The Guardian: Иран признал, что нарушил условия ядерного договора

Иранские власти в лице посла страны в МАГАТЭ признали, что нарушили ядерную сделку 2015 года: запустили центрифуги для обогащения урана, установленные на подземном заводе в Натанзе.

Ранее на это указала комиссия ООН по ядерному оружию.

"Этот шаг Ирана может быть расценен администрацией Трампа как провокация. В этом случае он может вернуться к идее военного удара по Натанзу, которую отклонил несколько дней назад", — пишет сегодня издание The Guardian.

Издание отмечает, что Иран "постоянно нарушает ограничения", установленные в ядерном соглашении, считая такое поведение рассчитанным и оправданным ответом на решение США выйти из СВПД.

По словам министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, "как только США снимут санкции с Ирана, страна вернется к соблюдению СВПД и прекратит нарушать ограничения по обогащению урана".