О чем, возможно, будет говорить 4 августа президент Александр Лукашенко в своем обращении к народу, рассказал эксперт по Белоруссии Николай Межевич.
9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Президент Александр Лукашенко 4 августа выступит с обращением к народу. До сих пор необычным в его дискурсе было использование антироссийской риторики, которая переросла в действия по задержанию российских граждан.
Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, президент Лукашенко будет исходить из того, что "результаты голосования могут быть различными", и это будет "обозначение целей и задач национального развития перед любым победителем".
В этом смысле было бы логичным, если прозвучала оценка экономической, социальной и политической модели Республики Белоруссия, которая полностью сформирована ее президентом, отметил эксперт.
По его словам, это экономическая модель, которая характеризуется:
-существенно большим уровнем государственного патернализма, чем у соседей — Украины, Литвы, Польши, России.
-"использованием" союзных отношений с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и в рамках ЕАЭС.
"Хотелось бы, естественно, услышать оценку пройденного пути и, возможно, для будущего победителя дать некие рекомендации, советы, указания, может быть, как жить дальше в этом плане", — уточнил Николай Межевич.
Кроме того, по его мнению, Лукашенко обозначит в обращении и внешнеполитические интересы Белоруссии — "в Минске это называются многовекторностью".
"Вероятно, мы услышим какие-то тезисы, развивающие или просто подтверждающие те подходы, которые были характерны для внешней политики Белоруссии в последнее десятилетие или же указание на то, что такая политика будет меняться", — сказал эксперт.
По словам Николая Межевича, могут прозвучать оценки избирательной кампании, но формат выступления исключает обращение к "несколько более частным вопросам" Например, "о характере договоренностей в банковской и финансовой сфере, вопросы газа или нефти, вопросы последних событий в российско-белорусских отношениях".
Оценивая ход избирательной компании, Николай Межевич подчеркнул, что с точки зрения сложности, информационной насыщенности и конфликтности "ничего подобного в Республике Белоруссия не было.
"Я даже скажу больше: я не припоминаю подобной остроты политической кампании в Польше. Я не припоминаю в России после 1991 года (царские времена оставим, советские по понятным причинам — тоже) столь острой политической кампании", — отметил эксперт.
Напомним, что в пятерку зарегистрированных ЦИК кандидатов вошли: сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана и лидер объединения "Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)" Сергей Черечень. Двум претендентам, которые считались основными соперниками действующего президента (бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-директор "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало), было отказано в регистрации.
Ни одного из кандидатов в президенты нельзя назвать пророссийским политиком. Будущее дальнейших российско-белорусских межгосударственных отношений при любом исходе выборов представляется сложным. Похоже, Кремль больше интересует собственная экономика, чем экономика "союзного" государства, так им и не ставшего. Геополитический же момент не представляется в данном случае главным.
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