Коронавирус нового типа (COVİD-19) несомненно являясь вызовом для всего мира, больно ударил даже по тем экономикам, которые еще вчера казалась нерушимыми. Везде это испытание оказалось сильнейшим для всех сфер жизни общества, но в первую очередь оно ударило по тем странам, где система здравоохранения оказалась недееспособной или неэффективной. И, как эффект домино, "повалились" все сферы и отрасли стран.
Мы видим что у каждого государства свои подходы и свои методы действий во время пандемии COVID-19. Несомненно то, что сейчас в каждом государстве власть демонстрирует своим гражданам собственную дееспособность и работоспособность в условиях кризиса. Ее эффективность и доверие народа — важнейший задел на успешное будущее.
На постсовестком пространстве ситуация с пандемией коронавируса складывается разная, по статистике ВОЗ она в разы выглядит оптимистичнее того, что наблюдается в странах Европы и США.
Интересен в этой связи пример соседнего Азербайджана, ведущего государства региона с сильной и стабильной экономикой. Еще до пандемии коронавируса в Азербайджане были анонсированы и в короткий срок проведены большие реформы, которые коснулись буквально всех сфер жизнедеятельности.
Все эти реформы и меры нацелены в первую очередь на улучшение благосостояния жизни граждан страны.
Во многом эта подготовка также стала залогом успешной борьбы и нынешних положительных и уверенных результатов, которые продемонстрировала республика в борьбе с коронавирусом. Сегодня Азербайджанское государство, исключительно за счет собственных ресурсов осуществляет эффективный план мер по борьбе с пандемией, обеспечивает государственную поддержку всех областей экономики.
Начнем с того, что для того по распоряжению Президента страны был создан Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
Был остановлен учебный процесс, отменены и перенесены все массовые мероприятия, приостановлена деятельность торговых и развлекательных центров.
Был введен особый режим карантина, при котором населению разрешается выходить в определенное назначенное время и при конкретных случаях путем смс-разрешения. Была приостановлена работа Бакинского метрополитена, ограничено движение наземного общественного транспорта.
В их числе меры по сохранению рабочих мест, финансовая поддержка индивидуальным предпринимателям, понесшим убытки от пандемии коронавируса, в том числе облегчение налогового бремени предпринимателей путем предоставления налоговых льгот, привилегий и налоговых каникул, стимулирование кредитования и самое главное — предоставление прямой социальной поддержки населению.
При участии президента Ильхама Алиева и Первой леди, первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой в Азербайджане открылось предприятие по производству медицинских масок, объемы производства которого насчитывают 250 тысяч единиц в день.
Также в республике в достаточном количестве производится медицинский спирт, дезинфицирующая продукция и другие защитные средства, тем самым в условиях пандемии сведена к минимуму зависимость этой продукции от внешнего импорта. Для регулярной диагностики вируса, в республике при поддержке Фонда Гейдара Алиева, управляемого Первой леди страны, первым вице-президентом — Мехрибан Алиевой действуют 18 современных лабораторий, оснащенных современным оборудованием и необходимыми принадлежностями.
Это лишь небольшая часть тех мероприятий, которые за короткий срок были осуществлены в Азербайджане. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Азербайджан во главе со своим лидером Ильхамом Алиевым побеждает коронавирус, в стране уже сегодня динамика инфицированных меньше, чем выздоровевших. Уже объявлено, что с 4 мая страна поэтапно будет выходить из особого карантинного режима.
Конечно, пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике Азербайджана. Несмотря на это руководство страны своевременно предприняло меры, призванные защитить здоровье и безопасность своих граждан. Более того, стратегия всех проводимых мероприятий нацелена на снижение негативного воздействия последствий пандемии на национальную экономику, в том числе она призвана дать возможность для развития экономики после пандемии.
Успехи Ильхама Алиева были оценены и Всемирной организацией здравоохранения, генеральным директором которой Тедрос Адханом Гебрейесус, была дана высокая оценка проделанной работе, а Азербайджан был расценен как образцовая страна, в связи с мерами, принятыми против пандемии.
10 апреля по инициативе Президента Ильхама Алиева в формате видеоконференции состоялся чрезвычайный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, председателем которого является Азербайджанская Республика. Он был посвящен пандемии коронавируса.
А 4 мая по инициативе Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения посредством видеоконференции будет проведен Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом.
Азербайджан несомненно стал образцом в деле реализации мер по предотвращению негативного воздействия последствий пандемии на субъекты экономической деятельности. Многие страны уже перенимают опыт Азербайджана, залог успеха которого видится в открытости руководства страны, прозрачности экономики, сплоченности и консолидации общества вокруг Президента, близости бизнес-сообщества и власти в понимании общих целей. И здесь лозунг "Вместе мы — сила!" четко демонстрирует единство власти и всех граждан страны перед угрозой, дает понимание, что только совместными усилиями можно преодолеть трудности.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.