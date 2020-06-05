Куда премьер-оркестр Пашинян ведет Армению

Отношения между Россией и Арменией после прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна вроде бы сильно не изменились. Но некоторые проблемы обострились. Сергей Лавров недавно сказал, что Армении необходимо демонстрировать партнерские подходы. Почему на её территории работают закрытые американские биологические лаборатории?

Путин с помощью «улицы» сместит Пашиняна?

Какова политическая и экономическая ситуация в Армении? Как она будет меняться из-за коронавирусного кризиса и ухудшения международной ситуации? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

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Армения — только за﻿ укрепление независимости Республики Арцах

Вроде все нормально, но есть нюансы

— Александр, премьер Никол Пашинян находится во власти уже два года. Все-таки есть часть общества и политические силы, которые не хотят, чтобы он продолжал находиться у власти. В последнее время в Армении появились обвинения в контрабанде, которой занимается его семья.

Со стороны России снова был поднят вопрос об американских биолабораториях. Обострился газовый вопрос. Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд серьезных жестких заявлений. Эти факты как-то взаимосвязаны или нет?

— Впечатление может сложиться, но его необходимо подтвердить аргументированными фактами. Реально мы видим разнонаправленные сигналы. С одной стороны, ни одна из сторон в официальном дискурсе не принижает значение двухсторонних взаимоотношений, говоря о том, что в политической, экономической, культурной и гуманитарной сфере сотрудничество будет продолжено на том же уровне.

А с другой стороны, есть разные звоночки, которые показывают, что на самом деле есть серьезные проблемы. Вот эти проблемы и озвучиваются:

по американским биолабораториям,

в газовой сфере,

в сфере подхода к разрешению Нагорно-Карабахского конфликта,

и в других областях, где есть нерешенные вопросы.

Они периодически обсуждались и ранее. Проблема биологических лабораторий всегда поднималась именно в тот момент, когда было желание показать, что между двумя странами в целом все нормально, но есть нюансы. Такие различного рода аспекты — недоговоренности, недоверие — может привести просто-напросто к большому изменению позиции.

Американские биолаборатории по-прежнему продолжают свое функционирование на территории республики. Ранее власти заявляли, что любая сторона может получить доступ к этим лабораториям, потом появились заявления, что — нет.

Давление на Пашиняна внутри Армении, естественно, существует. Но с учетом того, что у него по-прежнему на данный момент достаточно высокий рейтинг, говорить о какой-то смене власти либо готовности каких-либо политических сил прийти к власти пока достаточно сложно.

Но через два с половиной — три года будут уже новые выборы, и к ним Пашиняну необходимо подойти с какими-то реальными достижениями. Периодически проводя пресс-конференции, он каждый раз представлял свои успехи, пытался показать, что правительство действует в интересах граждан гораздо в большей степени, нежели это было ранее, увеличился доход бюджета, растут зарплаты граждан.

Но тут подкрался черный лебедь в виде коронавируса, который серьезно стукнет по экономической ситуации в стране. И это — не локальный, а глобальный процесс, к нему и последующим событиям необходимо быть готовыми.

Приведет ли общее ухудшение социально-экономической ситуации в стране и отдельно взятых граждан к уменьшению их поддержки по отношению к Пашиняну и готовности поддержать какую-то альтернативу? Этот вопрос остается в повестке дня, но оппозиция там находится в достаточно маргинальном состоянии.

Пашинян вывел из политической игры большую часть политических игроков, которые существовали до этого, а те внутрипарламентские силы, которые пытаются представить свои альтернативы, не являются серьезной альтернативой, а некоторые даже рассматривают их просто-напросто в качестве скрытой поддержки существующему режиму.

Новая оппозиция

Плюс к этому бывают попытки внепарламентской оппозиции консолидироваться вокруг неких новых или относительно новых имен. Постоянно говорится о том, что Микаэл Минасян и бывший председатель Службы национальной безопасности Артур Ванецян, который был снят с этой должности Пашиняном, могут создать некий альянс либо мезальянс для борьбы с правительством Пашиняна.

Сейчас человек-оркестр Пашинян — такой политический лидер, который заслоняет собой не только остальную власть и всю оппозицию, но и разрушает полностью любую оппозицию. Его личный рейтинг — гораздо выше любого иного политического лидера в Армении.

За счет личного рейтинга существует и политическая поддержка Пашиняна в парламенте. Восемьдесят с лишним человек были только избраны только за счет пашиняновской волны.

Список лиц мог быть совершенно иным — практически любым, все равно голосовали бы в принципе точно так же, потому что голосовали не за них, а за Пашиняна.

Коронавирус против рейтинга

Поэтому главный вопрос в том, сохранится ли у него высокий рейтинг после ухудшения экономической ситуации. Конечно, это зависит, насколько ситуация будет ухудшаться. Будет ли спад всего лишь до двух-трех процентов ВВП либо двузначным, и ситуация будет напоминать кризис 2008-09 годов, когда говорили, что ожидается рост 7 процентов, а в итоге вышел минус 14 процентов. Тогда можно ожидать волнений.

А в качестве мега-задачи во внешней политике выступает именно решение Карабахской проблемы или хотя бы сохранение ситуации в том виде, в котором она существует последние 20 с лишним лет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев