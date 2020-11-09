Хотят ли молдавские власти мира с Приднестровьем

В Молдавии прошел первый тур президентских выборов. Майя Санду опередила действующего президента Игоря Додона. Санду набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61%. Второй тур состоится 15 ноября. По сведениям Службы внешней разведки, что США готовят цветную революцию в Молдавии в случае победы Додона.

Но зачем? Неужели он такой уж пророссийский, что его обязательно надо свергать? Не разгорится ли снова Приднестровский конфликт? Хочет ли молдавская власть реального урегулирования? На эти и другие вопросы Игоря Шатрова ответила доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, в 2012-15 годах министр иностранных дел ПМР Нина Шевчук.

Читайте начало интервью: Как Приднестровье относится к выборам в Молдавии

— Нина Викторовна, вопрос о Приднестровье часто используется для всевозможных манипуляций. Разные силы пытаются по-разному манипулировать предпочтениями приднестровских и молдавских избирателей. Понятно, что в этой мутной воде многие хотят поймать рыбку. Ваш взгляд через приднестровскую призму ситуации в Молдавии все это только подтверждает.

Вы имеете инсайдерскую информацию изнутри Молдавии. Неужели Игорь Додон — такой уж прямо пророссийский президент? И вообще — что такое пророссийский президент в условиях Молдавии, где у президента полномочия весьма и весьма ограничены?

— Слово "пророссийский" Игорь Додон я всегда беру в кавычки, потому что для меня совершенно очевидно, что "пророссийскость" Игоря Додона обозначена не его стремлением улучшить отношения с Россией, а скорее, внутриполитической повесткой в Молдавии, и обращена к молдавскому избирателю.

Мы много раз видели, какие заявления делаются молдавским президентом в Москве, но как сильно они расходятся с его делами, которые происходят в Кишинёве сразу по его возвращении.

Заявления без продолжения

Каких-то особых, серьезных полномочий у президента Игоря Додона действительно нет. Люди из его окружения очень часто используют этот аргумент, говорят: "А что вы хотите? У него ограниченные полномочия. У нас — захваченное государство, вся власть принадлежала олигарху. Додон ничего не может сделать".

Но ведь этот олигарх был изгнан больше года назад, но реально за это время так ничего и не изменилось.

Россия ждет обычно от своих партнеров в Молдавии:

Во-первых, дистанцирование от НАТО. Во-вторых, защиту прав и интересов русскоязычных жителей Республики Молдавия, включая Гагаузию и Приднестровье. В-третьих, адекватную позицию по приднестровскому урегулированию. В-четвертых, интенсификацию российско-молдавского торгово-экономического сотрудничества.

Буквально ничего в этом направлении не произошло, хотя ни формально, ни реально этому никто и ничто не мешает. В течение этого времени даже не предпринято никаких попыток способствовать или хотя бы не мешать, например, миротворческой операции на Днестре, которая там проводится под эгидой Российской Федерации.

Однако молдавская сторона как занимала радикальную позицию, так и продолжает выступать против этого. К сожалению, в Объединенной контрольной комиссии ситуация накаляется вплоть до того, что зимой представители Молдавии в этой комиссии обещали поднять российских миротворцев на вилы, если они не уберутся с определенных постов.

Понятно, что переломить резко ситуацию нельзя, сразу проблему не решить, но ведь на это вообще не было никакой реакции со стороны главы государства молдавского.

Грабли "пророссийскости"

Если говорить о пророссийскости любого кандидата Россия постоянно попадает в ситуацию давней русской забавы — наступать на старые грабли. Мы то и дело на них наступаем.

Был такой пророссийский президент Республики Молдавия Владимир Воронин, который долгое время выигрывал выборы. Как выигрывал? — Он каждый раз перед выборами ехал в Москву, пожимал руку российскому президенту, делал ряд заявлений о дружбе и получал взамен хорошую финансовую помощь.

Люди голосовали не за него, а за того кто поддерживает хорошие отношения с Россией. Основной электорат — пенсионеры. Поэтому большое значение имеет ещё фактор советскости, связи с Россией как с правопреемником Советского Союза.

Кроме того, огромное количество людей работает в России и кормит из России свои молдавские семьи. Понятно, что эти семьи тоже симпатизируют России и будут голосовать за любого российского кандидата.

Воронин каждый раз в Москве обещал защитить русский язык. А когда возвращался, запрещал русский язык, закрывал русские школы.

Игорь Додон обещал Путину в Москве расторгнуть соглашение с Европейским союзом и полноценно участвовать в Евразийском экономическом союзе. Что прямо сейчас мешает ему это сделать, хотя бы начать двигаться в этом направлении? Но не было даже никаких попыток это произвести.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев