Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию

Пока Александр Лукашенко презентовал в СИЗО новые формы диалога с гражданским обществом, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала переход акций протеста в стране на новый качественный уровень.

Задержания с анальными трещинами

Правозащитники с ссылкой в том числе и на архив материалов Следственного комитета Белоруссии приводят печальные данные о промежуточных итогах противостояния властей с гражданами. Разумеется, речь не идет о добровольном раскрытии информации властями. Информаторы не названы и понятно почему.

Статистика иллюстрирует подвиги силовиков по Минску и изолятору в Жодино (Минская область). В исследовании отражены только зарегистрированные в больницах травмы и увечья граждан. Информация по другим городам Белоруссии, в которых проходили акции протеста в период с августа по сентябрь включительно, не отражены в перечне. Вот некоторые выдержки из исследования:

от действий силовиков пострадали не менее 1376 человек (мужчины и женщины), в том числе 24 подростка;

травмы в области головы у мужчин и женщин — 458 и 17 соответственно;

травмы в области груди 479 и 9;

черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга — около 200;

госпитализирован мужчина (31 год) с внутрислизистыми кровоизлияниями ампулы прямой кишки;

госпитализирован мужчина (29 лет) с анальной трещиной и кровотечением;

госпитализирован мужчина (17 лет) с повреждением слизистой оболочки прямой кишки.

Правозащитники сообщают, что больше всего пострадавших среди мужчин. Почти половина граждан получила травмы (каждый третий — средней тяжести) после задержания — избивали в автозаках, в изоляторах и в отделах милиции.

Разумеется, все приведенные данные должны еще подтвердить или опровергнуть следствие и суд, если, конечно, они состоятся и будут проходить в непредвзятом формате, а не по понятиям суверенной демократии.

Если исследование правозащитников и вправду отражает реальную картину, то подвиги силовиков, которых Александр Лукашенко назвал красавцами, тянут на Нюрнбергский трибунал. В этом смысле действующий президент Белоруссии опоздал с идеей поправок в Конституцию страны. Была бы заранее принята поправка о традициях, переданных предками, тогда и труды белорусских продолжателей дела Малюты Скуратова и НКВД СССР изящно бы списали.

Этюды в бело-красных тонах

В Гомеле 2 октября 2020 года местные педагоги возложили цветы к памятнику графине Ирине Паскевич, одной из первых оценившей талант Льва Толстого, меценату и просветителю, которая вписала свое имя в историю города. Во время фотографирования у памятника женщин приняли девять омоновцев и препроводили в РОВД Центрального района с формулировкой:

"Возлагали цветы без разрешения горисполкома к памятнику Сускевичу (на самом деле это был памятник Ирине Паскевич) в одежде политического цвета".

Как сообщили местные журналисты, в милиции женщины провели 11 часов. У задержанных изъяли телефоны, к ним не пускали адвоката и не выдали копии протоколов. Благо, что не избили и не довели до госпитализации с анальными травмами.

Прошедший в Минске марш пенсионеров, которые сменили детский лозунг "Уходи!" на более взрослый "Пошел вон!", традиционно завершился стычками с милицией.

Довольно приличное количество пожилых минчан решило выказать свое отношение к действиям властей. По некоторым данным, их было от 1200-1500 человек. Кто-то насчитал больше. Пожилые белорусы вышли на акцию с цветами и, конечно же, не забыли про бело-красную колористику.

Пенсионеры, как сообщили очевидцы, были намного успешнее гомельских педагогов и даже добились освобождения из милицейского автобуса задержанных на этой акции. И это несмотря на применение милицией шумовых патронов и газа. Пожилые граждане сумели даже дойти до больницы, где в это же время омоновцы винтили медиков, которые вышли на свою акцию протеста.

Ультиматум "мордоворотов"

Посещая предприятие в Витебской области, которое отличилось самой высокой урожайностью картофеля в Белоруссии, Александр Лукашенко к предыдущим своим характеристикам протестующих прибавил новую:

"Если б у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят!".

Хотят-то хотят, но отчего-то еще и требуют соблюдения принципов правового государства, а не торжества авторитаризма, наличие которого открыто признал и сам Александр Григорьевич. Помогая Лукашенко избавиться от этого недуга, приобретенного во власти, Светлана Тихановская опубликовала обращение:

"У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе.

Насилие на улицах должно остановиться полностью.

Все политзаключенные должны быть освобождены. Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Намек на Октябрьскую революцию

То, что до сих пор протесты в Белоруссии держатся в рамках приличий, несмотря на жесткие действия силовиков, делает честь возмущенным гражданам. Правда, уже появилось сообщение пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, что в Минске неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Советского РУВД.

Были ли это протестующие граждане или это была провокация местных титушек — вопрос. Тут и терпение у протестующих заканчивается, и, судя по заявлению первого заместителя министра внутренних дел Белоруссии Геннадия Казакевича, у силовиков давно руки чешутся:

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие".

В какие формы в итоге трансформируются протесты, конечно же, пока можно только предполагать. Будут ли реализованы общенациональная забастовка и акции гражданского неповиновения или Александра Лукашенко просто берут на испуг — большой вопрос.

Правда, стало известно, что Светлана Тихановская обсудила возможные способы проведения забастовок и достижения наибольшей их эффективности с лидерами стачкомов:

Минского тракторного завода;

Минского автомобильного завода;

Минского моторного завода;

Минского завода колесных тягачей;

"Гродно Азота";

"Коммунмаша";

Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова.

Предварительный список предприятий — внушителен, но случится ли на фоне жесткого прессинга силовиков катарсис солидарности трудящихся — все еще неясно. Все-таки надо учитывать, что мало кто захочет искать приключений на свое деликатное место, чтобы после путешествия в автозаке основательно лечиться у проктолога. Хотя возможен и внезапный для властей суровый пролетарский ответ на события последних месяцев.

Так совпало, что Светлана Тихановская обозначила в ультиматуме дату 25 октября (по старому стилю день октябрьского переворота 1917 года в Петрограде), а может, это прозрачный намек Александру Лукашенко? Покажет развитие противостояния. Но намек может быть и не понят властями. Судя по действиям Александра Григорьевича, знание истории и основ марксизма-ленинизма у него изобилует фатальными пробелами.