США отдадут России Сирию, а сами возьмут Турцию

Турция делает вид, что воюет с Сирией, а Россия как бы ни при чем. Но почему России угрожал советник Эрдогана и что он собирался повторить? Хотя горячая фаза войны уже закончилась встречей российского и турецкого президентов. Зачем в курдском Африне совместное российско-турецкое патрулирование? Как меняется конфигурация на Ближнем Востоке?

В какую игру играют Путин с Эрдоганом в Сирии?

Об этом в программе "Точка зрения" обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

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Турецкое обострение в Сирии пошло на спад

— Каринэ, по вашему мнению, самая горячая фаза нового конфликта в Сирии уже прошла или это были только цветочки?…

— Основная фаза прошла. Самые крутые, самые горячие события происходили именно в последние дни февраля — начала марта. Для меня это стало очевидно, когда Эрдоган заявил, что Путин прилетит в Стамбул, и тут же Песков заявил, что в планах российского президента такой поездки нет. Но она же была. А потом и Эрдоган побывал в Москве. Конечно, переговоры еще шли, но мне уже было ясно, что до 5 марта сирийская армия предпримет массированное наступление, что и произошло.

Серакиб взят, патрулируется российской военной полицией. Естественно, и российским военным, которые присутствуют легитимно в Сирии, и уж тем более самому Дамаску, это важно, потому что там проходят две важные магистрали. По ним перемещаются и мирные жители, и военные, и грузы, и т. д.

Кто владеет этим узлом, тот фактически контролирует все коммуникации на территории Сирии. И это было очень важно. Надеюсь, что это окончательно.

Действительно, сирийская армия сейчас уже не та, которая когда-то бежала и оставила отвоеванную Пальмиру и т. д. Это совсем другая уже армия, и это очень серьезно.

Как турки предают Россию в Сирии

Кстати, в этих местах воюет в том числе и "Хезболла", то есть не без помощи этих отрядов все происходило. Большой вопрос к туркам, а как это они сумели, хотя до этого были очень серьезные и столкновения, и противоречия с "Аль-Каидой"* на территории Идлиба, и тут вдруг задружились и вместе выступают.

На самом деле эти бармалеи, конечно, без поддержки и без соответствующей информации и данных, которые им дают турецкие военные, реально победить сирийскую армию просто не в состоянии.

— Особенно, учитывая, что сирийской армии помогают российские базы.

— Теперь да. Напомню, что над Идлибом была объявлена бесполетная зона, и таки сбивали несколько очень недешевых, хороших турецких беспилотников. Ну надоело, потому что из Идлиба же они летели, кстати, и на базу Хмеймим.

В нашем генштабе такое поведение турецкой стороны, конечно, вызывает недоумение. Но надо понимать, что это делают конкретные люди.

Совместное патрулирование в Африне — это любопытно. Российская военная полиция не позволяет переходить тоже какие-то красные черты, потому что в интернете полно роликов о том, как турецкие военнослужащие казнят курдов, головы отрезают, между прочим. И делающие это даже не скрывают, что являются турецкими военнослужащими, они гордо показывают это и т. д.

С другой стороны, турки хотели для безопасности Турции это патрулирование. Пожалуйста!

Вот здесь есть такая красивая ирония в этом во всем, с моей точки зрения.

— Похоже, что Эрдогана принудят все-таки оставить провинцию Идлиб, отойти к границе Турции и не выходить из пятикилометровой зоны? Как вам такой сценарий?

— Очень вероятно, что так и будет. Учитывая другие привходящие, в том числе интересы того же Трампа. У него все-таки предвыборный период, поэтому ему надо подфартить своим военным, поддержать как-то их. Они ведь дико устали и вообще хотят оттуда уехать. Трамп их все-таки уже выводит, и это известно — американцы уходили из Сирии, их там минимум осталось.

Трамп хочет вывести войска. Я думаю, что Эрдоган Сирию проиграл.

— Что-то Эрдоган выиграет таким образом?

— Сближение с Америкой, деньги, улучшение экономической ситуации, снятие ряда санкций и т. д.

— То есть Америка пойдет на усиление России на Ближнем Востоке?

— Именно в Сирии. А сама усилится в Турции.

— Ну что же, размен, мне кажется, неплохой, да?

— Неплохой, но и непростой.

Заявления советника Эрдогана — провокация

— Но тогда Эрдоган должен отказаться от многих вещей.

— Его советник недавно сказал, что мы 16 раз воевали с Россией, можем еще.

Правда тут у нас все в недоумении, все разводят руками и говорят, а чем кончилось-то, не рассказал он этого всего.

Но потом он еще угрожал, что развалит Россию благодаря нашим мусульманам. Это, конечно, совершенно завиральная идея, потому что я не представляю себе такого, особенно после всех недавних событий.

Как бы ни сочувствовали Турции наши мусульмане, но они наши люди, которые понимают, что их хотят использовать в качестве пушечного мяса ради интересов Турции. При всей любви и уважении к единоверцам, они этого не хотят, это медицинский факт.

При всех близких связях наши мусульмане — все-таки в основной массе патриоты России.

— То есть не удастся Турции спровоцировать что-то у нас?

— Наши мусульмане — патриоты. Мы и в быту это знаем, это невероятно патриотичные люди, которые служат в нашей армии.

Такие заявления — провокация по большому счету. Турки пытаются спровоцировать у нас недоверчивое отношение к нашим мусульманам.

— Думаю, что ничего не получится.

— Мы на это не поддадимся. У нас нет оснований для того, чтобы на это поддаться, — ни национальных, ни эмоциональных, ни человеческих.

* Организация, запрещенная в России.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев