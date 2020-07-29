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Автор Любовь Степушова

Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города

Мир » Бывший СССР

Что надо сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не переносили в Россию свою ненависть друг к другу и не громили российские города, рассказал эксперт по Кавказу Николай Силаев.

Этнические столкновения в Москве — событие "ординарное"

Москва — большой город, где проживают многие этнические сообщества, и она не застрахована от разборок между ними, сказал в программе "Точка зрения" ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Эксперт прокомментировал драки между азербайджанцами и армянами 23-25 июля в Москве, приведшие к погромам.

Отношения между этими сообществами "наэлектризованы" из-за обострения на границе между Азербайджаном и Арменией 12 июля, отметил он и добавил, что подобные стычки наблюдались и раньше, например, "несколько лет назад" на шествии "Бессмертного полка" после того, как армяне развернули флаг Нагорного Карабаха.

Столкновения между азербайджанцами и армянами прошли на прошлой неделе в Лос-Анжелесе, Брюсселе и других городах, поэтому это не событие из разряда неординарных, заключил Николай Силаев.

В Москве с погромщиками справились быстро

По его мнению, в Москве "полиция и ФСБ с этим справились быстро, больших разрушений не нанесено, порядок восстановлен, виновные задержаны и понесут наказание".

По словам эксперта, для купирования погромов были задействованы национальные организации диаспор, руководители и спонсоры которых не причастны к их организации и поддержке. Это может нанести им крупный репутационный ущерб, несет риски для бизнеса, нарушает установившиеся отношения с чиновниками, в том числе с силовиками.

Погромщики — это, по мнению Николая Силаева, "низовое, молодежное, слабоуправляемое звено", люди, работающие в одной нише — торговой. Это " локальные группы", которые не контролируются организованными национальными структурами, и не лояльны к ним, но на них есть всегда выход, в том числе, и для ФСБ.

"И признанные национальные организации всегда хотят эти вспышки погасить, в ином случае их ценность в глазах чиновников принимающего государства падает", — сказал Николай Силаев.

В готовности некоторых крупных бизнесменов Армении и Азербайджана, работающих в России, оплатить ущерб причиненный одной стороной погромщиков другой, эксперт видит "сильный сигнал к примирению", а не призыв: "громите, я потом за все заплачу".

"Это демонстрация миролюбия и благородства. Мы виноваты, и готовы компенсировать России убытки", — уточнил Николай Силаев.

Третья сила?

С точки зрения эксперта, заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что беспорядки спровоцированы третьими силами с антиармянскими настроениями, чтобы "дестабилизировать Россию", не выдерживает критики.

"Эти погромщики могут разнести пару ресторанов, но дестабилизировать Россию они точно не смогут", — сказал Николай Силаев.

Остановить — легко, не допустить — сложно

Эксперт не видит необходимости в ведении визового режима с Азербайджаном и Арменией, потому что есть пример Грузии, с которой визовой режим существует с 2006 года, и "было много только публикаций о конфликтах силовиков с ворами в законе грузинского происхождения."

Визовый режим не гарантирует отсутствия стычек и погромов, потому что погромщиками, во-первых, могут быть граждане с российскими паспортами, и во-вторых, их количество ничтожно — это десятки человек. Нет необходимости введением визового режима портить отношения с важными для нас странами — Арменией и Азербайджаном, отметил Николай Силаев.

Эксперт согласился, что ликвидация подобных конфликты — это долгосрочная проблема российских властей.

"В том, что называется строительством гражданской нации в России слишком большое внимание уделяется этническому компоненту. Сейчас для молодого человека, который приехал в Россию из бывшей союзной республики, самый простой путь — это пойти в этническую организацию, но у него должен быть выбор:  пойти в профсоюз, локальное сообщество по месту жительства, или политическую партию (если у него гражданство РФ). Нам нужно повлиять, чтобы у человека были другие идентичности, кроме этнической", — резюмировал Николай Силаев.

Справка. В Москве между гражданами Армении и Азербайджана произошло несколько конфликтов, один из них — около ресторана "Армянский дом" у метро "Саларьево", другой — в магазине стройматериалов, который находится в том же районе. Несколько принадлежащих бизнесменам с азербайджанскими корнями торговых точек приостановили торговлю товарами из Армении. По итогам конфликтов с 23 по 25 июля были задержаны в общем более 30 человек. Суды города Москвы арестовали больше десяти человек, участвовавших на прошлой неделе в массовых драках. Всех их обвиняют в хулиганстве в составе группы лиц (ч. 2 ст. 213 УК).

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