Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд

В Сочи действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал своему российскому коллеге, что "на самом деле" происходит в Белоруссии и получил к индульгенции бонус в $1,5 млрд.

Оба лидера поддержали друг друга в уверенности, что примета с кредитом в $3 млрд администрации Виктора Януковича не сработает и не обернется переездом Александра Лукашенко в Подмосковье.

Если завтра война

Помимо своих предыдущих рассказов о лязганье гусениц танков стран НАТО у границ Белоруссии, Александр Лукашенко связал политический кризис в стране с Великой Отечественной войной. Сейчас же модно в Союзном государстве Белоруссии и России притягивать величайшую трагедию к любому политическому событию:

"Нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали всех, что (необходимо — ред.) провокаций не допустить, войны не будет и прочее. И мы оказались, как у разбитого корыта. Красная армия была, а прошли Беларусь, не успели даже практически собраться и сопротивляться. Гнали нас аж до Смоленска, и только там смогли как-то противостоять этому".

Странно, что Александр Григорьевич не заверил, что врагов из НАТО будет бить на их же территории. Да и в пору было бы заняться производством актуализированной версии духоподъемной картины 1938 года "Если завтра война". Тем более что у своего коллеги Владимира Владимировича, помимо полученной индульгенции за жестокое подавление протестов, действующий президент Белоруссии выторговал и кредит в $1,5 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил успехи белорусской экономики, которую за 26 лет своего пребывания у власти выстроил Александр Лукашенко. Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что обещанный кредит пойдет на погашение долга и рефинансирование прошлых займов, сделанных в России:

"Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это — новые денежные средства".

Чтобы не возникло очевидных ассоциаций с кредитом Украине времен падения власти Виктора Януковича, Дмитрий Песков особо подчеркнул, что "деньги дают не Лукашенко, а братской Белоруссии". Видимо, высокопоставленный российский чиновник запамятовал, что и тогда выдавали $3 млрд "не Виктору Януковичу, а братской Украине".

История выдачи кредитов для погашения предыдущих длится на протяжении всего президентства Александра Лукашенко. Кто-то из белорусских экономистов, уже не стесняясь, говорит о совместных коррупционных схемах с россиянами. Кто-то просто продолжает восхищаться белорусским экономическим чудом, которое своими руками сотворил Александр Григорьевич.

Вот только мои знакомые в Минске утверждают, что еще пару месяцев назад на коммуналку уходило порядка 70% заработка, а теперь и все 80%. Причем, речь идет о высококвалифицированных специалистах, работающих в весьма востребованных отраслях.

Водометами по хороводам

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным посчитал уместным заметить, что история протестов в Белоруссии уже позволяет извлекать уроки и воспринимать произошедшее как пройденный этап политического кризиса в стране.

Александр Григорьевич даже конкретизировал, что "с улыбкой" наблюдает за масштабными протестами граждан в Минске и в других городах Белоруссии. Возможно, его особо рассмешил разгон водометами хороводов в Бресте 13 сентября 2020 года.

По данным МВД Белоруссии, порядка тысячи протестующих граждан на проезжей части водили хороводы, пели песни и скандировали лозунги. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова подробно объяснила, как было дело:

"Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам. С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет".

Потом, как это принято, ОМОН начал жесткие задержания граждан. Видимо, местные власти еще не знали, что действующий глава государства делает все, чтобы белорусам было комфортно протестовать, о чем Александр Григорьевич и рассказал Владимиру Владимировичу в Сочи.

Оказывается, Александр Лукашенко проявляет личную заботу о протестующих соотечественниках, специально освобождая для граждан столичные проспекты, чтобы те могли проводить шествия и другие политические мероприятия.

Вероятно, одним из уроков, о которых упомянул Александр Лукашенко, для лидеров Союзного государства и других стран СНГ, идущих по особому пути, станет понимание, что для "восстановления нормальной жизнедеятельности граждан" достаточно пары водометов, а не какие-то там:

эффективная экономика;

предпринимательские и политические свободы;

честные выборы;

независимые суды и другие признаки правового государства.

Автозак удачи

Наконец-то МВД Белоруссии сообщило, что минская милиция задержала аж двух протестующих за нападение на омоновцев. Настоящая удача — сами напали! Пусть и один из них просто вышел поглазеть на происходящее на улице.

До этого на российских федеральных телеканалах шоу-эксперты рассказывали, что "агрессивные и проплаченные" минчанки напали на ОМОН и тем самым спровоцировали силовиков "на ответные действия".

Когда ведущие общественно-политических ток-шоу поведали о тех бесстрашных белорусских женщинах, то им самим даже стало не по себе от смысловой пурги, которую они несут на общефедерального телезрителя. Только опытные бойцы российского агитпропа в ответственный момент даже и не моргают глазом, как глава RT Маргарита Симоньян, когда рассказывала о том, что в Минске все спокойно и не видно даже намека на протесты. Хотя в то же самое время белорусские силовики жестко винтили граждан и паковали их в автозаки.

Фестиваль мордобоя

Как сообщил начальник изолятора временного содержания (ИВС) на улице Окрестина Евгений Шапетько, в его "отеле", где минчане и гости столицы уже скоро как два месяца проходят увлекательный квест "Суверенная демократия", нет свободных "номеров". Из 110 мест заняты 109. Большинство задержанных — участники протестов.

"Гражданин начальник" умолчал, что с первых дней протестов ИВС на улице Окрестина стали называть "пыточным". Как рассказывали минчане, ставшие жертвами избиений в отделениях милиции, автозаках и в ИВС, действия силовиков напоминали кадры из фильмов про фашистов, в руки которых попали красноармейцы и партизаны. Под замес попали:

мужчины;

женщины;

подростки.

На пенитенциарные изыски белорусских силовиков обратили внимание в ООН. Пресс-секретарь генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик 11 сентября 2020 года сделал очередное заявление по событиям в Белоруссии:

"Генеральный секретарь ООН по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией в Беларуси, особенно продолжающимся применением силы против мирных протестующих и задержанием людей, осуществляющих свои законные демократические права. Он также обеспокоен сообщениями о тактике запугивания гражданского общества, СМИ и представителей оппозиции. Генеральный секретарь призывает власти воздерживаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и обеспечить полное расследование и рассмотрение заявлений о пытках и других случаях жестокого обращения с людьми, содержащимися под стражей".

Затянувшаяся "Варфоломеевская ночь" рано или поздно завершится. Конечно же, речь пойдет о расследовании избиений граждан силовиками, но что-то подсказывает, что вряд ли этим озаботятся нынешние власти. Не станет же Александр Лукашенко инициировать разбирательства в отношении тех, кого он гордо назвал "красавцами".