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Автор Вадим Горшенин

Россия создает видимость помощи соотечественникам

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Латвийский и российский политический деятель, публицист Владимир Линдерман в беседе с председателем совета директоров интернет-медиахолдинга Правда. Ру Вадимом Горшениным указывает на отсутствие у российских властей внятной стратегической перспективы об оказании помощи соотечественникам в ближайшем зарубежье.

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Действенная помощь или создание видимости

— Чем Россия могла бы действительно помочь русским в Латвии?

— Россия могла бы помочь грамотно организованными санкциями. Не то, чтобы не пускать в Россию латвийскую рыбу или тушенку, потому что непонятно, на ком это отражается негативно. Существуют точечные, персональные санкции, которые применяют, скажем, американцы.

  1. В Латвии, например, есть список депутатов, которые голосовали за ликвидацию русских школ. Депутата не так просто зацепить, потому что большинство из них в Россию уже не ездит.
  2. Но у этих партий есть спонсоры, а они ездят и ведут бизнес с Россией. Спросить этих людей, если ты хочешь работать с Россией, зачем ты поддерживаешь нацистов? Зачем даешь им деньги? Мы давно предлагали такую жесткую точечную систему. На одного моего товарища за то, что он слишком активно это предлагал, даже завели уголовное дело: как бы за шпионаж в пользу России.

— Скажите, кто-нибудь из российских депутатов пытался защитить… вносил законопроект о сохранении памятников на их исторических местах?

— Насколько мне известно, такой проект был внесен Министерством обороны России. В интервью Шойгу достаточно подробно об этом рассказывал. В принципе, как проект он достаточно неплох.

Там есть возможность уголовного преследования по отношению к тем иностранцам, которые проявляют особую активность в плане сноса памятников. И применение мер экономического характера по отношению к тем, к кому имеет смысл их применять.

Уголовное преследование, я вам скажу, довольно важная мера, потому что ордер на задержание идет через "Интерпол" и через двусторонние соглашения по всему миру. И даже если человек, против которого возбуждено уголовное дело, приедет в Венгрию или Чехию из Латвии, а там будет лежать российская бумага, его хоть ненадолго, но задержат. Не передадут России, но задержат. Другое дело, что этот закон, к сожалению, застрял где-то в кулуарах Государственной Думы.

— В Латвии закрываются русские школы, так?

— Закрыты все государственные, муниципальные школы на русском языке. И даже частные школы. Было специальное решение Конституционного суда Латвии. Мы еще рассчитывали, как-то отстоять этот островок — частные школы, хотя было ясно, что и они больше 10 процентов школьников из русских семей все равно принять не смогут. Хотя бы что-то, но и это запрещено.

Помощь гуманитарная да меры санитарные

— Владимир, общаетесь ли вы с посольством РФ? На какие программы сотрудничества выделяются из бюджета огромные деньги? Какие вообще известны программы, которые проводит Российская Федерация в Латвии?

— Если вы спрашиваете, общаюсь ли я? Лично я нет.

— Но вы общаетесь с людьми, которые этим занимаются?

— Есть, действительно, люди в каком-то контакте находящиеся.

Но я могу только повторить то, что уже сказал: проблема не в том, что для русских за рубежом вообще ничего не делается. Нет, что-то делается. Я уже сказал, что нет стратегии. Я не понимаю, где цель. Политической цели нет.

А какая-то гуманитарная или иная помощь, которая, может быть каким-то людям и помогает продолжать правозащитную деятельность, она осуществляется. Есть и средства массовой информации, которые заточены на проблему русских в Прибалтике. Все это есть, но нет стратегии! Это делается, наверно, чтобы создать впечатление. Это делается, исходя из каких-то внутриполитических соображений, чтобы показать своему населению, что мы заботимся о русских в зарубежье. Но это все делается не стратегически. Это какие-то сиюминутные движения, не имеющие перспективы.

— Поддерживаете ли вы контакты с представителями русскоязычных общин из других республик бывшего Советского Союза?

— Контактов у нас огромное количество, в том числе и в соседних прибалтийских республиках. В Литве я пытаюсь добиться освобождения бывшего рижского омоновца Константина Никулина, который получил пожизненное и сидит в литовской тюрьме под Каунасом. На Украине и в Казахстане, конечно, есть контакты. Политика всех этих государств совершенно однотипна: смысл ее — дерусификация этих территорий. В глазах латышских националистов памятник советскому солдату не очень-то отличается от памятника русскому солдату XIX века. Они воспользовались ситуацией, что антисоветская пропаганда была более модной в мире.

Я уверен, что латышские школьники знают только, что русская — это всегда плохая власть. А советская она, или антисоветская, — им абсолютно все равно. Для них это никакой роли не играет.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Игорь Буккер

Темы шойгу латвия санкции памятники прибалтика русский язык русские школы владимир линдерман
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