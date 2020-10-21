Нагорный Карабах: "Две нации, видимо, должны поконфликтовать"

Почему Армения спохватилась об отношениях с Россией только на фоне конфликта в Карабахе? Рассуждает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

— Начнем с ситуации в Нагорном Карабахе. На высшем уровне состоялись переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России, достигнуты договоренности о перемирии 10 октября, но оно очень жестко не соблюдается — показываются ужасные видео со зверствами обеих сторон. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Конфликт в Нагорном Карабахе касается нас непосредственно, потому что в России есть очень хорошо организованные диаспоры. Армянская и азербайджанская. Есть угроза, что они в какой-то момент могут кинуться друг на друга, круша все на своем пути. Но вообще ситуация начинает проясняться, и вот эта пауза, которую брали участники событий — оправдана. Накопились эмоции, и попытка предупредить связанный с ними конфликт закончится серьезной неудачей. Должно пройти какое-то время, две нации должны, видимо, поконфликтовать, чтобы на базе результатов конфликта выстроить новую модель безопасности, работающую либо долго, либо очень коротко.

Настораживает, что эти модели бывают рабочими все более короткий период. А ситуация такая: Азербайджан оказался больше подготовленными к конфликту. Хоть он и не признается, но имеет поддержку Турции и внимание Израиля. Не политическую, но военно-техническую поддержку.

Судя по всему, договоренности касаются того, что он будет контролировать именно те территории, которые заняты азербайджанскими войсками. Что касается Армении, то ее готовность идти на диалог говорит о том, что она подготовлена куда меньше. И ей придется поступиться определенными вещами, которыми они не хотела поступаться.

Мне кажется, что в этой сложной ситуации Россия сумела удержаться от втягивания себя в качестве участвующей стороны. Армянские друзья очень сильно старались это сделать, прикрываясь довольно иррациональными рассуждениями касательно давнего партнерства. Надо четко понимать, что в последние годы Армения проводила к России диверсифицированную политику. Шло активное взаимодействие с Евросоюзом, США. Так-то мы встречались с таким на Украине и понимаем, как с этим работать, но при этом шла чистка российского элемента в армянском обществе. А тут гром грянул, армяне перекрестились и сделали вид, что ничего такого в нашем бэкграунде нет, и Россия должна из защитить. Должна по протоколам ОДКБ, но азербайжанцы и турки затронули исключительно территорию Нагорного Карабаха, который не попадает.

Вот такая ситуация должна научить наших армянских союзников гораздо прагматичнее просчитывать варианты развития событий. Если ты начинаешь чистить россиян и пророссийские элементы в гражданском обществе, то будь готов к некоторым неожиданностям в будущем, когда ты бросишься к северному соседу за помощью. Я намекаю даже на участие в военных мероприятиях стран НАТО.

— И в этом тоже… Там же не только со спецслужбами, там зачистили и российский бизнес. Чуть ли не лично Путин просил не арестовывать Роберта Кочаряна. Но это было сделано очень демонстративно. Путин сказал, Нагорный Карабах относится юрисдикции Азербайджана, но для Армении ОДКБ — это прежде всего защита. Это же не защита от Нигерии или там Мексики, это защита от совершенно конкретной страны, с которой они находились в состоянии войны, и о проблемах с которой они думали. Получилось, что ОДКБ для них бессмыслен.

— Если думать и о послезавтрашнем днем, то Армения должна четко понимать, что имеет очень серьезные гарантии безопасности. Это сработало в случае с Белоруссией за счет очень жесткой политики России.

— Когда Россия сказала, что у нас есть.

— Я думаю, что армянский истеблишмент оценил подобного рода разрешение конфликта и не будет совершать необдуманных действий по выходу из ОДКБ по итогам нагорно-карабахского конфликта.

Перспективы стороны

— Но как вы все-таки оцениваете перспективы достичь договоренности при том, что для Азербайджана и Армении Нагорный Карабах — 100% их территория? Тут, по-моему, патовая ситуация.

— Там конфликт длится 32 года, но важно понять причину нынешнего. Во-первых, есть причина Турции, думающей, что Россия слишком занята ситуацией в Молдавии и Белоруссии, и надо показать, что ты сильный региональный игрок. А одному очень влиятельному лидеру страны надо показать, что он мачо. Турции поставлены очень амбициозные задачи — создание подбрюшья под Россией в сторону Китая и, возможно, непосредственно работа с Китайской Народной Республикой через мягкую силу, проходящую сквозь все центрально-азиатские республики, включая Южный Кавказ. Не зря был реанимирован принцип "две страны — один народ".

Но понадобилось вот такое начало проекта, типичное для Эрдогана, необдуманное, которое может привести к военной катастрофе.

Сейчас Азербайджан контролирует 10-20% территорий Карабаха и надеется их закрепить за собой, и Армении скорее всего придется смириться. Обратите внимание, как только достигалась определенная договоренность, Никол Пашинян делал какое-то заявление, которое полностью обнуляло это. И Россия крайне раздражена этим поведением.

Вы совершенно правильно вспомнили Роберта Кочаряна, потому что это бывший президент Нагорно-Карабахской Республики, это воин и он, возможно, будет одним из основных акторов в дальнейшем, который будет стабилизировать ситуацию в Армении.

— Вот я говорила с одной московской армянкой, и она утверждает: "Пашинян навел такой порядок, он так победил всю коррупцию, у нас такого премьера не было". Когда Саакашвили пришел в Грузии — тоже говорили, какой он прекрасный. Мелких коррупционеров убирал, а в итоге коррупция просто была на другом уровне. Я надеюсь, что нашей власти хватит сил и средств для того, чтобы не допустить противостояние между армянами и азербайджанцами московскими. Хочется верить, что люди стали более понимающими.

— Увы, эта турбулентность стала более рафинированной. Люди стали резче реагировать на какие-то вызовы, которые им кажутся несправедливыми, которые расходятся очень сильно с их собственным мнением. Я думаю, что немало дружеских связей распадется в результате вот этого конфликта даже в Москве.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев