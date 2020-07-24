Азербайджанцы и армяне устроили массовую драку в Москве

Ночью в Москве произошла массовая драка с участием азербайджанцев и армян. Инцидент случился на пересечении улиц Люблинской и Нижних Полей. Всего в конфликте приняли участие около 30 человек.

По информации РИА "Новости", в результате драки были задержаны 13 человек. Один попал в больницу с резаной раной плеча.

О причинах конфликта ничего не сообщается. Вместе с тем между Арменией и Азербайджаном в очередной раз обострились отношения. На границе произошли перестрелки, в результате чего, по официальным данным, погибли пятеро армянских военных и 12 азербайджанцев.