действительно, у Ирана нет другого выхода, как его создать.

Ответом Тегерана, по мнению израильских СМИ, может быть также:

— нанесение массированного удара по Израилю с использованием ракет или других средств; — нападения на израильские посольства или израильские и еврейские объекты по всему миру; — нападения на израильские корабли; — атаки через свои прокси силы вдоль границ Израиля в Газе, Ливане и Сирии.

Израиль прикрывается уверенностью в том, что Дональд Трамп может приказать нанести ответный удар по Ирану.

"Уходящий американский лидер не раз поднимал вопрос, как уничтожить завод по обогащению урана в Натанзе", — написало онлайн-издание Axios, ссылаясь на израильские источники.

Ирану надо консолидировать общество

Тофик Аббасов добавил, что для "концептуального ответа" Западу Ирану надо перегруппировать свои силы с тем, чтобы консолидировать население внутри страны — это сейчас самое главное.

"Как не пытался президент Хасан Рухани, причисляемый к лидеру реформаторов, подготовить свое общество, свою политическую элиту к компромиссным годам, но все его старания практически сейчас сведены к нулю. Этот террористический акт сметает многие усилия, направленные на стабилизацию отношений вокруг этой страны и ее взаимоотношений с западным сообществом", — отметил эксперт.

Сможет ли Иран это сделать, покажут президентские выборы, которые состоятся в апреле 2021 года.

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