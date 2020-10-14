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Автор Василий Амирджанов

Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию

Пока Александр Лукашенко презентовал в СИЗО новые формы диалога с гражданским обществом, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала переход акций протеста в стране на новый качественный уровень.

Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию

Задержания с анальными трещинами

Правозащитники с ссылкой в том числе и на архив материалов Следственного комитета Белоруссии приводят печальные данные о промежуточных итогах противостояния властей с гражданами. Разумеется, речь не идет о добровольном раскрытии информации властями. Информаторы не названы и понятно почему.

Статистика иллюстрирует подвиги силовиков по Минску и изолятору в Жодино (Минская область). В исследовании отражены только зарегистрированные в больницах травмы и увечья граждан. Информация по другим городам Белоруссии, в которых проходили акции протеста в период с августа по сентябрь включительно, не отражены в перечне. Вот некоторые выдержки из исследования:

  • от действий силовиков пострадали не менее 1376 человек (мужчины и женщины), в том числе 24 подростка;
  • травмы в области головы у мужчин и женщин — 458 и 17 соответственно;
  • травмы в области груди 479 и 9;
  • черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга — около 200;
  • госпитализирован мужчина (31 год) с внутрислизистыми кровоизлияниями ампулы прямой кишки;
  • госпитализирован мужчина (29 лет) с анальной трещиной и кровотечением;
  • госпитализирован мужчина (17 лет) с повреждением слизистой оболочки прямой кишки.

Правозащитники сообщают, что больше всего пострадавших среди мужчин. Почти половина граждан получила травмы (каждый третий — средней тяжести) после задержания — избивали в автозаках, в изоляторах и в отделах милиции.

Разумеется, все приведенные данные должны еще подтвердить или опровергнуть следствие и суд, если, конечно, они состоятся и будут проходить в непредвзятом формате, а не по понятиям суверенной демократии.

Если исследование правозащитников и вправду отражает реальную картину, то подвиги силовиков, которых Александр Лукашенко назвал красавцами, тянут на Нюрнбергский трибунал. В этом смысле действующий президент Белоруссии опоздал с идеей поправок в Конституцию страны. Была бы заранее принята поправка о традициях, переданных предками, тогда и труды белорусских продолжателей дела Малюты Скуратова и НКВД СССР изящно бы списали.

Этюды в бело-красных тонах

В Гомеле 2 октября 2020 года местные педагоги возложили цветы к памятнику графине Ирине Паскевич, одной из первых оценившей талант Льва Толстого, меценату и просветителю, которая вписала свое имя в историю города. Во время фотографирования у памятника женщин приняли девять омоновцев и препроводили в РОВД Центрального района с формулировкой:

"Возлагали цветы без разрешения горисполкома к памятнику Сускевичу (на самом деле это был памятник Ирине Паскевич) в одежде политического цвета".

Как сообщили местные журналисты, в милиции женщины провели 11 часов. У задержанных изъяли телефоны, к ним не пускали адвоката и не выдали копии протоколов. Благо, что не избили и не довели до госпитализации с анальными травмами.

Прошедший в Минске марш пенсионеров, которые сменили детский лозунг "Уходи!" на более взрослый "Пошел вон!", традиционно завершился стычками с милицией.

Довольно приличное количество пожилых минчан решило выказать свое отношение к действиям властей. По некоторым данным, их было от 1200-1500 человек. Кто-то насчитал больше. Пожилые белорусы вышли на акцию с цветами и, конечно же, не забыли про бело-красную колористику.

Пенсионеры, как сообщили очевидцы, были намного успешнее гомельских педагогов и даже добились освобождения из милицейского автобуса задержанных на этой акции. И это несмотря на применение милицией шумовых патронов и газа. Пожилые граждане сумели даже дойти до больницы, где в это же время омоновцы винтили медиков, которые вышли на свою акцию протеста.

Ультиматум "мордоворотов"

Посещая предприятие в Витебской области, которое отличилось самой высокой урожайностью картофеля в Белоруссии, Александр Лукашенко к предыдущим своим характеристикам протестующих прибавил новую:

"Если б у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят!".

Хотят-то хотят, но отчего-то еще и требуют соблюдения принципов правового государства, а не торжества авторитаризма, наличие которого открыто признал и сам Александр Григорьевич. Помогая Лукашенко избавиться от этого недуга, приобретенного во власти, Светлана Тихановская опубликовала обращение:

"У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

  • Лукашенко должен объявить об уходе.
  • Насилие на улицах должно остановиться полностью.
  • Все политзаключенные должны быть освобождены.

Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Намек на Октябрьскую революцию

То, что до сих пор протесты в Белоруссии держатся в рамках приличий, несмотря на жесткие действия силовиков, делает честь возмущенным гражданам. Правда, уже появилось сообщение пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, что в Минске неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Советского РУВД.

Были ли это протестующие граждане или это была провокация местных титушек — вопрос. Тут и терпение у протестующих заканчивается, и, судя по заявлению первого заместителя министра внутренних дел Белоруссии Геннадия Казакевича, у силовиков давно руки чешутся:

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие".

В какие формы в итоге трансформируются протесты, конечно же, пока можно только предполагать. Будут ли реализованы общенациональная забастовка и акции гражданского неповиновения или Александра Лукашенко просто берут на испуг — большой вопрос.

Правда, стало известно, что Светлана Тихановская обсудила возможные способы проведения забастовок и достижения наибольшей их эффективности с лидерами стачкомов:

  • Минского тракторного завода;
  • Минского автомобильного завода;
  • Минского моторного завода;
  • Минского завода колесных тягачей;
  • "Гродно Азота";
  • "Коммунмаша";
  • Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова.

Предварительный список предприятий — внушителен, но случится ли на фоне жесткого прессинга силовиков катарсис солидарности трудящихся — все еще неясно. Все-таки надо учитывать, что мало кто захочет искать приключений на свое деликатное место, чтобы после путешествия в автозаке основательно лечиться у проктолога. Хотя возможен и внезапный для властей суровый пролетарский ответ на события последних месяцев.

Так совпало, что Светлана Тихановская обозначила в ультиматуме дату 25 октября (по старому стилю день октябрьского переворота 1917 года в Петрограде), а может, это прозрачный намек Александру Лукашенко? Покажет развитие противостояния. Но намек может быть и не понят властями. Судя по действиям Александра Григорьевича, знание истории и основ марксизма-ленинизма у него изобилует фатальными пробелами.

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Темы александр лукашенко события в белоруссии светлана тихановская
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