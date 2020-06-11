Зачем Пашинян сам себя свергает

Как коронавирус повлиял на положение в экономике и социальной жизни Армении? Газета семьи Пашинян "Айкакан жаманак" опубликовала возможные сценарии смены власти в Армении, так как без давления Пашинян не уйдет. — "Давление это будет за кулисами или на улице — тема для отдельного разговора". Какого хрена Никол Пашинян сам себя свергает? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

Путин с помощью «улицы» сместит Пашиняна?

Читайте начало интервью:

Армянская борьба с коррупцией: а где посадки? а деньги?…

Армения — только за﻿ укрепление независимости Республики Арцах

Куда премьер-оркестр Пашинян ведет Армению

Коронавирус развеял обещания Пашиняна

— Александр, в Армении долго сохранялся режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Вообще теперь стало понятно, что меры оказались достаточно сомнительными в плане здравоохранения и губительными для бизнеса.

— В Армении для большей части бизнеса в принципе созданы условия для возобновления либо продолжения экономической деятельности. Во многих сферах уже давно были сняты ограничения. В этом режим чрезвычайного положения был более либерален по сравнению с другими сферами деятельности.

Туризм

— Для туристов открыта Армения уже или нет еще?

— Для того, чтобы открыть страну для туристов, для этого необходимо вначале, чтобы были рейсы. Рейсы осуществляются в основном только для возвращения в Армению граждан страны, которые желают вернуться. Порядка 26 тысяч граждан Армении вернулось за последние два месяца.

Это тоже может создать проблемы, поскольку очень многие из тех, кто возвращается, находились на своих отходных работах где-либо за пределами страны. Благодаря этому они были в состоянии отсылать родственникам какие-то суммы либо возвращаться с накоплениями. А на сегодня люди не в состоянии выехать из Армении с целью осуществления рабочей деятельности за пределами страны.

Правительство пытается создать для них рабочие места, в том числе и в строительной сфере. Эта сфера обладает способностью к мультипликации, и одно рабочее место в строительстве в состоянии создать дополнительные места и в других областях. Но насколько это реально сегодня — большой вопрос. И если была возможность сделать рабочие места для этих людей, почему их не создавали до этого, а создавали только условия для трудовой миграции.

Туризм, естественно, существенно пострадал. Вместе с ним пострадали все смежные сферы деятельности, связанные с обслуживанием. В целом это составляло порядка 13-14 процентов от ВВП Армении. Существенный сегмент населения был задействован именно в сфере обслуживания туристов. Отсутствие туристов уже сейчас сказывается негативно. Это — существенный удар по экономике, по бизнесам.

"Айкакан жаманак"

— Газета "Айкакан жаманак" начала описывать возможную смены власти именно в лице премьера Армении, так как население недовольно популистом Пашиняном. Что это за газета?

— Эта газета как раз является рупором семьи Пашинян, главным редактором которой еще недавно являлась супруга Пашиняна. Он сам работал в ней достаточно долго.

— Удивительно, потому что там же написано, что без давления Пашинян не уйдет, но "давление это будет за кулисами или на улице". С улицей — понятно. А с чьей стороны может быть давление за кулисами?

— Кулисы есть внутренние и могут быть внешними.

— Россия заинтересована в возможной смене власти в Армении?

— Я не думаю, что речь может идти о вмешательстве во внутренние дела независимого государства, тем более союзника. И внутреннее, и внешнее давление, естественно, возможно, но иногда, если давить слишком сильно, то можно прийти к абсолютно обратному результату.

Подобные наметки представлялись внутриполитической оппозицией с учетом того, что Армения является парламентской республикой, где большинство в парламенте может вынести вотум недоверия премьеру и выбрать нового премьера. Это — действительно один из возможных сценариев.

В случае же внешнеполитического давления, я думаю, что Пашинян снова обратится к улице и получит поддержку со стороны граждан. Митинговая сфера — это та аура, где он чувствует себя, как рыба в воде. Он хорош в качестве оратора.

Какое-то давление существует всегда. Есть оно и сейчас с целью изменения курса Армении. Но нынешний курс более-менее соответствует тем ожиданиям большинства населения, а какие будут результаты — это уже как раз другой вопрос. Процесс и результат, к сожалению, не всегда совпадают.

— Армению устраивает сотрудничество в ЕАЭС? С кем она еще активно работает?

— Есть рамки сотрудничества между Арменией и Россией напрямую и в многостороннем формате, между Арменией и Соединенными Штатами, Арменией и странами-членами Европейского Союза. Во всех этих форматах армянские власти пытаются достичь определенных результатов в процессе переговоров. В частности в рамках Евразийского союза они пытались получить скидки на газ, но это не удалось.

С Европейским союзом пытаются получить дополнительное финансирование на проведение различного рода реформ. По всей вероятности, что-то будет получено. От Соединенных Штатов в последнее время было несколько обещаний предоставить дополнительное финансирование для проведения реформ в различных масштабах. То есть давление как раз может осуществляться посредством финансирования либо не финансирования тех или иных программ.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев