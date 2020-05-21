Бурджанадзе: в примирении грузинских территорий нужна рука России

Грузинский политик Нино Бурджанадзе рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой о грузинско-российском противостоянии в 2008 году и о том, способно ли НАТО противостоятьразрешению схожих конфликтов.

Нино Бурджанадзе: коронавирус, Россия и Грузинские проблемы

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Зачем Грузии НАТО?

— Почему Грузия стремится в НАТО? В Прибалтике кричат про российскую военную угрозу, ну уж ваша страна-то должна понять, что такой угрозы со стороны России не может быть никак вообще. К тому же вступление в Североатлантический союз подразумевает траты из бюджета.

— К сожалению, 2008 год наложил свой трагический отпечаток на российско-грузинские отношения, и невозможность представить, что будет война между нашими государствами — такое представление, увы, стало реальностью. Конечно, это очень болезненная проблема.

И я неоднократно говорила, что обязательно нужно разговаривать напрямую с российской стороной, чтобы хотя бы на минимальном уровне доверять друг другу, и никогда те страшные дни, которые были в 2008 году, ни за что не повторились. Вот эта вот угроза, конечно, особенно среди молодёжи, живёт. Очень и очень важно, в первую очередь в Грузии, чтобы ни в коем случае не давать какого-либо повода, чтобы случилось то, что случилось в 2008 году.

Однако, что касается НАТО, у меня очень четкая позиция. Сегодня говорить о членстве в НАТО Грузии, когда на территории Грузии, в Абхазии, в так называемой Южной Осетии, находятся российские военные базы — просто глупо, и это попросту не соответствует грузинским национальным интересам.

Утверждать, что НАТО нас "защитит от России" — когда случилась эта беда в 2008-м, когда российские войска подключились…

— В ответ на убийство российских миротворцев.

— Но это другое дело, но…

-Нет…

— В любом случае, когда Россия подключилась, мы не видели натовские войска, которые защищали бы грузинских солдат или грузинские территории. И слава Богу, потому что иначе была бы, наверное, Третья мировая война, и ещё было бы хуже и для Грузии, и для России, и для всех, наверное, стран

Поэтому нужно как раз сделать так, чтобы никаких возможностей того, чтобы российско-грузинские отношения развивались путём военной эскалации, не было вообще, чтобы политики могли договариваться, чтобы они могли говорить о самых сложных вопросах, и чтобы эти проблемы не доходили до военного решения.

Это, конечно, было глупо, это было непростительно, что Саакашвили допустил ту роковую ошибку, которую допустил, за которой и последовали потом военные столкновения. Это нужно исключить раз и навсегда: в будущих их отношениях Грузии, и надеюсь, что так и будет.

Призыв к большой России

— Да. Очень хочется надеяться, что у Грузии больше не будет таких безответственных политиков, Саакашвили, потому что на самом деле очень негативно эта личность повлияла на нашу историю.

— Да, конечно, очень важно, чтобы в Грузии были ответственные политики у власти, но очень важно — я неоднократно об этом очень откровенно говорила с российскими руководителями — чтобы Россия также правильно понимала боль и проблемы Грузии, потому что Абхазия и Южная Осетия для нас — это не только некие "территории", которые имеют исключительно условно-политическое значение, какие-то места на политической карте мира. Я вам скажу искренне, как я лично это воспринимаю. Это часть меня, это часть моей Родины и, конечно же, это великая беда, что между грузинами и абхазами, между грузинами и осетинами произошли те события, которые произошли.

Тут, конечно, мы в первую очередь должны начать строить разрушенные мосты между нашими национальностями. Но, конечно же, позитивная роль России здесь была бы решающим и очень важным фактором.

Я, конечно, понимаю, что говорить сейчас, просить у России вернуть нам Абхазию и Южную Осетию совершено неправильно и неэффективно, но призывать: "Помогите, сыграйте позитивную роль" — это очень важно.

И вы знаете, конечно же, я понимаю, что есть люди, которые негативно к этому относятся, но в высшей политической элите, например, я видела определенное понимание в этом направлении.

Я видела желание находить решение этих проблем, видела желание никогда не повторять то, что было в 2008 году.

Поэтому я стараюсь сохранить эти отношения, буду продолжать эти отношения и встречи в Москве, в России, и надеюсь, что в один прекрасный день все-таки нам удастся сдвинуться с мёртвой точки, лед тронется.

Позитивная роль России в урегулировании этих проблем, поверьте, она бы повернула полностью грузинское общественное мнение в пользу России, потому что один позитивный шаг уже дал бы серьёзный позитивный результат.

Так что хотелось бы этого и в эмоциональном, и в прагматичном плане, и надеюсь, что всё-таки это так и будет в ближайшее время.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев