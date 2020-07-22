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Автор Любовь Степушова

Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Нынешняя электоральная компания Александра Лукашенко характеризуется мемом "что-то пошло не так", сказал в программе "Точка зрения", редактор-координатор информационного агентства REGNUM Владимир Зотов.

Вечный оппозиционер и фрик против Лукашенко

По его словам, в ее начале не было никаких предпосылок для того, чтобы Александр Лукашенко не переизбрался в августе. Все шло по отработанной схеме: его соперниками должны были стать "некий прозападный известный оппозиционер, который получил бы свои пол процента, и фрик, который изображал бы сторонника русского мира".

Валерий Цепкало и Виктор Бабарико "претендовали" на эти роли, но затем что-то пошло не так.

Что-то пошло не так

"Лукашенко решил разыграть сложный сценарий, он дал время кандидатам, чтобы они себя проявили, а когда их поддержали в народе, не стал гасить уличную активность. И белорусская общественность почувствовала, что власть держит позицию достаточно слабо и у нее есть шанс", — отметил Владимир Зотов.

После этого Лукашенко "закрутил гайки": Бабарико он "бросил в тюрьму", а Цепкало не зачел голоса. Он оставил в списках кандидатов Светлану Тихановскую, но ее муж сидит в тюрьме, он заложник, и на нее всегда можно "надавить", отметил Владимир Зотов.

Победитель "злых кремевских олигархов"

Сложный сценарий, по версии журналиста, Лукашенко предложили те люди на Западе, которые стоят за министром иностранных дел Владимиром Макеем. По их замыслу, Лукашенко должен был выйти победителем президентских выборов при имитации серьезного электорального процесса и борьбы за суверенитет Белоруссии от посягательств со стороны "злых кремлевских олигархов".

"Цель была — красиво выиграть выборы и красиво, без крови, уйти на Запад", — сказал Владимир Зотов.

На вопрос почему вышла ситуация из-под контроля президента, журналист ответил, что Лукашенко потерял доверие народа, его не поддерживают" даже бюджетники и пенсионеры", "это герой позвчерашнего дня", избиратели понимают, "что лучше жить они при нем не будут, а только хуже". Повлияла на снижение его рейтинга и позиция по коронавирусу, который он признал "обычным вирусом", бросив население на произвол судьбы.

"Рука Кремля"?

Эксперт не видит "руку Кремля", в другом возможном сценарии — замены Лукашенко на более договороспособную личность, ведь причина есть — отказ Минска от интеграции с РФ и перемещения Владимира Путина в кресло президента Союзного государства.

"Кремль никогда серьезно не работал с Белоруссией, вся активность Кремля замыкалась на самого Лукашенко. С ним ссорились по различным вопросам, но это были местечковые разборки. У России нет инструментария в Белоруссии, нет альтернатив Лукашенко", — сказал журналист.

Чем ситуация отличается от украинской

По его мнению, есть много параллелей с украинской ситуацией 2014 года. Экс-президент Виктор Янукович "взращивал националистов", Лукашенко делает то же самое, разница в том, что Янукович хотел "электорально на этом выехать", а у Лукашенко "долгоиграющий" проект — легитимизация своей власти на Западе.

"Россия на Украине имела гораздо больше инструментов воздействия в 2014, чем сейчас в Белоруссии", — отметил Владимир Зотов.

Кровавый сценарий Майдана в Минске, по словам Владимира Зотова, возможен — Лукашенко без колебаний отдаст приказ на подавление протестов, однако маловероятен, потому что в Белоруссии нет раскола элит, как на Украине.

"Там есть одна элита — Лукашенко и его семья, остальные — под ними", — сказал эксперт.

Лукашенко переизберется, а что дальше?

После победы на выборах Лукашенко будет очень трудно управлять государством, где у него нет поддержки населения, продолжил он.

"Он не изменится, он будет обещать России опять интеграцию, как обещает сейчас, но потом опять кинет. Проект с Китаем не оправдал себя. Он будет прыгать от Запада к России, к арабам, китайцам и обратно, но об этом он пока не думает, сейчас главная задача — переизбраться", — отметил Владимир Зотов.

Главный урок для России — Москва должна налаживать связи с обществом стран постсоветского пространства, а не только с элитами. Об этом много говорилось, а "воз и ныне там", и вряд ли позиция Кремля изменится, сделал вывод Владимир Зотов.

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Темы владимир зотов выборы в белоруссии александр лукашенко светлана тихановская
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