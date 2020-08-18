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Автор Антон Куликов

"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии

Мир

Во вторник ситуацию в Белоруссии прокомментировал президент США Дональд Трамп. Комментарий был не слишком развернутый и не похоже, что белорусские события так уж интересуют нынешнего хозяина Белого дома. Но положение обязывает.

Комментарии Трампа, чиновников и конгрессменов

Вот как Трамп прокомментировал нынешнюю ситуацию в Белоруссии: "Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими. Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная".

В общем, довольно расплывчатое заявление, из которого совершенно непонятно, когда наступит это "подходящее время". Хотя предмет разговора более-менее ясен.

Напомним, ранее Трамп уже комментировал события в Белоруссии, назвав там ситуацию "ужасной".

Вслед за тем, анонимный представитель американской администрации заявил, что президент России Владимир Путин должен уважать суверенитет Белоруссии и "право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров".

Конгрессмены и бывший советник тоже в деле

Не остался в стороне и американский конгресс. Заявление председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США Элиота Энгела и старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола выдержано в том же ключе, что и высказывания анонима из Белого дома.

"В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии", — говорится в заявлении.

Не остался в стороне даже бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Перспектива российского вмешательства в Белоруссию растет, так как советский лидер Лукашенко пытается удержать власть. Президент Трамп должен дать понять, что Владимир Путин должен держаться подальше от Белоруссии — и от наших выборов тоже!", — заявил он.

В свете таких заявление непонятно, когда же наступит это "подходящее время", о котором сказал Трамп. И вообще, если что обсуждать России и США касательно ситуации в Белоруссии.

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Темы белоруссия 2020 александр лукашенко
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