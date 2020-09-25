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Автор Олег Артюков

Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор

Президент России Владимир Путин предложил властям США обсудить проблемы в сфере кибербезопасности. По мнению российского лидера, риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере является одним из основных стратегических вызовов современности.

Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор

Что предлагает президент России

Чтобы этого избежать, Владимир Путин предложил:

  • восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной кибербезопасности на высоком уровне;
  • "поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами" двух стран по линии групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты;
  • разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года;
  • обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием высокотехнологичных методов и информационных технологий.

Вопрос, конечно, заключается в том, как на эти инициативы отреагирует Вашингтон. Там в последние годы стало обычным делом обвинять Россию во всех грехах, в том числе и в сфере кибербезопасности.

Мяч на стороне Вашингтона

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что предложение президента России можно рассматривать и как упреждающую инициативу.

"Российская сторона, с моей точки зрения, предприняла очень хороший медийный ход. Медийный ход исходит из главного - в Америке по-прежнему раскручивается тема "российского следа" и "российского вмешательства", - сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, "это попытка перехватить инициативу и таким образом перебросить мяч на американскую территорию, заставить американцев здесь играть".

Владимир Васильев напомнил, что в 2018 году во время переговоров Путина и Трампа в Хельсинки российская сторона предлагала создать совместную группу по кибербезопасности. Однако американцы эту инициативу отвергли. Как, впрочем, и многие другие.

"Россия давно предлагала эти вопросы верифицировать, совместно решать. И хотя бы рассмотреть точку зрения других сторон, а не дать американцам возможность вести себя в безапелляционном прокурорском тоне, что существует только две точки зрения на проблему - американская и неправильная", - отметил он.

При этом Владимир Васильев полагает, что до выборов в США на конструктивное обсуждение инициативы рассчитывать трудно. Может быть, к этой теме вернутся уже после выборов, предположил эксперт.

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Темы владимир васильев кибербезопасность российское вмешательство
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