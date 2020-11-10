Западу нужна дестабилизация Молдавии

15 ноября в Молдавии предстоит второй тур президентских выборов. Директор СВР Сергей Нарышкин предупреждал, что Вашингтон готовит очередную цветную революцию в Молдавии в случае победы Игоря Додона. Это — вполне реально. Подготовка идёт среди молдавских националистов. Они этого даже не скрывают. Причем, дело не в том, что Додон — так уж сильно неугоден Западу.

Западу выгодна общая дестабилизация в регионе и создание новой горячей точки. Так легче управлять. Обо всем этом и многом другом Игорю Шатрову рассказала доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, в 2012-15 годах министр иностранных дел ПМР Нина Шевчук.

Читайте начало интервью:

Как Приднестровье относится к выборам в Молдавии

Хотят ли молдавские власти мира с Приднестровьем

— Нина Викторовна, почему так затянулся процесс урегулирования Приднестровского конфликта?

— Владимир Воронин, который долгое время был президентом Молдавии и считался пророссийским политиком, обещал на условиях федерализации урегулировать приднестровский вопрос. В 2003 году был составлен план Козака, как это реально сделать. Но Воронин тогда сказал: извините, ребята, не могу. Отказываюсь от парафированного документа, потому что мои западные партнеры не поддерживают этот план.

Додон: обещания кандидата и дела президента

Игорь Додон в Москве накануне выборов 2016 года тоже обещал таким же образом урегулировать этот конфликт. Тогда 16 тысяч приднестровцев поддержали Додона, а отрыв от Майи Санду тогда составил меньше чем 5%.

Но после выборов риторика о федерализации исчезла полностью, просто была стерта, о ней сегодня даже не вспоминают. Нужно сказать, что Игорь Додон совершил визит в Приднестровье, это действительно был сильный поступок.

Он пообещал, что не допустит ухудшения положения приднестровцев из-за совместной молдавско-украинской инициативы установить на приднестровском участке границы двойной контроль. Но дело идет как раз к этому сценарию.

Большую часть границы Приднестровья с Украиной Молдавия не контролирует, к этим участкам у молдавских пограничников и таможенников допуска нет. Поэтому эта артерия, несмотря на все блокадные действия со стороны Молдавии, всё-таки позволяет Приднестровью осуществлять какую-то внешнеэкономическую деятельность.

Молдавия с Украиной договорились, что Украина пустит на свою территорию силовые структуры Молдавии, и они уже со стороны Украины будут контролировать приднестровские участки. Европейский союз это оплатил, профинансировал. Европейская миссия EUBAM, которая там находится, взяла на себя техническое оснащение этих пунктов. Как только это будет организовано, наступит полномасштабная окончательная блокада Приднестровья. Ведь через эти пункты проходит 75% приднестровского импорта. Приднестровье до 6% ВВП потеряет сразу. В общем удар — очень большой.

Игорь Додон говорил, что пришлет специалистов, создаст комиссию и не допустит такого. Конечно, это очень воодушевило приднестровский электорат. Люди решили, что наконец-то во главе молдавской власти есть человек, который готов адекватно с нами разговаривать и не заинтересован в ухудшении ситуации.

Однако через несколько месяцев Игорь Додон проводит переговоры с Владимиром Плахотнюком и делает заявление о том, что в его стране есть одна-единая позиция по приднестровскому вопросу: это одно государство и должна быть одна граница.

Оба кандидата — хуже

Всё, точка невозврата достигнута. После этого представлять себя защитником интересов всего народа, включая приднестровский, довольно сложно. И его пророссийкость — очень и очень условная.

Конечно, в Приднестровье все понимают, что он противостоит Майе Санду. Однозначно, она придерживается прозападного курса, более того, симпатизирует объединению с Румынией. Естественно, это все чётко понимают в Приднестровье и самой Молдавии.

Но если в 2016 году Игоря Додона рассматривали как пророссийского кандидата, поэтому и готовы были голосовать за него, поддержать курс к развитию отношений с Россией, то сейчас этот дискурс ушел на второй план.

— Тем не менее, если руководитель Службы внешней разведки России говорит о возможности цветной революции в случае его победы, то этот кандидат Запад категорически не устраивает. Почему? И зачем нужна именно революция? Ведь можно другим образом его свергнуть.

— Запад не устраивает та внутриполитическая конфигурация, которая сложилась в самой Молдавии. И если это государство сейчас разбалансировать и немножко потрясти, то плод созреет и сам упадет в рот.

Если президентом станет Майя Санду, кардинально это вообще ничего не изменит, потому что у молдавского президента — крайне ограниченные полномочия.

Просто в интересах Запада — ухудшение ситуации. Чем хуже будет обстановка в Молдавии или какой-то другой стране, тем легче будет извне управлять этим государством.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев