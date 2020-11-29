Почему Армения не признала Карабах и не помогла ему

Какая сейчас ситуация в Армении? Как власти объясняют поражение в недавней войне за Карабах? Почему воевали только силы самообороны Республики Арцах, а сама Армения не принимала участие? Армянская власть только оправдывается и старается переложить вину на других. Есть ли выход из Армянского тупика? Или Пашинян продолжит цепляться за власть и развалит страну окончательно? На все эти и многие другие вопросы ответил армянский политолог Арман Бошян.

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— Арман, вы сказали, что Пашиняна привели сдать Карабах, только благодаря ему недавняя война стала возможной. Почему? И что сейчас происходит в Армении?

— Здесь есть несколько интересных обстоятельств, на которые мало кто обращает внимание. Сегодня армянское военное руководство пытается оправдаться, что очень некрасиво, потому что военные должны подать в отставку, если они проиграли. Они же заявляют: мы воевали с очень мощным союзом трех сил — Турция, Азербайджан и боевики-террористы из Сирии.

— "Проиграли превосходящим силам"…

— Да, но это — попытка оправдаться. В целом ситуация действительно была такая, как они представляют. Но ведь до недавнего времени был паритет.

Да, у Азербайджана есть сильный союзник — Турция. Да, они действительно перевозили боевиков, это было подтверждено даже службой внешней разведки России, МИД РФ не раз озвучивал эту проблему.

Но и Армения никогда раньше не была одна. И Республика Арцах (Карабах) — это было не одинокое государство. Был союз Арцах, Армения и Россия. Таким образом сохранялся паритет сил в регионе.

Пашинян всё разрушил

Паритет сил был нарушен разрушением армяно-российского союза с приходом Никола Пашиняна. Начал он с ареста генерального секретаря ОДКБ, пошло давление на российский бизнес в Армении, стали приниматься антироссийские политические решения.

Одним словом, правительство Армении делало все для того, чтобы Россия перестала доверять новым армянским властям. Естественно, России перестала поставлять секретную разведывательную информацию, потому что нормально работать было уже невозможно.

Это все привело к разрыву связи. Не полному и окончательному, конечно, потому что Армения слишком зависит от России, чтобы кто-то мог так быстро прервать все взаимодействие. Но союз был нарушен.

Это стало первым нарушением паритет Второе нарушение паритета произошло уже во время войны.

Армяно-арцахской военной связки практически не было. Карабах воевал один. Армянская регулярная армия участия в боевых действиях не принимала, ссылаясь на то, что "мы не хотим конфликта с Азербайджаном". Довольно странное поведение.

— Были в состоянии войны с Азербайджаном и вдруг не захотели конфликтовать с Азербайджаном.

— Да. Поэтому было ясно, что это — большой театр, которому принесли в жертву 5000 армянских жизней. Это — большое преступление. Я пока не берусь утверждать, было это предательство или что-то еще, потому что это должны выяснить суд и следствие.

Ответственность власти

Но власть должна подать в отставку для того, чтобы было возможно провести независимое расследование произошедшей трагедии. Если власть не подает в отставку, мешает этому, значит, она не заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании ситуации.

Отсутствие расследования может привести к большому количеству толкований произошедшего, начиная от предательства и заканчивая изменой родине.

Тем более, что сейчас выясняется, мирное соглашение, который в итоге подписал Пашинян, можно было подписать намного раньше — чуть ли не в первые дни войны.

В частности, руководитель генерального штаба республики Армения заявил, что он уже на четвертый день предлагал остановить войну, потому что было невозможно Карабаху одному продолжать боевые действия. Но Пашинян отказался.

Он не собирается нести ответственность за эти действия. Он собирается все это перекинуть на других — на бывших, позабывших, позапрошлых — на кого угодно. Осталось только на царскую Россию вину перекинуть. Он и его окружение постоянно ищут виноватых, а сами ни за что отвечать не хотят.

— Президент Путин недавно сказал сказал, если бы Армения признала Карабах, позиция России была бы совершенно другой. Он несколько раз это подчеркнул и даже провёл параллели с бывшими грузинскими автономиями и Крымом. Сказал, что мы признали интересы народов и встали на их защиту.

— Армения действительно не признала, это понятно. Не признала, потому что она не хотела решать этот конфликт, как его нужно было решить. Но даже при отсутствии понимания нам ничего не мешало признать и помочь Нагорному Карабаху. Даже без признания армянская армия должна была помочь Арцаху в этой войне.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев