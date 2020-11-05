Два последних десятилетия Австралия управляла "центрами офшорной переработки" в небольших тихоокеанских странах Науру и Папуа-Новая Гвинея. Согласно информации, полученной из таких независимых источников, как врачи, эксперты по правам человека, учреждения ООН, жизнь беженцев в подобных центрах представляет собой "кошмар". Опыт австралийских "концлагерей" показывает, что его ни в коем случае не следует тиражировать.
На протяжении последних 35 лет правительства европейских государств живо обсуждают идею создания центров для беженцев. Основным пропонентом — наряду с Данией, Нидерландами, Италией и Испанией — как при тори, так и при лейбористском правительстве, была Великобритания. При этом вдохновение черпали в австралийской модели (и ее аналоге в США).
В 2003 году правительство премьер-министра Тони Блэра предложило создать центры для беженцев вне Европы, но в конечном счете они были отвергнуты другими государствами-членами Европейского союза (ЕС) — не в последнюю очередь из-за их несоответствия международному праву. Само британское правительство тогда признало, чтобы избежать нарушения закона, ему придется выйти как из Конвенции ООН о беженцах, так и из Европейской конвенции о правах человека. Нынешние руководители Соединенного Королевства ошибаются, предполагая, что Брексит избавит их от подобных обязательств, хотя в соответствии с международным правом и европейскими нормами в области прав человека они остаются неизменными.
В соответствии с международным правом правительства не могут передавать на аутсорсинг юридическую ответственность за соискателей статуса беженцев, перемещая их в другие места. Особенное внимание следует уделять детям, пожилым людям, беременным женщинам и лицам, пострадавшим от пыток или травм.
Медицинские экспертизы свидетельствовали, что эти люди жили хуже, чем в зонах военных действий и лагерях беженцев по всему миру. Совокупный уровень психических заболеваний составляет более 80%. Дети беженцев в возрасте семи лет демонстрируют суицидальное поведение. Многие из них подвергались физическому и сексуальному насилию. Один пострадавший ребенок, которого эвакуировали из Науру без сознания, постепенно перестал говорить, есть и пить.
"Офшорная переработка обходится австралийским налогоплательщикам в 50 раз дороже, чем разрешение соискателям убежища жить в общине. Какое-то время эти расходы ежегодно росли на 129%. Правительство потратило $7,6 млрд на содержание 3 000 человек в ужасающих условиях. Дорогостоящее предупреждение для всех тех, кто осмелится искать убежища в Австралии", - пишет британская "Гардиан".
Впрочем, Австралия избежала ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека, поскольку она не имеет ни конституционно гарантированной хартии прав, ни какого-либо регионального договора по правам человека или суда, который мог бы дать оценку такого поведения.
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