Самые страшные "концлагеря" - в Австралии

Два последних десятилетия Австралия управляла "центрами офшорной переработки" в небольших тихоокеанских странах Науру и Папуа-Новая Гвинея. Согласно информации, полученной из таких независимых источников, как врачи, эксперты по правам человека, учреждения ООН, жизнь беженцев в подобных центрах представляет собой "кошмар". Опыт австралийских "концлагерей" показывает, что его ни в коем случае не следует тиражировать.

Центры для ищущих убежище

На протяжении последних 35 лет правительства европейских государств живо обсуждают идею создания центров для беженцев. Основным пропонентом — наряду с Данией, Нидерландами, Италией и Испанией — как при тори, так и при лейбористском правительстве, была Великобритания. При этом вдохновение черпали в австралийской модели (и ее аналоге в США).

В 2003 году правительство премьер-министра Тони Блэра предложило создать центры для беженцев вне Европы, но в конечном счете они были отвергнуты другими государствами-членами Европейского союза (ЕС) — не в последнюю очередь из-за их несоответствия международному праву. Само британское правительство тогда признало, чтобы избежать нарушения закона, ему придется выйти как из Конвенции ООН о беженцах, так и из Европейской конвенции о правах человека. Нынешние руководители Соединенного Королевства ошибаются, предполагая, что Брексит избавит их от подобных обязательств, хотя в соответствии с международным правом и европейскими нормами в области прав человека они остаются неизменными.

В соответствии с международным правом правительства не могут передавать на аутсорсинг юридическую ответственность за соискателей статуса беженцев, перемещая их в другие места. Особенное внимание следует уделять детям, пожилым людям, беременным женщинам и лицам, пострадавшим от пыток или травм.

Почему не работает австралийская модель?

В 2012 году Австралия принялась за офшорную переработку потока беженцев, став "санитарным кордоном" для сдерживания растущего числа соискателей убежища. Но уже за первые 10 месяцев к австралийским берегам приплыло больше людей, чем за любой другой период в истории этой страны. В течение трех месяцев прогнозируемая вместимость офшорных центров временного содержания была превышена. На практике это означало, что большинство прибывших никогда не будут высланы за границу. Из 3 127 человек, отправленных в Папуа-Новую Гвинею и Науру, около 360 пребывают в подвешенном состоянии — даже несмотря на то, что большинство из них официально признаны беженцами семь лет тому назад. Более тысячи других выслали обратно в Австралию по состоянию здоровья. Их заболевания невозможно лечить за границей. Австралийское правительство отказывает любому офшорному беженцу в ПМЖ, ни в Науру, ни в Папуа-Новой Гвинее им не светит никакая перспектива. Более 700 беженцев переселились в Соединенные Штаты в рамках одноразовой программы, заключенной при посредничестве Барака Обамы, но этот вариант доступен не всем. Самое страшное, что в лагерях эти люди подвергаются жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению. И даже пыткам, о чем свидетельствует бывший заключенный, ирано-курдский журналист и писатель Бехруз Бучани (Behrouz Boochani). Когда первые группы беженцев были насильственно переведены на Науру и на остров Манус, они были вынуждены жить в плохо приспособленных к жаркому климату палатках, кишащих насекомыми и крысами. У них не было возможности уединиться. Днем в них было нестерпимо душно, во время тропических штормов им угрожали наводнения.

Австралийский концлагерь

Медицинские экспертизы свидетельствовали, что эти люди жили хуже, чем в зонах военных действий и лагерях беженцев по всему миру. Совокупный уровень психических заболеваний составляет более 80%. Дети беженцев в возрасте семи лет демонстрируют суицидальное поведение. Многие из них подвергались физическому и сексуальному насилию. Один пострадавший ребенок, которого эвакуировали из Науру без сознания, постепенно перестал говорить, есть и пить.

"Офшорная переработка обходится австралийским налогоплательщикам в 50 раз дороже, чем разрешение соискателям убежища жить в общине. Какое-то время эти расходы ежегодно росли на 129%. Правительство потратило $7,6 млрд на содержание 3 000 человек в ужасающих условиях. Дорогостоящее предупреждение для всех тех, кто осмелится искать убежища в Австралии", - пишет британская "Гардиан".

Впрочем, Австралия избежала ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека, поскольку она не имеет ни конституционно гарантированной хартии прав, ни какого-либо регионального договора по правам человека или суда, который мог бы дать оценку такого поведения.