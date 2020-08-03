Межевич: Лукашенко будет ставить задачи "перед любым победителем"

О чем, возможно, будет говорить 4 августа президент Александр Лукашенко в своем обращении к народу, рассказал эксперт по Белоруссии Николай Межевич.

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9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Президент Александр Лукашенко 4 августа выступит с обращением к народу. До сих пор необычным в его дискурсе было использование антироссийской риторики, которая переросла в действия по задержанию российских граждан.

Будет ставить задачи под "любого победителя"

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, президент Лукашенко будет исходить из того, что "результаты голосования могут быть различными", и это будет "обозначение целей и задач национального развития перед любым победителем".

В этом смысле было бы логичным, если прозвучала оценка экономической, социальной и политической модели Республики Белоруссия, которая полностью сформирована ее президентом, отметил эксперт.

По его словам, это экономическая модель, которая характеризуется:

-существенно большим уровнем государственного патернализма, чем у соседей — Украины, Литвы, Польши, России. -"использованием" союзных отношений с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и в рамках ЕАЭС.

"Хотелось бы, естественно, услышать оценку пройденного пути и, возможно, для будущего победителя дать некие рекомендации, советы, указания, может быть, как жить дальше в этом плане", — уточнил Николай Межевич.

Кроме того, по его мнению, Лукашенко обозначит в обращении и внешнеполитические интересы Белоруссии — "в Минске это называются многовекторностью".

"Вероятно, мы услышим какие-то тезисы, развивающие или просто подтверждающие те подходы, которые были характерны для внешней политики Белоруссии в последнее десятилетие или же указание на то, что такая политика будет меняться", — сказал эксперт.

О задержании российских граждан говорить не будет

По словам Николая Межевича, могут прозвучать оценки избирательной кампании, но формат выступления исключает обращение к "несколько более частным вопросам" Например, "о характере договоренностей в банковской и финансовой сфере, вопросы газа или нефти, вопросы последних событий в российско-белорусских отношениях".

Оценивая ход избирательной компании, Николай Межевич подчеркнул, что с точки зрения сложности, информационной насыщенности и конфликтности "ничего подобного в Республике Белоруссия не было.

"Я даже скажу больше: я не припоминаю подобной остроты политической кампании в Польше. Я не припоминаю в России после 1991 года (царские времена оставим, советские по понятным причинам — тоже) столь острой политической кампании", — отметил эксперт.

Союзник, так им и не ставший

Напомним, что в пятерку зарегистрированных ЦИК кандидатов вошли: сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана и лидер объединения "Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)" Сергей Черечень. Двум претендентам, которые считались основными соперниками действующего президента (бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-директор "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало), было отказано в регистрации.

Ни одного из кандидатов в президенты нельзя назвать пророссийским политиком. Будущее дальнейших российско-белорусских межгосударственных отношений при любом исходе выборов представляется сложным. Похоже, Кремль больше интересует собственная экономика, чем экономика "союзного" государства, так им и не ставшего. Геополитический же момент не представляется в данном случае главным.

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